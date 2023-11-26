康橋之家被釘牌後，大部分院友被安置到同屬一集團的沐恩之家（總院），院舍其後也被揭發違契經營。（資料圖片）

【明報專訊】話說近日熱話電影《白日之下》將傳媒曝光的真實事件拍成電影，有關當年引起社會嘩然、分別發生於劍橋護老院（已倒閉）及康橋之家（已倒閉）中虐待院友的情節，再度引起社會對劣質私營院舍及公營服務的輪候時間過長等的關注；行政會議成員林正財接受電視新聞節目訪問時說，經政府多年努力，有信心同樣事情今天應該不會再發生，又說，政府一直有完善私營院舍的發牌制度。

鄧力行則記起自己任職法庭記者時採訪過的一宗案件，做了一些查證和考據，當日的新聞尾巴到今日竟繼續有發現，除顯示私營院舍的結構性隱患仍然所在多有，同時亦側記了香港（深／淺層次矛盾引伸）的社會議題之推進和改良速度。

執筆之際傳來另一以社會議題為題材的話題電影《年少日記》，導演卓亦謙奪金馬獎「最佳新導演」的消息，不知獎項會否陸續有來。近日社會對電影中觸及的學童自殺問題亦十分關心，記者今期訪問了推動師長實踐正向教育、幫孩子打「心理疫苗」的蔡舒琪，另邊廂有臨牀心理學家投稿籲社會不應迷失在高效率年代，疏忽了人的價值——此話的應用，可謂「老少咸宜」。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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