【明報專訊】黃仁龍做滿6年任期，近日卸任精神健康諮詢委員會主席，接受訪問時除了給年輕人的金石良言外，他還道如果有更多時間，他會想為精神病患者的家人多做點工夫。

社會對精神病患者存有不解和偏見並非香港獨有，社會競爭劇烈導致國民精神健康問題嚴重的韓國亦然，韓國政府還剛宣布5年內將投放約46.3億港元推出針對性精神保健措施；同樣的關懷亦見於其影視產品，新近在Netflix推出的韓劇《精神病房也會迎來清晨》將故事放在精神病醫院，主角由精神病照護者一不小心變成了患者，劇本對所有持份者都抱有一份體察的心腸，我更留意到，有醫生看後大讚很溫暖很sweet，大可作聖誕推介。

台灣電影則不時大談生死觀，當地的生死教育更包含體驗躺棺材，有牧師便辦交流團將生死教育引進香港的課堂，希望學生多思考和談論死亡，從而帶來生的感悟。

香港今期則流行寫大狀故事。演出中「一票難求」的音樂劇《大狀王》，因Covid-19歷經重重波折反有點將錯就錯，一反向來以快打慢的香港特色，造就了其千錘百煉的藝術成果。訪港的韓國導演朴贊郁受訪，分享了其對韓國影視發展及科技衝擊的看法。另邊廂，失敗的理想主義者莫昭如獲香港藝術中心頒發「藝術榮譽獎」，我們也訪問了他。

今期並刊登作家謝曉虹的病中筆記系列，病中，她有西西的陪伴。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao