【明報專訊】「come on bad boy／我並未放你在眼內」《妖女》MV中的梅艷芳單手叉腰，七分面傲視鏡頭，彷彿向公眾宣示「別奢想靠近我」，精準演繹另一句歌詞「極度傲慢但又極具味道」的狀態。形象及時裝設計師劉培基特別為梅艷芳設計的一套異域造型更是畫龍點睛，將她打造成阿拉伯經典故事《一千零一夜》中的女神。當梅艷芳披上印度紗麗布、畫上粗黑眉毛、抹上深色眼影和金色唇膏，光是用冷傲眼神、銷魂舞姿和嫵媚聲線就讓人迷上那個觸摸不及的妖女。繼《壞女孩》後，梅艷芳再次以反叛且妖冶形象出場，擺脫當年典型女歌星小家碧玉的形象，顛覆傳統社會對性別的刻板印象。

為今期「開眼」繪畫封面的Man僧當年還是個小孩，他第一眼望見梅艷芳的妖女形象時，已經留下深刻印象。他憶述，當年資訊不流通，難以看到亞洲以外的造型風格，妖女整個格調似乎不是為了討好別人，而只是想做自己，加上她臉上誇張的濃妝艷抹衝擊視覺，令人開眼，因此他選擇繪畫1980年代梅艷芳最輝煌時期的歌曲之一《妖女》，以呈現他心目中女王般地位的梅姐。跟以往很多作品一樣，Man僧沒有起稿就直接畫，他以最少筆觸，捕捉人像最真實的神韻。梅艷芳不是典型的美女，Man僧也特別提醒自己下筆時不要過度修飾五官，反而如實地畫出她微戚的厚唇和凌厲眼神，貼近大家心目中梅艷芳高傲的姿態。

本月底便是梅艷芳逝世20周年，「開眼」今期特設專題，帶來填詞人、文化評論人及歌迷等訪談內容，與讀者緬懷梅姐傳奇一生。

藝術家簡介

本地插畫及漫畫家Man僧（曾偉文）年少入行漫畫界，擅長毛筆繪畫技巧及繪畫寫實人像，喜歡在畫中留白。主筆漫畫《0課特工》獲得第一屆「港漫動力–香港漫畫支援計劃」金獎，並已售出法文、意大利文、馬來西亞文及英文版權。曾代表香港參加世界三大漫畫節之一的「安古蘭國際漫畫節」。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

[開眼 文化特別版]