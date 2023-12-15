【香港】國人最喜愛的詩

【明報專訊】V：

在閱讀還甚流行的時代，英國BBC出版社曾於1996年出版名為The Nation's Favourite Poems（國人最喜歡的詩）的詩集，選取了人們最鍾情的100首詩。由16世紀的莎士比亞，到20世紀的Dylan Thomas，跨過幾百年歷史。可見人們對詩歌的喜愛，穿越時代，不分何時何地，人對世間萬物在情感上的執著，都是同悲共喜，從沒改變。

這詩集最能吸引我的地方，不在曲高，而是在於淺白，直透人心，令人久久不能釋懷。

The Thought-Fox, by Ted Hughes

"I imagine this midnight moment's forest:

Something else is alive

Beside the clock's loneliness

And this blank page where my fingers move.

Through the window I see no star:

Something more near

Though deeper within darkness

Is entering the loneliness..."

看，多麼簡單直接的文字，把深夜的孤寂感，用最溫柔動人的方式表達出來。曾幾何時，不少讀者手拿着它，在公共車上，隨便翻看一頁，原志在打發時間，結果被其中的一句幾字勾動了靈魂深處。

近來為許鞍華導演的紀錄片《詩》配樂，認識了黃燦然和廖偉棠兩位香港詩人。電影不辭瑣細，反而有豐富的時代信息。詩在2023年的香港，更有行吟之力，除了表現如歌的迸裂與感發，還在於強烈的質疑、突破與控訴。原來，詩在不同時空的出現，會引起讀者同樣的共鳴。這是詩人看過社會風景，萌生的憂慮與情感，過了幾十多年都會是最新鮮、最迫切的。最後再跟你分享黃燦然《哀歌》的其中一節：

「站在黎明的碼頭，我是黑夜的孤獨者。

站在白天的故鄉，我把出發的影子拉得比歸來還長。

站在晨光中我理解到傍晚之所以被黑夜吞沒的緣由。

我永遠在從這裏離開，又永遠在從別處歸來。

在大海的耳畔我把山風的嘆息連給波濤。

在商業的中心我把祖國的神秘花朵藏於耳中。

在巴士上、火車上，在緩慢而平穩的輪船上

我把奇異的目光投給玻璃山水、撲克面孔

和同樣冷漠的城鎮和城鎮。

在黎明的山崗，

在曙光的航空站，我是夜以繼日的抒情詩人。」

那深深的寂寞，只會分享給喜愛讀詩的人。

O

文：江逸天

（O，以音樂說故事的人）

[開眼 大都會文藝誌]