e新品：Insta360拍vlog好幫手 AI幫你挑選精彩片段

180度翻屏--Insta360 Ace與Ace Pro（圖）的2.4吋觸控熒幕可180度翻轉，是運動相機中少有的設計。（品牌提供）

【明報專訊】很多人對拍片又愛又恨，既想留住重要時刻，又嫌後製揀片麻煩，最好有助手代勞——助手來了，Insta360新推出的兩款運動相機Ace及Ace Pro，不但有超強拍攝規格，全新「AI亮點精選助手」更能自動識別及挑選出影片中的精彩片段，再讓用家手動選擇，同時將無用的片段刪除，大大節省記憶卡空間和後製選素材的時間。

Leica鏡頭配1/1.3吋感光元件 拍8K影片

除了AI功能，兩部相機的規格亦充滿誠意。高階版本Ace Pro使用與Leica合作研發的16mm鏡頭，配上1/1.3吋感光元件，更是首款能夠直接拍攝8K影片的運動相機。它亦能拍攝4K/120fps影片和4800萬像素照片，支援PureVideo低光模式、運動HDR功能等；入門版本的Ace則搭載1/2吋感光元件，最高可拍攝6K影片。

兩部相機也加入很多便利拍攝的小功能，例如手勢遙控，AI能偵測指定手勢動作來開始／停止拍攝，在嘈吵環境難以使用聲控時便大派用場。拍攝NG了？長按快門鍵即可直接刪除當前畫面。暫停錄影功能則讓用家將想拍攝的片段記錄在同一個檔案中，省去後製剪輯或挑選畫面的不便。●

Insta360 Ace Pro規格

感光元件：1/1.3吋 影像解像度：8K/24fps

尺寸：71.9×52.15×38.5mm

重量：179.8g

售價：$3299

Insta360 Ace規格

感光元件：1/2吋 影像解像度：6K/24fps

尺寸：71.9×52.15×38.5mm

重量：176.8g

售價：$2699

查詢：www.insta360.com