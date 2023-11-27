唱家班上台 手揗腳震 柏金遜早醫有得救

【明報專訊】「控制不了自己，雙手不停在震，連雙腳也顫抖，真是尷尬死了。」年逾七十的劉姐，因為手震不受控制，把自己困在家中。

手震是單純老年退化引起？老年退化是否需要醫治？手震可否治療？

當劉姐與丈夫老黃推門進診所，我真是有點意外，實在沒有想到他們會從澳門老遠跑來。劉姐今年70多歲，常說自己是地道澳門人，因為自3歲隨父母由順德移居澳門後，便沒有離開過那片土地。朋友之間常喚她作「澳門掌門人」，因為無論是澳門的歷史掌故、風景名勝、叱咤人物、政府架構、經濟體系，她都能一一如數家珍。對於我，劉姐必定是澳門美食「地膽」。

「澳門掌門」變隱蔽婆婆

我與劉姐在港澳長者服務交流會上認識，是10多年的老朋友。每當有交流活動訪澳，劉姐必盡地主之誼。她熱情好客，總會帶我們到最地道的風味菜館去。不過，近年港澳協作護老工作上，我已沒碰上劉姐。接替她的同事欣然告知：「劉姐同老公一齊退休了！她優哉游哉，十分開心。劉姐是唱家班，之前在社區會堂表演，大家都拍爛手掌。梁醫生，下次她有表演，你記緊來捧場！」

老朋友過着豐盛的退休生活，真是最大安慰。所以，當我一見到劉姐，就忍不住問：「劉姐，你好嗎？有沒有唱歌？幾時有表演啊？」怎知語音未止，劉姐已連珠炮發將她的近况一一道來。

「哎啊，梁醫（劉姐總是喜歡這樣稱呼我），還問我有沒有表演！3年了！3年來我沒開口唱過一句。唉，真慘……不！與疫情無關。隔離限聚那段時間，日日困在家中。現在疫情緩和，我心情比之前更差。莫說出外練歌，即使在家中，我也不願意開口！」

行路緩慢 站不穩險跌倒

「噢，梁醫。不是聲帶有問題。而是我手揗腳震啊！我揸起咪，雙手就震到不得了，搖上搖落，沒辦法對準個嘴，真的很『肉酸』。我只想搵窿蜎！我也試過用企咪，但就變成雙腳揗揗震。」

「我有睇醫生，家庭醫生介紹我去政府專科，但是吃了藥都沒好轉。唉，梁醫，關鍵不在此，最慘是前陣子我與老黃返順德探親。親戚3年沒見，一見面，大家竟然……唉……」

劉姐情緒起伏，欲言又止。我唯有向老黃問個究竟。老黃轉告：「噢，不是什麼大件事。只是各人見到小花（劉姐的小名）都關心起來，忍不住問候她！」

他續說：「唉，小花不愛聽，但我仍然要說。其實我都覺得，小花自兩年前開始手震就老了很多。她最先只是右手揸咪唱歌，震得比較明顯。小花嫌肉酸，索性不去唱歌，只留在家。但情况變得更差，行又震、坐都震。我鼓勵她多走動。通關之後，我們就自駕遊，返鄉下。小花行路好慢，雙腳似是提不起，拖着行。兄弟姊妹一見到她，自然關心起她上來。有一次食完飯，小花起身去廁所，一轉身就企不穩，差不多趴在地下。好彩我當時醒目，即刻扶起她。其實還有一次，小花也是轉身就……」

劉姐此時忍不住插嘴：「不要再說了！醫生說是退化。梁醫，老人專科能否醫治退化？手震能否治癒？」

遺傳、甲亢可致手震

這些都是好問題。老人專科的範疇究竟包含什麼？年老退化能否醫治？需不需要醫治呢？一時間，很難一一解說清楚，或者先從簡單問題入手。手震有多種成因，最常見是生理和心理影響，任何年齡的人每遇心情緊張，手便會不期然抖動，這是自然現象。不過如果年紀愈大，手震愈趨頻密，那便多與遺傳有關，家族中人亦會有類似情况。然而這類型手震一般並無大礙，不會影響身體其他功能。如果病者自覺尷尬、不能忍受的話，可要求醫生處方藥物減輕顫抖。

另外一個與生理有關的手震原因，就是患上甲狀腺亢進。患者一般都是介乎10幾至30幾歲女性，我太太亦是在30歲那年得病。那時她提壺斟茶，竟然瀉滿一枱；舉箸夾餸，夾那件、跌那件，才發現她原來手震得厲害，檢查後證實患有甲狀腺亢進。若此病發生在老年，患者男女發病比例大致相若，並沒有女多於男的現象；而且徵狀亦沒有年輕患者般顯著，往往要透過驗血才可確診。甲狀腺亢進是一個可治理的疾病，長者若發現有手震徵狀，及早檢查為佳。

當然，較嚴重疾病如中風、腫瘤、腦退化等亦會有手震徵狀。但患者除了手震外，往往兼有其他影響小腦運作的徵狀如言語不清、行路搖擺不定等，很少只呈現手震單一病徵。

年長患者難察行動緩慢 延誤醫治

不過，若老年人同時出現手震顫抖、行動緩慢、肌肉僵硬等徵狀，那便千萬別忽略柏金遜症。柏金遜症是長者常見的神經系統疾病，發病年齡一般在50至60歲後。成因可分為原發性和誘發性，原發性佔大多數，病因至今未有一致定論，現時公認因素只有：多巴胺（一種神經傳導物質）減少導致神經系統功能受損。至於誘發性柏金遜症，成因可由長期服用某些藥物（如止暈藥）、腦部受創、腦炎、多次中風等引致。

50歲左右的患者若出現徵狀會較易察覺，若年紀較大，徵狀常被誤為因年老體弱、行動緩慢所致。如果病人未有提出，家人又未察覺，往往會延誤醫治。病人得了後遺症，變得長期行動不便，甚至臥牀不起。因此，柏金遜症絕對不容忽視。

「梁醫！你這樣說，我是否患上柏金遜症？」劉姐按捺不住地問。

我坦白地回答：「成數高。柏金遜症初期徵狀，多以手震為先，而以身體一邊較為明顯。根據老黃描述，你亦有類似情况。雖然你的活動能力至今仍未有大問題，但是兩次轉身時差不多跌倒的險象，亦正符合此症較後期徵狀。要診斷柏金遜症，一定要從患者病徵及病歷推測，再以臨牀檢查作實，包括動作速度、起步轉身穩定度、靜止及提高雙手顫抖度、肌肉緊繃度、字體書寫變更度、聲音沙啞度等。我們還可利用正電子掃描確定腦部多巴胺的情况。」

「噢，梁醫生，如果小花真的確診柏金遜，是否遲早會變成癡呆？」老黃絕望地問。

藥物控制徵狀 物理治療保活動能力

「當然不是！柏金遜症雖然同樣是退化性疾病，但與認知障礙症的病理不同。柏金遜症患者大都能保持正常思維，認知能力與同齡人士沒大分別。雖然現階段未有根治柏金遜症的方法，但藥物能有效地控制病徵。一般患者在服藥後，活動能力會改善，顫抖會減輕，日常生活的困擾亦會減低。不過，藥物需要長期服用，自行中斷會令病情反覆。另外，物理治療可增強病人活動能力及減低跌倒風險。病人只要跟從治療師設計的個人化復康運動計劃來鍛煉，一般都會在肌肉、關節、步姿、轉移動作，以至助行器使用技巧等有改善。當然，還有職業治療及心理輔導作跟進。現階段必須先要為劉姐檢查，才可決定進一步治療方案。」

初步檢查，指標明顯，已可確定劉姐患上柏金遜症，藥物亦產生即時效果，病情很快得以紓緩。我寫了轉介信，希望她回澳門後獲跟進治療。我深信輔以適當運動訓練，劉姐筋肌得以紓緩，很快可回復正常生活。

果然，相隔6個月之後，我已收到邀請：「梁醫，我將於下月在澳門綜藝館舉行一場歌唱表演，誠意邀請你及夫人同來。我已在你最喜歡那間餐廳訂了一席。屆時你定必要來啊！」

劉姐既然久休復出，怎樣說，我也要過澳門捧捧場！

文：梁萬福

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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