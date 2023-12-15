【香港】國人最喜愛的詩

【明報專訊】V：
在閱讀還甚流行的時代，英國BBC出版社曾於1996年出版名為The Nation's Favourite Poems（國人最喜歡的詩）的詩集，選取了人們最鍾情的100首詩。由16世紀的莎士比亞，到20世紀的Dylan Thomas，跨過幾百年歷史。可見人們對詩歌的喜愛，穿越時代，不分何時何地，人對世間萬物在情感上的執著，都是同悲共喜，從沒改變。
這詩集最能吸引我的地方，不在曲高，而是在於淺白，直透人心，令人久久不能釋懷。
The Thought-Fox, by Ted Hughes
"I imagine this midnight moment's forest:
Something else is alive
Beside the clock's loneliness
And this blank page where my fingers move.
Through the window I see no star:
Something more near
Though deeper within darkness
Is entering the loneliness..."
看，多麼簡單直接的文字，把深夜的孤寂感，用最溫柔動人的方式表達出來。曾幾何時，不少讀者手拿着它，在公共車上，隨便翻看一頁，原志在打發時間，結果被其中的一句幾字勾動了靈魂深處。
近來為許鞍華導演的紀錄片《詩》配樂，認識了黃燦然和廖偉棠兩位香港詩人。電影不辭瑣細，反而有豐富的時代信息。詩在2023年的香港，更有行吟之力，除了表現如歌的迸裂與感發，還在於強烈的質疑、突破與控訴。原來，詩在不同時空的出現，會引起讀者同樣的共鳴。這是詩人看過社會風景，萌生的憂慮與情感，過了幾十多年都會是最新鮮、最迫切的。最後再跟你分享黃燦然《哀歌》的其中一節：
「站在黎明的碼頭，我是黑夜的孤獨者。
站在白天的故鄉，我把出發的影子拉得比歸來還長。
站在晨光中我理解到傍晚之所以被黑夜吞沒的緣由。
我永遠在從這裏離開，又永遠在從別處歸來。
在大海的耳畔我把山風的嘆息連給波濤。
在商業的中心我把祖國的神秘花朵藏於耳中。
在巴士上、火車上，在緩慢而平穩的輪船上
我把奇異的目光投給玻璃山水、撲克面孔
和同樣冷漠的城鎮和城鎮。
在黎明的山崗，
在曙光的航空站，我是夜以繼日的抒情詩人。」
那深深的寂寞，只會分享給喜愛讀詩的人。
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