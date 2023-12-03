ways of seeing：鑽入小巷、商廈賞壁畫 印度藝術團結多元

年屆7旬的Vidya Devi Soni是曼達拉畫專家，她背後作品的幾何圖案，代表對萬物的幸運來臨。（馮凱鍵攝）

Dinesh Soni是皮奇外畫師，他的壁畫Blooms of Love以紅色荷花裝飾下方，中間的藍色荷花是代表庇護和友愛的黑天神（Krishna）。在印度黑天神廟宇，皮奇外常被掛在神像後面。（馮凱鍵攝）

曼達拉的圖案代表對萬物的幸運來臨，就像華人在農曆新年貼上的福字一樣。圖為Vidya Devi Soni的作品Geometric Unity。（馮凱鍵攝）

喀什米爾紙糊手工藝藝術家Riyaz Ahmed的手繪壁畫Wings of Peace。這種工藝可以追溯至14世紀的波斯，由伊斯蘭教聖人帶到喀什米爾一帶。（馮凱鍵攝）

馬塔‧尼‧帕切迪傳統布料畫師Sanjay Chittara的壁畫Divine Balance。相傳印度游牧族群Vagheris在700年前被拒絕進入由高種姓祭司營運的廟宇，自此繪製布料畫，把神帶回家。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】文化理論學者Edward Said在45年前說，西方世界把東方他者化，眼帶異域偏見地理解東方事物。Said沒有提到的是，東方地區的人民也會有以刻板印象看鄰國文化的可能。在香港，不少人接觸過歐美和中華藝術，但對充滿陌生神祇和宗教符號的印度藝術，我們可能找不到主動跨越文化代溝的機會。對此，在銅鑼灣街頭和商場舉行的Kathaa藝術節，用和平、平等、團結和友愛，4個普世價值切入，向港人介紹印度的國寶級藝術；要避免以刻板印象看南亞，這或許是個好開始。

【喀什米爾紙糊手工藝】

放下起源爭議 祈盼和平

「Kathaa，其實就是印度文中故事的意思。我們想把印度的故事帶到香港，在牆壁上跟香港人分享。」印度藝術推廣平台MeMeraki創辦人Yosha Gupta說。這次藝術節由MeMeraki、印度駐港總領事館、塗鴉藝術推廣組織HKwalls及希慎合辦，邀請Kashmir Paper Mache（喀什米爾紙糊手工藝）、Mata Ni Pachedi（馬塔．尼．帕切迪傳統布料畫）、Pichwai（皮奇外畫）和Mandana（曼達拉）藝術家，在利園3期、波斯富街85號，以及希慎廣場把傳統印度藝術轉化為壁畫，展期最少半年。

喀什米爾紙糊手工藝藝術家Riyaz Ahmad Khan，在利園3期3樓手繪的壁畫Wings of Peace，是最複雜的一幅，要先在剪好的紙上畫好圖案，再貼到牆壁上。人們進出辦公大樓電梯時，會看到一隻被葉子包圍的巨型白鴿。這種工藝可以追溯至14世紀的波斯，當時由伊斯蘭教蘇菲派聖人Mir Sayyid Ali Hamadani帶到喀什米爾一帶。在15、16世紀，它受到蒙兀兒帝國皇帝的青睞，被用來製作皇家用品，而在今天的印度，它已經被用到日常物件上，比如盒子、珠寶和碟等。

Yosha解釋，人們對喀什米爾紙糊手工藝究竟屬於波斯藝術，還是印度藝術，有不同詮釋。但對於在第三次印巴戰爭（1971年）一年後出生的Riyaz來說，比起藝術起源，這些藝術品更帶有對和平的盼望。喀什米爾的地緣政治複雜，曾經歷印巴戰爭、獨立運動，近來還有中印邊界爭議。Yosha說：「喀什米爾紙糊手工藝體現了多文化的融合，雖然技術是從波斯而來，但你在上面可以看到苦楝樹的葉子，是喀什米爾常見的植物，顏色也是在印度就地取材的。」此外，紙糊的材料混合了黏土和舊紙張，符合現在追求環境永續的趨勢。

作品被當紀念品 藝術家難被看見

Riyaz曾經獲得印度政府、世界手工藝理事會（World Crafts Council）獎項和荷蘭克勞斯王子基金（Prince Claus Fund）評判嘉許，是頗有成就的藝術家。可是，他跟多數印度藝術家一樣居住在鄉村地區，平日難以接觸到大城市觀光的遊客，也不常使用社交媒體作宣傳，在藝術市場中缺乏知名度。

Yosha說，很多像Riyaz般有藝術才華的印度藝術家，只能透過中間商，把手工藝賣到旅遊區街頭，作紀念品販售。除了利潤低，藝術家的名字也不會被提及，沒有得到應有的認可。透過Kathaa藝術節和MeMeraki平時的推廣，Yosha想讓這些藝術家被人看見，也讓瀕臨失傳的手藝傳承下去。

【馬塔．尼．帕切迪傳統布料畫】

古老創作結合環保、平權觀念

走到波斯富街85號，則有馬塔．尼．帕切迪傳統布料畫藝術家Sanjay Chittara的壁畫創作Divine Balance；他同樣曾獲印度政府頒發「國家獎」（National Award）。印度文中，Mata Ni Pachedi的意思是「在母親女神的身後」。Yosha續說明，名為Vagheris的遊牧族群，在印度的種姓制度中屬於「穢不可觸」的階層，相傳在700年前，他們被拒絕進入由高種姓祭司營運的廟宇。不過，Vagheris人沒有因此放棄信仰，反而想辦法把神「帶回家」，便誕生繪製馬塔．尼．帕切迪傳統布料畫的傳統。

相較印度其他地區比較重視男性的文化，Vagheris文化比較尊重女性，所敬拜的是64個女神。Sanjay在銅鑼灣街頭的壁畫，正中央是飛在海上空、繫着水草的海洋女神Vahanvati Mata；她正與鳥、魚對話，回應萬物的祈求。

透過MeMeraki主設計師Vishakha Agrahari幫忙翻譯，記者向Sanjay請教作品意念。他說，原本馬塔．尼．帕切迪傳統布料畫的主要用途只是敬拜女神，含義、表達形式比較單一；到了現代，藝術家在創作中融入自己的想法。Sanjay關注環保和性別，他認為馬塔．尼．帕切迪傳統布料畫代表的，是對平等的追求，除了宗教，還應該涵蓋更多領域。

「身為第7代的馬塔．尼．帕切迪傳統布料畫畫師，我有責任告訴更多人，人類不是至高無上的。在女神面前，人類、魚、雀鳥和植物都是平等的，沒有誰比誰更高尚。」他還繪製過一幅歌頌女性的作品Ahmedabad City，回應近年印度的性別議題。疫情期間，印度女性勞動人口比例下跌，不少女性因為經濟下行，只能回歸家庭。Ahmedabad City寓意未來女性能有更多生涯選擇，除了做家庭主婦，還能參與到社會和經濟中，真正自主；畫中，有的女性在飛機上，有的在汽車中，另一些則在城市中勞動，做自己喜愛的工作。

馬塔．尼．帕切迪布料畫採用天然顏料，如黃色用薑黃粉、黑色用煤灰，藍色則是槐藍，比現代的顏料更持久，不需要放在畫框內保存。Yosha提醒，除了印度藝術家外，也要關注在創作過程中製作顏料和繪畫輪廓的其他家庭成員，印度藝術通常都是「teamwork（團隊協作）」。

【曼達拉、皮奇外畫】

印度「福字」貼 天神化身藍荷花

訪問途中，有香港人、內地遊客也停下來細看或打卡，亦有一個居港的印度裔女士走過來，欣喜在街頭遇上家鄉的藝術。Sanjay的壁畫兩旁，是獲獎曼達拉藝術家Vidya Devi Soni的作品Geometric Unity。雖然曼達拉名字與曼陀羅相似，但Yosha指後者只是重複性的圖案，曼達拉的變化更多，代表對萬物的幸運來臨，就像農曆新年華人在家外貼上福字一樣。

印度人最初會在地上畫曼達拉，畫家多數是女性。以粘米粉和天然色粉畫成的幾何圖案象徵幸運，每逢喜慶日子，如慶生、婚禮、歡迎朋友到訪和贊頌神，就可以在印度民居看到曼達拉。

年屆7旬的Vidya今次和兒子Dinesh Soni一同來港。Dinesh是皮奇外畫師，他的壁畫Blooms of Love在希慎廣場9樓，以紅色荷花裝飾下方，中間的藍色荷花是代表庇護和友愛的黑天神（Krishna）。Pichwai的意思是「在後吊着的畫」，這種藝術品常被掛在黑天神廟宇神像的身後。畫師會在絲綢布料上繪畫黑天神的年幼化身Shrinathji，所用顏料包括24k金。

一般製作一副皮奇外畫需時5至6個月，在印度教普什蒂派（Pushti Marg）的24個節日更換，但Yosha說其實每天、每幾個小時，畫作都會有些改動，更換衣服或飾品，以保持廟宇和神像的活力。Vishakha補充，在她的社群中，黑天神主要保佑人們，在暴雨免受山石傾倒侵襲。

今年已是Kathaa藝術節的第4屆，至今在香港展出過12種印度藝術。Yosha表示，印度有超過300種藝術類別，就算每年挑選不同的藝術種類，也可以再多辦約70年。看到即使生活艱苦，仍堅持做藝術的創作者，她想實在地為他們找到市場，帶來收入。「我不想把整件事浪漫化，只是說要傳承藝術，要記住古老的文化。當年輕人看不到繼承手藝有利可圖，愈來愈多人放棄，那這些藝術就會死去。」

藝術節在11月22到28日期間另設藝術品買賣攤位，只是，即使在每周人流超過10萬人次的希慎廣場，Sanjay在訪問前也僅僅賣出Ahmedabad City這幅布畫，要讓香港觀衆欣賞，甚至願意購買印度藝術，MeMeraki還有一段路要走。

不過，Sanjay仍感恩這次香港遊，雖然他看不懂在他壁畫旁的香港抽象塗鴉，但港人守規矩過馬路，以及城市林立的高樓讓他驚喜，他正計劃回家後畫出來。在我們擴闊自己觀看方式時，來港的藝術家也在香港得到靈感。若香港出現在印度畫作中，會是什麼模樣？

Kathaa藝術節（壁畫部分）

日期：即日至2024年5月28日

時間：上午10:00至晚上10:00（希慎廣場）；24小時（波斯富街85號）；上午10:00至晚上11:00（利園3期）

地點：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場9樓、波斯富街85號（利舞臺廣場勿地臣街入口旁）、銅鑼灣新寧道1號利園3期3樓

網址：bit.ly/kathaa2023

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 馮凱鍵、梁景鴻

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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