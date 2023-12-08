常玉名作逾1.8億元成交 秋拍畫上完美句號

《搗蛋理髮師》 作者：奈良美智（1959年生） 規格：壓克力，畫布，100×90厘米 創作年份：2000年 估價：5500萬至8500萬港元 成交價：5119.5萬港元 特色：此作以「搗蛋理髮師」命名，不禁吸引觀眾細心察看女孩子的髮型。究竟理髮師在她頭上幹了什麼搗蛋的事（拍賣行提供）

《花毯上的側臥裸女》 作者：常玉（1895至1966） 規格：油彩，畫布，81×130厘米 創作年份：1929年 估價：1億至1億5000萬港元 成交價：1億8737.5萬港元 特色：常玉筆下的裸女畫多年來也被藏家認為是千金難求。這幅側臥裸女畫精妙之處並非其搶眼的臀部肌肉，而是那顆眼睛（拍賣行提供）

【明報專訊】常玉、草間彌生、奈良美智、George Condo、趙無極、劉野等名家的作品，在拍賣市場上有價有市，深受20及21世紀藝術愛好者追捧。有拍賣行在上月（11月）晚拍雲集這些巨星之作，幅幅天價珍品就像放煙花一樣，為2023年香港秋季拍賣畫上完美句號。

草間彌生「點陣」對比 花隨光暗「移動」

來到2023年底，相信藏家已飽覽大小展覽、拍賣的各類型畫作，或者有點審美疲勞，但佳士得在秋拍中壓軸登場的「二十及二十一世紀藝術拍賣」卻仍然叫人興奮！其中一件重頭作是日本國寶級藝術家草間彌生以其喜愛且重要的主題「花」創作的畫作。其筆下的花通常展示一種對立概念，如綻放與凋零、慶祝與哀悼、陽剛與陰柔等，而作品《花》便使用了大量點陣，以深淺、疏密等營造對立感覺，以點組成的網絡，編織出無限的宇宙。觀眾或會發現作品上的「線條」會隨着光暗「移動」，這視覺錯覺是因為作者高超的筆法和構圖而產生，是作品引發了觀眾的內心感受。看同一件作品，有些人會感覺到脆弱，有些卻會感到一股堅強的力量，這一切都是來自內心感受和情緒。草間彌生很重視大自然、花和人類的關係，經常從中獲取靈感。

常玉早期油畫 「側臥裸女」首現拍場

不斷為拍賣行創造奇蹟的常玉作品，當然成為領銜之作。《花毯上的側臥裸女》首現拍場，可說是震撼彈，引起不少藏家將它「據為己有」的欲望，最終以1億8737.5萬港元成交。此作是常玉最早期的重要油畫，也是同類主題作品中最早、尺幅最大的作品之一。畫中的裸女大有來頭，是巴黎名模Kiki de Montparnasse。

常玉繪畫時刻意把西方人與東方古典仕女畫的內斂優雅結合。這側臥裸女畫精微之處並非在其搶眼的臀部肌肉線條，而是那顆眼睛。她眼神的線條比臀部線條更誘人。常玉繪畫裸女時也會視其身體為畫布，使用繪畫山水畫如留白的方法展示其背部空間感。常玉作品中的裝飾也充滿趣味，例如此作中的地氈散發東方色彩。此作曾被選為《常玉油畫全集》首冊的封面圖像，不少藏家都對它印象深刻。它的來源十分吸引，除了曾是著名藝術收藏家Henri-Pierre Roché的庫藏，也曾被巴黎知名藝術商兼常玉作品藏家Jean-Claude Riedel收藏。

奈良美智成熟期畫風 呈現叛逆氣質

至於奈良美智的一幅木板畫，配上英語不雅用語，而畫中女孩更展示不雅手勢，把這女孩的反叛性情百分之百爆發出來。此作赤裸裸地展示了作者的叛逆氣質。這種圖文並茂產生極大的衝擊力和爆炸情感，雖然是兒童不宜，卻直率誠白，是藝術表露真我的珍貴畫作。奈良美智的「反叛標語」，通常在其紙本作品中出現，其他4張有類似標語的都是紙本作品，此款木板畫作記錄了奈良美智成熟期畫風。媒介是評定藝術作品珍貴程度的重要標準之一，而作品數量愈少亦愈有價值。奈良美智為何要選用木板畫創作此構圖？不同觀眾會有不同詮釋。有些人會想起作者對日本浮世繪的喜愛，其視覺效果和平坦色彩常在他的作品中出現。現當代畫作就像一面鏡子，把不同觀眾的內心世界和認知投射出來，奈良美智另一作品《搗蛋理髮師》，抒發對理髮師的不滿，或許會令不少人想起理髮的不愉快經歷。看主角的表情，不多不少也理解她的感受吧？

Keith Haring、劉野 展示色彩張力

Keith Haring的經典風格，相信不懂藝術的人也不會感到陌生。這名美國新普普藝術家與傳統繪畫很不同。以《無題》為例，他沒有使用傳統精巧的工筆和色彩層次，而是堅持使用簡單直接和重複的圖案構圖。他的構思十分卡通，多數用火柴人的形式去展示人、嬰兒和動物。他的創作以三原色為主，用兩三款顏料便完成作品。他是以街頭塗鴉起家，擅長在非平面的東西上作畫，例如柱、路牌等。《無題》的紅綠對比，搶眼得令人眼睛疲勞。畫中人雙臂交叉，似乎很苦惱，色彩讓這煩厭的感覺進一步提升。

此外，晚拍上出現的劉野作品同樣十分吸睛。其精彩之處不在於畫中的主角，而是如何利用留白、色彩，把主角襯托出來。《紅2號》貫徹其對單色處理的喜愛，以血紅色彩在畫面中任意製造張力。他有些大幅作品，大色塊甚至會佔據畫面超過三分之二的位置。其作品主題充滿童趣，卻內藏強烈的憂傷和疏離感。

文：呂一心

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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