代入建築師 獨特視角看世界

三維掃描和攝影測量技術，可高精度呈現建築外觀和內部，使建築師能深入研究每個細節。（作者提供）

圖中建築特色是上層開放式露台空間，天台部分彷彿浮在半空。拍攝構圖上可將建築特色置於中間（中圖），或將照片垂直及水平分成三等分（右圖），將建築特色置於交叉點上，以突出重點。（作者提供）

曾聽說有建築師透過汽車表面上鏡面反射的扭曲影像，作為看待世界的獨有視角，並以此作為建築設計起點。對我來說這太過誇張，或許可透過因冷縮熱脹變得扭曲的大廈玻璃外牆表面，窺看這個略為扭曲的世界。（作者提供）

【明報專訊】上次和編輯聊天時，談到為何許多建築師擅長拍照。浪漫一點說，建築師常以不同方式觀察世界，但正確來講，建築師只是以可測量的方式和量化方法看待世界。與此同時，他們亦以美學角度呈現建築優美一面。這種思維主要源於將設計推廣出去，以及為公眾創建更好的公共社區空間。

從建築師教育，到專業實踐中使用的工具和技術，以至對未來的展望，本文引領大家代入建築師的獨特視角，了解他們對空間和建築的獨有感知，以不同方式探索世界。

建築教育培養視角

建築師獨特視角始於建築學院的教育。建築學院課程不僅注重建築理論和實際建築技能，還培養學生對空間、比例和美學的敏感度。

還記得剛剛讀建築的時候，老師要我們每個禮拜去一間博物館，然後將博物館的整體平面圖丶剖面圖及立面圖畫出來，同時規定我們要畫手繪圖，目的是透過繪畫的方法，明白哪些東西較重要，需要在圖中保留，同時了解空間比例，譬如作為通道部分的走廊通常會比較窄而高，而建築當中較重要的部分，例如藝術館展廳或表演場地，通常都寬而廣，這樣我們就明白立體空間與紙上平面空間的關係。這實際上就像學習畫畫臨摹的方法，透過複製原有的空間去學習建築和空間設計。

老師的另一個要求是為手繪圖上的建築打陰影，意思是要我們留意陽光走進來的地方，讓我們理解到陽光如何把空間的輪廓勾畫出來。

建築學生的生活也對視角產生重大影響。他們常常需要參觀建築作品，參與設計項目，並參與討論和評審。這使他們開始關注細節，觀察建築的結構、材料和空間配置。此外，他們經常與建築師和教授互動，進一步豐富視角。這種教育使他們開始以不同方式觀察世界。

繪圖實踐建築語言

畢業後，學生進入專業實踐的領域。在這個階段，他們開始應用在學校學到的知識和技能，並使用各種工具來表達設計觀點。

建築師常常以繪圖的方式表達設計想法。不僅手繪圖，還包括電腦輔助設計（CAD）軟件的使用。繪圖是建築師與客戶、承建商和建築工人之間的基本溝通方式。透過平面圖、立面圖、剖面圖，他們能夠清晰明白建築師的整體設計概念。這種方式的繪圖是可測量的，因此建造者可通過測量來理解設計。這也解釋了為什麼建築師喜歡使用軸測圖（isometric drawing），它能夠幫助他們更好地呈現空間的深度和尺寸。

建築師在專業實踐中不僅繪製技術圖紙，還使用構想圖（renderings），以清晰地呈現整體設計概念。構想圖是一種直接的空間視覺表達，建築師可藉此更具視覺吸引力的方式，展示設計給客戶和其他利益相關者。他們常常在數碼建築設計中放置虛擬相機，以展示未來計劃之建築的不同視角和氣氛。這也解釋了為什麼建築師喜歡在構想圖中使用二點透視法，相比一點透視法，它能更準確表現三維空間，有助強調重要設計特徵，以更直觀、易於理解的方式展示設計。

透過顯示一連串構想圖，除了能令客戶或使用者感受空間上的變化，建築師同時能將其設計變成生動的故事，並傳達他們的設計意圖。

隨着技術不斷發展，從事建築保育的建築師正以不同方式觀察建築變化。其中包括使用三維掃描（3D scanning）和攝影測量技術（photogrammetry）。建築師能透過這些技術，將不同時間點的建築和空間比較，並觀察建築如何隨着時間推移而變化，及如何滿足不同用途的需求。這種時間和空間的重疊，提供了一種新的方式來理解建築演變，並使建築師能夠提出更具創意的解決方案，進一步豐富他們的視角。

建築師職責就是將圖紙上的建築變成立體，但同一時間他們的攝影手法卻彷彿要將起好的建築物回復原本在圖紙上的模樣。與其說建築師有獨特視角，倒不如說他們常對世界有奇特的想法。

文：童昭安

（香港大學建築系助理講師 近年關注科技如何影響建築界）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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