英國林肯巿展覽：數碼藝術文化節 歷史與科技連線

【明報專訊】除Design Academy Eindhoven外，全球不少文藝活動，亦讓設計及藝術走入商場以接近大眾。如早前於英國林肯巿舉行的數碼藝術文化節Frequency International Festival of Digital Culture，亦採取同類策展策略，於巿內多個商場擺放裝置，讓這類相對新興的作品能夠更親民。

人工智能不單是近年科技新趨勢，亦開始走入藝術及設計。今年文化節以Emergence為題以貼合走勢，展示不少人工智能為本的多媒體作品，如於St Marks商場展出的Tim Murray-Browne作品Diffeomorphism（A），便用上生成模型StyleGAN處理自家拍攝照片來製作短片，呈現人工智能的現實世界觀及如何理解藝術家自身的生活。

林肯巿的創意發展格局與DAE所在地Eindhoven相近，以巿內大學為基礎。兩者最大分別，在於Eindhoven原為工業城巿，林肯巿則有能回溯至鐵器時代的歷史。整個數碼藝術節亦善用已有的古蹟資源，如圖中由Lumo Workshop & The Network主理的作品Relay（B），便選址於Posterngate Roman Gateway，讓以古羅馬士兵被運送到現代為主題的作品變得在地。此外，文化節內有不少用上古蹟為背景的作品，如BAFTA得主Seb Lee-Delisle主理的光影表演Polaris，選址Lincoln Cathedral，將歷史與科技連線。●

網址︰frequency.org.uk

文：Dawn Hung