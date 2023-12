【荷伯特】澳洲地底奇館

【明報專訊】和家人從香港飛到墨爾本再飛到塔斯曼尼亞,看過可愛的袋鼠和袋熊,這旅程最後一站是小島人口最多城市荷伯特的新舊藝術博物館(Museum of Old and New Art),相對展品,筆者想集中介紹非常精彩的遊覽體驗。

最初看介紹時只見這個博物館在地下興建,已經引起我的興趣,而要前往新舊藝術博物館,可以駕車,亦可以從市中心碼頭坐船抵達,船程約25分鐘。博物館「露出地面」的部分非常簡約,是草地上的一個鏡面銀色盒子,在盒子裏的中央位置有一部透明升降機,落到地下3樓,開始參觀。

私營博物館 展品「星光熠熠」

非常喜歡這間博物館的牆壁,不是給人感覺高級的牆,而是深淺啡色斑駁交替的砂岩,明明白白告訴觀眾這是從地底開鑿、開闢的空間,其中Julius Popp的作品bit.fall,掉下的水滴拼成英文詞語,在泥土色背景前顯得生動。相比白色一個盒的畫廊,整間博物館偏暗,只在展品上打燈,意外地讓人專注於作品,也能夠配合在地下的氛圍。

博物館現時的特別展覽關於東正教,還有藝術家Jean-Luc Moulène和Jónsi等,但時間所限我們就直奔常設展覽去,這間博物館是私營的,屬於塔斯曼尼亞的億萬富翁David Walsh,他擁有不少前衛及大膽的藝術品,以博物館公諸同好,塔斯曼尼亞居民免費參觀,而常設展覽展品可謂「星光熠熠」。

會進食排糞的藝術品

第一件印象深刻的作品是筆者喜歡的德國藝術家Anselm Kiefer於1999年創作的Sternenfall,人類以數字為天上的星星命名,這些光卻來自許多光年以外可能已衰亡的星星,人類的命名是否徒勞無功?Gregory Barsamian的作品Artifact,在金屬人頭內有個被花草根莖包圍、正在睡眠的假人,詩意地反思人工與自然;比利時藝術家Wim Delvoye教科書級作品Cloaca Professional,是會進食和排糞的藝術品,在7個玻璃瓶中展示食物被人體器官消化分解的過程;其他作品還有艾未未建在玻璃球上的White House,Wilfredo Prieto的Untitled(White Library)叩問閱讀的意義,上期「開眼」也有介紹的行為藝術家Marina Abramović探討時間和虛無的作品Counting the Rice等。

遊覽體驗上,另一個筆者認為香港博物館值得學習之處是其應用程式,場內所有展品旁都沒有說明標示,觀眾下載的應用程式會感應電話附近的展品,顯示相關資料和賞析文章,不用靠近說明標示讓參觀體驗更流暢,而且應用程式會記錄觀眾看過和錯過的作品,也方便隨時重溫看過的作品資料。

