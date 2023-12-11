退變‧越齡：50+提早退休學做YouTuber

【明報專訊】退休是許多人一生中的重要里程碑，如何能擁有充實、富意義的退休生活是一個值得探討的議題。作為退休新鮮人的Vivien，在機緣巧合下參加了YouTuber訓練班，接觸到年輕人文化，亦慢慢與其他年輕長者建立自己的文化圈。

處於50+年輕長者階段的Vivien今年初因個人原因決定提早退休，現在已經十分享受及適應截然不同的第二人生。「以前工作時比較忙碌，不過在假日亦會盡量抽空於不同機構做義工服務，故退休前一直計劃將來可以繼續學習，接觸一些以前沒有機會涉獵的事物。直至幾個月前於網上搜尋『50+年輕長者服務』，留意到東華三院『薈齡』的YouTuber訓練班，因緣際會下決定參加。由於自己十分喜歡四周遊歷，疫情後更希望可以報復式旅行，所以期待用鏡頭拍下沿途所見所聞，再剪輯成片段作日常紀錄或分享給身邊親友觀看。」

學建立頻道、器材操作

參加YouTuber訓練班前，Vivien對影片製作過程幾乎一無所知。平常對YouTube的認知也只有利用平板電腦安坐家中觀看自己喜歡的頻道，參加訓練班後，她對媒體創作有了嶄新體會。「導師會讓我們先了解YouTube，例如如何建立頻道、認識影片標題及封面創作等，之後慢慢了解拍攝器材，例如相機操作方式、燈光調校、收音設備，以至設計分鏡腳本、概念構思及學習後期製作技巧。同時，在課堂上讓我們拍攝喜歡的題材，令我們對實際操作更加得心應手。」

投入義工服務 回饋社會

除了享受退休生活外，正修讀晚年照顧課程的Vivien亦有參與各種義工活動，希望可以把創意和熱情與義工工作結合起來，將來可以加入「薈齡義工攝製隊」，為中心拍攝不同主題影片並上傳至頻道，鼓勵更多區內年輕長者參與社區服務，展示義務工作對社會的正面影響。

東華三院薈齡AI生活館的「YouTuber訓練班」以媒體創作為主題，讓年輕長者於人生的下半場，透過影片與志同道合分享自己的興趣愛好、旅行經歷，甚至應用於義工服務當中，回饋社會，為年輕長者帶來更豐盛，更有意義的退休生活！

如希望與Vivien一樣參與薈齡AI生活館的活動，過着不一樣的退休生活，可瀏覽「東華三院 薈齡」facebook專頁或致電3619 3169查詢。

文：東華三院「銀鈴‧響動人生」

工作小組——薈齡AI生活館

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