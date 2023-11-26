去埋呢度先：柏林式浪漫 由祖堯邨往貨櫃碼頭走

【明報專訊】在以往的「去埋呢度先」之旅，不少以看海作結，維港兩岸風景彷彿就是香港的身分象徵——但這次與從柏林回來的Cherry站在祖堯邨停車場，眼底收不盡是貨櫃碼頭的壯觀，也許是「真係好香港」景色之中，更貼地的一個模樣。屋邨高踞山上，Cherry跟很多人一樣，常常坐車經過看到，但總感覺與貨櫃碼頭是截然劃分的這邊與那邊，於是我們就從邨裏走到碼頭，用腳步組織記憶裏模糊的城市脈絡。在路上，任建築師的Cherry憑她的觸覺，也帶給我們很多發現。

簡介：《香港散步學》、《城市散步學》作者黃宇軒每次約一位即將離開這座城市的香港人，了解其性情、喜好，設計一趟旅程，做幾粒鐘朋友、情留香港半天。「我一直覺得，我們每一個人到了這年代，不論是否別離，都似在跟香港進行一場漫長的告別。如果離開前，有許多地方想去埋先，一直去一直去，會否永不離開？」

日期：2023年11月18日

行程：祖堯坊→啟敬樓→荔景站→貨櫃碼頭

初嘗共同探索之樂／文˙ 黃宇軒

第十一回，我約了Cherry。她跟我有幾個共同朋友，好像過去5、6年來都有模糊印象，Cherry是定居在柏林的香港人，朋友到訪該城市時，對她引領的散步讚不絕口。今年初在社交媒體分享第二回「去埋呢度先」的汀九之行時，我多次用上浪漫二字，說香港這座城市也可以很浪漫，Cherry那時第一次聯絡我，第一句話就是，「那真的很浪漫」。

相距半年後，她再度回港，我們終於成功相約一行。見面時她也說同一句話，在城市走來走去，作為一件浪漫的事，在她生活的他方中幾近是常識，是大家都認同的。

用心領會眼前美景

回看年初的對話，那時Cherry說她特別掛念「建在坡道上、多層次的城市環境」。這次我跟她傾「去埋邊度先」時，她提到依山而建的祖堯邨一帶，我就想，Cherry真是始終如一的人！過去十回，我都沒去過全然陌生的地帶，這回選了祖堯邨及通往貨櫃碼頭的路後，我跟Cherry說，一起去我們都從沒踏足過的香港，是這欄目未試過的，這回少了我「帶路」的意味，多了共同探索之樂。

完成這次旅程後，Cherry跟我分享Alain de Botton的The Art of Travel一書，作者提及要在自己的家找到刺激和新鮮感，全然跟心態相關，她又分享非常美麗的一段，「單單張開雙眼我們就能充分地看見美麗，但這種美麗可以在我們的記憶存活多久，就視乎我們有多存心領會」。如果要給她送一份道別禮物，我會想起創辦Alain de Botton的School of Life，其出版的一系列書中，有一本叫《如何在城市生活》（How to Live in the City），討論如何跟一座城市建立親密關係，我想Cherry會很喜歡的。

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當年最高公屋 有八角形標記／文˙ 曾曉玲

第一次從荔景站走到祖堯邨，就是一個「跨過心理關口」的體驗——你必須相信眼前不相連的兩個地方，真的可憑雙腿到達。只要從A1出口走到荔景山路對面，找到社區會堂旁一條小路的短樓梯，就能輕易攀上高一層的敬祖路，其實這個山頭層層而上輪廊清楚，並不難懂，亦沒想像中「隔涉」。

午後走進邨內商場「祖堯坊」，會感受到它像個房協「示範屋邨」，樑柱上貼着細拍邨中樓宇及空間設計的攝影作品，中庭休憩桌椅以繽紛插畫裝飾，小孩在陽光下踩着滑板玩樂。Cherry抬頭看了看，說撐起上層通道的三角樑柱有心思，還特意與主體之間隔開一點以突出其形態；看看用料，如圍欄用上玻璃，應該是商場經歷翻新的變化，則稍顯與原有設計格格不入，她補充這在政府設施常見，方便清潔保養。

一睹破世界紀錄建築物

繞到露天停車場，宛如一個從商場延伸出去的觀景台，事實上也是祖堯邨一個攝影勝地，可眺望貨櫃碼頭如巨獸集結的吊機群，以及青葵公路上不息的車流，呈現鮮活的城市脈博。在荃灣長大的Cherry說乘地鐵時會見到這片風景，她一直很喜歡。Sampson提到認識幾個英國建築師朋友，曾興奮地向他介紹旁邊的亞洲貨櫃物流中心，是座破世界紀錄的建築（健力士世界紀錄為largest industrial building，物流中心官網稱為「全球最大多層式貨運處理中心」），Cherry亦從教授建築的朋友口中聽說過大樓的厲害，會與意大利Turin的Fiat舊汽車工廠（Lingotto factory）比較，裏面的大型迴旋坡道最讓建築師着迷。

城市埋藏許多值得留意的角落，Cherry自2015年起在柏林生活，也會帶來訪的朋友四處走走，探索沒記在地圖上的地方。她說在當地散步是平常事，同意Sampson提倡散步說得浪漫，「可能在香港的人會覺得你很奇怪，但在柏林，那真的是個浪漫舉動，跟一個朋友相識或約會，都會問shall we have a walk?」她反思過是不是又得歸咎香港的消費文化，「然而我又不想完全妖魔化香港的商業空間，因為穿插在商場之中也是特別的體驗，外國沒有這些重重層次，身在其中一樣可以當作散步」。

迷戀跟山勢有關之地

離開商場後，我們這天還幸運地有機會進入邨內標誌建築啟敬樓。在1976至1981年落成的祖堯邨共9座樓，其中38層、1981年建成的啟敬樓是當年最高公屋，中間通道直排的大八角形已成為其標記。外面離遠看是有趣，人在裏面、站在八角形框前往外看，則頗為震撼，每個巨框都為我們精挑外頭一幅景像，定格框內讓人觀賞。

每次Cherry回港，都會好好看一眼這個她視為根的地方，「今年4月回來，我到半山走走，荷李活道、山道、第一街、第二街、正街……我覺得所有跟山勢有關的地方都是特別的，因為柏林是一個很平的城市，周圍都沒有山。我會拍下來把這些留住，還記得在摩羅街拍一個地盤，工人在有蓋位置放了些花盆，變作他們的臨時花園」。在外地生活多年的她，少不免有過迷失時候，「剛開始時想成為當地人，久了以後又會發現並不會變得跟他們一樣」，散步於是在這過程中別具意義，「我在柏林會這樣做，因為它對於我來說一開始是個新的城市，所以周圍發掘，或者是我需要不斷去證明這個城市是個很有趣的地方，它是豐富的，能讓我留下生活。其實跟香港一樣，當討論哪裏要重建、哪裏要保留，（理解和感受）這些討論會令我開始感覺到，我屬於那個地方，是跟城市互動和建立連結的過程，令你對她產生一點感情，所以是一件浪漫的事。我不想說什麼公民覺醒之類宏大的話，但我就是這樣去參與在這個城市之中」。

步出啟敬樓，在接駁樓宇之間的電梯天橋上，能看到石坡與車路；乘電梯再上，往下看石坡，立時在視覺上顯得更加高陡，這何嘗又不是與維港、碼頭一樣「很香港」的樣貌？「很多人會說柏林是個come and go的城市，很多人來幾年就會走，但我有時覺得不是城市放在那裏，你就會喜歡它，而是你怎樣去定義喜歡和不喜歡，自己是不是可以有方法喜歡一個城市？」對於香港亦是如此，她談到Art of Travel一書，「有個章節說當你離開了日常很習慣的地方，回來時會用更新鮮的視角去看它」。

陣陣車聲「像海浪聲」

後來當然，Cherry找到自己了，現在她希望能夠將兩地吸收到的養分逐漸結合，用於社區，同時亦會跟柏林朋友述說香港是怎樣的。這幾年我們討論往外地生活，或許多着眼政治、社會情况，與各國接收香港移民的政策，然而早在外國開拓新嘗試的Cherry卻提醒我們，香港本身有她獨特的城市身分，「在柏林的朋友會覺得香港是個大都會」，她也會不斷認識自己的家鄉充當解說的角色。

這天尾聲，我們解鎖心中一個既定印象，山上的祖堯邨與海邊的貨櫃碼頭，並不是截然分割開來的，走走就知道了。回到荔景站橫跨天橋，我們走在碼頭邊陲的行人路上，迎面零星有放工走向港鐵站的人，頭頂被龐大高架路覆蓋，陣陣車聲迴響，敏銳的Cherry形容得特別，「聽上去像海浪聲」。潮起潮落，Sampson憶起10年前的碼頭罷工，人們怎樣走着這條路，一步步認識這陌生一角原來與自己生活息息相關。達陣已天黑，我們就此回頭，留待下次一路往前探索，便是另一段旅程了。

【我的。私藏】

地鐵廣播聲

「下一站係」、「請勿靠近車門」、「嘟嘟嘟嘟」……「對我來說這是城市中很多人會聽見的聲音，要待久了才感覺到這種在地的熟悉感。假如有一天人聲換了、廣播改了，大家就會感到突兀。對遊客來說，去一個地方第一次聽到廣播，我的經歷是聽不入耳，或當作是white noise；直到久而久之在某一天聽得夠多，便變成一個指標，告訴你對這個地方有多熟悉，例如聽到柏林subway的關門聲，也會令我覺得『回到柏林了』；每次回港在地鐵聽到，就會知道已身處另一個城市。」

{ 圖 } 黃宇軒

{ 美術 } 劉若基

{ 編輯 } 朱建勳

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