在地文化為建築之都增值 草間彌生與荷蘭以藝術結連

戰後生涯--以War After War為題的展區中,作品Tyranny of the Steel Helmets,1947(圖右下)出自Jan Hendrik Verstegen之手,展示戰火中的知識分子,同時呈現藝術家的創傷後遺,戰後依然以戰爭作為創作主題。(Dawn Hung攝)