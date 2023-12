倫敦設計節 快樂設計為生活添正能量

【明報專訊】在動盪時期,設計或者不能成為生活的「救贖」,但至少能安撫動搖不定的心境。早前舉行的第22屆倫敦設計節,雖然一如往屆沒有大會主題,但新增了4個設計區,包括Dalston to Stokey、 Battersea、Chelsea及Fitzrovia,讓更多大眾能在自家鄰里接觸設計。不少展品亦無獨有偶地點出設計作為「心靈避風港」的一面,讓大眾得到或多或少的慰藉。

設計共存之道

談設計如何安撫心靈看似虛無,但今屆由Jane Withers主理的倫敦設計節熱點Brompton區,便以Conviviality - The Art of Living Together為主題,多方面探索設計共存之道,呈現多種實踐方式。

A 吞拿魚桌

近年英國多了不少「快樂設計」,當中的代表設計師包括Yinka Ilori及Bethan Laura Wood,以鮮色及幽默風格為主。而近來的後起之秀,該是日裔的Rio Kobayashi。他在Cromwell Place舉行的首個個展MANUS MANUM LAVAT,展出跟多個設計師及生產商合作的幽默之作,如Fatty Tuna餐桌(圖),便與插畫師合作James Hague,貼合展區主題的共融關係。(James Harris攝)

B 功能布袋

Cromwell Place是Brompton展區的重心,內裏有不少有趣的展覽。例如由The New Craftsmen主理,以手工藝為主的Join, Assemble, Hold展覽,當中包括Max Bainbridge的The Last Supper木勺、Studio Amos設計的鳥巢形Breck Heather吊燈等。Royal College of Art的Back of House展中選來不少有趣的學生作品,當中令人印象最深刻的,是Pentagram專為設計師及藝術家設計的Bags of Art and Design系列(圖),讓本身平平無奇的手提布袋注入不少應用細節,Bags of Ethics的生產貼合可持續思維,反映細節設計如何多方面改善生活。(Dawn Hung攝)

C 田園啟示

Fels Gallery是英國近年少有的營運模式,以游擊而非固定展示空間為大眾帶來驚喜。今屆他們找來設計師Marco Campardo、Guan Lee及Luca Lo Pinto合作策展Farm Shop展覽(圖),展示他們在英國Grymsdyke Farm駐場體驗的成果,以當地環境為靈感設計。如Jaclyn Pappalardo的Puddle Lights燈飾,便將鋁片壓成水氹泛起波紋的模樣,以自然為本但極具未來感。Marco Campardo以農地倉庫的安全玻璃窗作素材製成Gridnick餐碟,則較迂迴地貼合主題而不失幽默感。整個展覽揭示了自然作為設計靈感的共生關係。(Andy Stagg攝)

商業趣味化

Shoreditch Design Triangle是另一個倫敦設計節的重鎮,亦是不少年輕有型品牌的基地。今年踏入第15屆,當中有不少以商業為本的展示,如日本DDAA Lab於Vitra展出的Hackability of the Stool,但也增設了不少與眾同樂的活動,為商業注入難得的創意玩味。

D 眾樂樂設計

英國設計師Donna Wilson最出名的作品,是將繪本風格的動物插畫化為布偶,如Cyril Squirrel Fox等一系列附有怪眼表情的布公仔,一直也是熱賣之作。今年適逢品牌創立20周年,品牌舉行回顧展Donna Wilson 20 Years - Unravelling Two Decades of Design展示多個經典(圖),亦有等身高人偶讓遊人合照,呈現設計與眾同樂的重要。(Sarah Rainer攝)

E 家居誘惑

SCP一向是商業與玩味設計並重的品牌,除了自家出品亦有發售其他品牌。今屆他們有不少小展覽,如用上多種環保物料取代傳統聚氨酯梳化填充物,又或是將剩餘木材升級再造的Sons of Beasley系列。但當中最具玩味的,是由Clarke & Clerkin主理的SCPeep Show,以色情俱樂部為設計靈感,如Carl Clerkin設計的迷你夜總會擺設(圖),用上紅色流蘇為家品帶來誘惑感覺,又或是Gitta Gschwendtner設計的雙峰壁燈Double Vision,不失幽默情趣。(Dawn Hung攝)

F 積木花朵

不少設計展覽活動也需要品牌及贊助商支持,而且應用色彩繽紛的視覺元素吸引大眾,如Mini汽車與藝術家Morag Myerscough合作的Nice to Meet You Again七彩體驗空間。但最聰明的應該是LEGO聯乘創意平台It's Nice That合作的The LEGO Piece Garden(圖)。訪客能自行按圖組合積木花外,亦可參加工作坊,製作之後將花朵放置到綠化空間內,更具療癒與互動感。(Sarah Rainer攝)

周邊重點

除了設計區外,今屆亦有不少位於設計區以外的特別展覽,如以公眾大型裝置為本的地標展品Landmark Project,亦有商貿為本的London Design Fair及Material Matters,讓人能接觸到本地的最新設計與素材。

G 光影裝置

今屆為紀念英國建築師及天文學家Christopher Wren逝世300周年,大會找來西班牙設計師Pablo Valbuena在Wren設計的St Paul's Cathedral設立光束裝置Aura(圖),光束會隨教堂內聲音變化,並善用空間帶來的莊嚴感,予人一種與神對話的感覺。此外,同樣由Wren設計的St. Stephen Walbrook Church內,則有由德國設計師Moritz Waldemeyer設計的宇宙光影裝置Halo,向這位經典建築師的天文學家身分致敬,同具療癒感。(Ed Reeve攝)

H 同枱修行

今年於Truman Brewery舉行的London Design Fair,有不少新動作,例如以Homes with a Heart為主題的展區,展示多個以可持續為本的品牌及展覽;亦推出了Togetherness設計獎,發掘一系列以環保為本的設計新秀。但當中最有趣的展覽,是由室內設計工作室2LG Studio主理的You CAN Sit With Us(圖),展示14張由13個設計單位創作的環保餐椅,包括Helen Kirkum以波鞋內墊製成的椅子,又或是B. C. Joshua用上紙漿製作底座的椅子,都是值得收藏的設計佳作。(Dawn Hung攝)

I 桌面層層疊

剛於2022年由Grant Gibson和William Knight創辦的Material Matters,設計取向以環保素材為本,成為倫敦設計節的重點展覽之一。展內有不少用上菌絲、環保皮革等設計,如Julian Leedham的紙包舊框re-FRAME家品系列。當中較為獨特的設計,則有由Studio Imogen Jo設計的Tumble餐枱(圖),將層層疊積木藏於桌面中心,為環保作品加入遊戲元素。●(Dawn Hung攝)

文:Dawn Hung

編輯:陳淑安

