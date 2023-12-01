【明報專訊】最新一輪以巴衝突展開之時，網絡充斥着死傷、頹垣和痛苦的影像，有好一陣子我要擺開手機暫時不看，換一個接收的方式，才不致麻木。我們該如何處理痛苦的影像？影像到底令人共感，還是更加無力，而轉向冷漠，甚至如Judith Butler所指會促使更多暴力和戰爭？早前，藝術家黃慧心個展「待在一旁的肖像」令我看到攝影者嘗試平衡媒介的特性，在這個影像量多而快的世界，反思與被攝對象的關係。

「待在一旁的肖像」由兩組作品組成。當中，《墜落泥土的肖像》為多個木台，木台上放着纖維粗粗的紙，紙上有些朦朧不清的圖案。沒有太多文字介紹，有時看作品就是如此有趣，你要像查案般，留意作品的素材、形勢、擺放、製作方法等藝術處理，猜想創作者的所思所想。紙張質地散發一種殘舊的感覺，又像是許多張影像疊在一起，種種都提示着有關時間的流逝。作品名字讓人進一步思考，有什麼會「墜落泥土」呢？可能是人類、動物、凋謝的花或植物，均意味着死亡和消逝。

黃慧心的創作以影像出發，不時探討攝與被攝的關係。聽她分享，其創作往往從生活中的偶遇而起，許多時無指定目標，她會先將各種視覺上的小觸動記錄下來。黃慧心一直留意到有街坊自行在住所附近的花圃種植植物。疫情期間，她在區內散步散心，不禁駐足細看那些花朵，卻又見植物因為照顧不周、「水土不服」而凋謝。她又偶爾在路上目睹死去的小鳥、飛蛾，便把牠們拍下，也許折射到自身社交隔離生活的困窘。這些細微的生命，對很多人來說甚至不至去惋惜，別個臉經過就算。惟對她而言，這些均是城市日常運轉中被忽略的生命與情感，她更藉此敲問「旁觀」死亡一事。

要如何面對死亡的影像？攝影正在抵消生命的重量嗎？黃慧心把一幅影像重複印在多張桑皮紙上，每張加以浸洗、摩擦，最後重疊在一起。每張紙上的影像變化都不一樣，它們承載着時間，而非像在電腦般按鍵複製、下載、掃過。創作者對那場相遇，甚至內在勾起的記憶、情緒亦加疊起來，成為她個人面對生命循環的一場學習和回應。最後，她選擇了以小木台方式展示，而非把作品掛起來，大概是讓這些影像好好「安躺」的一種方式。從其溫柔的目光，我更感受到生命的危脆，但亦因而看到愛的可能。

文：小東

（藝文賞析及評論工作者、Shychat Art發起人、策展人。IG@siutungcreates）

編輯：何詩韻

設計：賴雋旼

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