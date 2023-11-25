6揚聲器360度音效 HONOR $1800有找

【明報專訊】如果預算更少，HONOR Pad X9 LTE（圖）可能是更合適的選擇，不足1800元便擁有入門以上性能的平板電腦。11.5吋全景屏幕支援2000×1200解像度，屏幕佔比高達86%，更新率則達到120Hz，使用各種應用程式都確保流暢。它能夠智能調整屏幕更新率，在閱讀電子書等低耗電活動時可延長電量，就算用足一日都沒有問題。屏幕也支援動態調光和晝夜節律顯示功能，品牌宣稱能減少藍光的影響。

流暢省電 僅重495克

至於音響系統上，Pad X9 LTE配置前4後2的6揚聲器佈局，提供360度音效。底部揚聲器可反彈聲音，營造出更具電影感的環迴立體聲。

硬件方面，Pad X9 LTE搭載Snapdragon 685 4G 6nm處理器，並提供7GB（4+3）+128GB內存。搭載自家的OS Turbo X和GPU Turbo X技術，讓軟硬件無縫協作，提高平板流暢度和減慢老化，同時節省電池。7250mAh長效電池支持13小時的視頻播放和12小時的音樂播放，滿足日常工作和娛樂需求。

外觀上，HONOR Pad X9 LTE的太空灰配色和機背雙鏡雙環設計充滿時尚感，厚度僅為6.9毫米，重量約495克，相當輕巧。它也支援Google Kids Space功能，讓孩子在安全環境中自主學習。父母可透過Family Link輕鬆管理兒童觀看的內容和設定屏幕時間限制，所以也是不錯的學習用平板。●

HONOR Pad X9 LTE規格

屏幕：11.5吋LCD

處理器：Snapdragon 685八核心

內存／儲存空間：4GB／128GB

外置儲存：microSD卡，最高1TB

網絡：LTE、Wi-Fi 5、藍牙5.1

電池容量：7250mAh

其他：3.5mm輸出、IP52

重量：495g

售價：$1799

查詢：3579 8099（HONOR）