荷蘭畢業展進駐商舖 讓設計拉近與大眾距離

加墊身形--社會對女性身形的想像，大都留在可樂樽身形的概念，但Chaewon Kong的Dare to Wear: Body-Morphong Clothes，則沿用內衣元素，在非傳統的部位加墊，效果奇怪但順眼，有別於COMME des GARÇONS的作品。（Dawn Hung攝）

過渡期家品--不少素材在收採後也需要一段時間定型，而Paul Gödecken的dry | store | use十分聰明，設計出多款以「暫借」定型中木材為素材的家品，能在定型後將素材解放，善用素材與時間。（Dawn Hung攝）

工藝捕魚--設計器具可能是設計界當下的潮流。如Carys Higgins的Gone Fishing，便用上英國多種瀕危工藝製作捕魚工具，同時道出捕魚行為由以往的生活所需，演變為興趣的轉變。（Dawn Hung攝）

引領蜂群--全球蜜蜂數量下降，Pablo Bolumar Plata的作品The Swarm Shepherd一如其名地用上置於木頭中的蠟面素材，塗有吸引蜜蜂的獨有物質，引導蜜蜂能到合適之處「成家立室」。（Dawn Hung攝）

實體虛擬貨幣--Martha Nash的MarthaMarthaMarthaCoin，以全球首個「實體虛擬貨幣」為噱頭，設計以豬仔錢罌為實體貨幣，錢罌價值則以他與觀眾交換的體驗來釐定，探索以快樂為本的價值觀及經濟體系。（Dawn Hung攝）

資源世界觀--不少人也談生活不留痕，亦有人重視保留歷史的重要。Riccardo Petrini的archive.fetch(matter).map(earth)，以實時軟件顯示荷蘭皇家藝術館內收藏品的物質，以天然成分顯示，帶來另類世界觀。（Dawn Hung攝）

品牌DNA--Niels Nijman的Louis Vuitton Gucci air max TN Lacoste shoe bag，該算是今屆佔地利之作，以AI軟件將多個品牌設計特點合一設計出手袋，探討所謂品牌DNA，抄襲作品及獨特性（authenticity），研究時裝業的價值鏈。（Dawn Hung攝）

畢業作品精選--有借有還--開採天然資源是人類生存之道，Lison Guéguen透過作品Borrowing materials，自其工作坊5公里範圍內收集天然草木，按素材的循環周期製作短至3周多至3年的枯葉軟枕（圖正中桌上）等家品，貼合天理循環就地採用合適素材，而非以「無限期擁有」為目標。（Dawn Hung攝）

【明報專訊】作為荷蘭設計周焦點的Design Academy Eindhoven（下稱DAE）畢業展，每年都會轉換場地，今年以巿中心商場Heuvel Galerie為基地，於場內12個商舖展示學士與碩士生作品，亦利用場內的噴水池、中庭及升降機等作展覽。但除了噱頭十足外，於商場舉行設計展這個現象，有何社會意義？

當然，在商場舉行展覽並非新事，香港的商場便不時舉行藝術展或品牌展，但大都以出租中庭，又或是劃出櫥窗或小舖位處理。跟DAE相對接近的香港案例，可能是K11一系列商場及南豐紗廠，又或是最近開幕的啟德AIRSIDE。雖然只是偶一為之的短期租約，但DAE畢業展佔了整個Heuvel Galerie商場約七成空間，拉近大眾與設計新秀的距離，讓大眾更能認識前線設計外，亦讓新進設計師了解大眾巿場。

強化設計作為生活一部分

整個佈局的最大好處，是強化了「設計作為生活一部分」這個信息，減低普羅大眾望而卻步的門檻。在消費巿場意欲低迷的情况下，此舉亦能有效地利用吉舖作另類長線投資及建立商場品牌形象。但這也並非一定一面倒的好，如DAE畢業展所在的Heuvel Galerie，其實是個相對百貨紛陳的商場，內裏有TK Maxx、H&M等形象較大眾化商戶，也會影響到設計相對「神聖」的形象。而在商場擺放設計較偏鋒的學生作品，雖然能善用人流，但又是否貼合畢業生想要的展示對象？姑勿論商場定位，將畢業展放在商舖展示本身，傳達了一種商業化及將創意物化的信息。總括而言是個有趣的畢業展實驗，貼合DAE實驗為本的辦學形象。

畢業展中大家最關心的始終是畢業作品。今屆Nadine Botha和Martina Muzi策劃的展覽，整體作品質素比上屆高，少了純粹設計櫥窗佈置個人展區，多了較實在解決問題的設計方案。同時策展人亦善用商舖空間，將作品按主題如消費文化、製作工藝等分類，今屆亦特別開設多個空間，如以書店發售畢業作品目錄外，亦展出畢業論文，也有工作坊專屬空間及影院，大大提高與大眾互動。●

網址︰www.designacademy.nl

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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