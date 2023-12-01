Friday Planner：凝神賞書法

陳靄凝的首次書法個展《凝神靜慮》，有個人情志的抒發，也重傳統書道的闡釋。（作者攝）

【明報專訊】深水埗近年蛻變成文青聚腳地，儘管惹來士紳化爭議，但幾年以來社區互助發展的討論日漸豐富，尚待結果，但也使大家多認識到轉變的好壞、共生的可能。這片聚腳地如今除了高消費的咖啡廳和文創店，更有各方藝術參與，同樣值得關注。

大南街與石硤尾街交界的十字路口，四邊都有特色，有書店，有藝廊，有咖啡廳，有皮革老店，有共融空間，最近Parallel Space正舉辦本地藝術家陳靄凝的首次書法個展《凝神靜慮》，正是大家探討這區的契機。

曾修時裝設計，畢業於中大藝術系，練字10年，也曾赴日本學藝於天野碧邨，自身兼任模特兒，陳靄凝的書法作品向來變化多樣，很有現代氣息，是次個展的60枚作品就分成「靄凝篇」、「傳統篇」、「現代篇」和「拼貼篇」，既有個人情志的抒發，也重傳統書道的闡釋，可見她銳意求變的嘗試。

例如一進門，就能見到在水墨油畫布上寫的林夕詞《弱水三千》，可呼應她近年參修的佛學，而以反白墨色創作，結尾更將「青空」二字獨立裱示，就很能顯示「靄凝篇」的個人特色。另有以篆書、隸書、草書、楷書有分有合地寫《般若波羅蜜多心經》，則可見其傳統技法，想仔細鑑評的朋友也許可在她隸書上三連橫排的「是」字上看功夫。「拼貼篇」有點「八破圖」感覺。大眾最有會心的可能是「現代篇」寫「香港地生香港地活」的水墨紙本，初稿為非賣品，但更吸引呢。

看完書法，可去對角的「flow」品杯咖啡，其中「Shakisso」是日本炒的埃塞俄比亞豆，帶蜜糖與青檸汁的清甜香氣，正可在周末靜慮清心。

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