皮革外殼復古風 JBL專利技術低音王

【明報專訊】對於偏愛復古風的用家，最近由JBL推出的Authentics系列十分有吸引力。系列設計靈感來自同廠經典喇叭，採用鋁製框架、客製化的皮革外殼和重新設計的Quadrex網罩，令外形更具復古味。系列中的Authentics 500分別設有3個25毫米高音單元、3個2.75吋中音單元及1個6.5吋的重低音單元，能提供3.1聲道音效，而當中低音單元更設有專利的SlipStream低音反射孔，進一步提升低音效果。此外，Authentics 500支援虛擬Dolby Atmos音效，能在播放支援Dolby Atmos音效內容時模擬出環迴立體聲效果。

為了方便用家使用，機體支援藍牙5.3及Wi-Fi無線連接，用家可透過AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in 和 Spotify Connect來串流播放音樂。而Authentics 500亦支援Google Assistant和Amazon Alexa語音操控，以操控喇叭的音量、播放歌曲、開關等；亦可以將兩個或以上喇叭連接到單一播放清單，為每個房間營造相同的氣氛。另外，每次開啟電源時，喇叭都會自動重新校準，就算經常轉換喇叭位置，亦可得到最佳音效。除了語音操控之外，用家亦可使用JBL One應用程式為喇叭作更多設定，包括自訂EQ，令音質更加個人化。●

JBL Authentics 500規格

單元：3×25mm高音單元、3×2.75吋中音單元、6.5吋重低音單元

頻率範圍：40Hz-20kHz

體積：447×255.7×240mm

重量：7.8kg

售價：$4998

查詢：2955 1168（Thinking Group）