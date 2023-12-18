為院舍主管平反 用心建安老天地 老鼠屎損形象

害群之馬--電影《白日之下》中的護理員芳姐對院友極不友善，但現實中仍有很多致力做好院舍服務的人員。（電影劇照）

【明報專訊】社會寫實電影《白日之下》正放映，引起不少人再度關注香港院舍的質素問題。片中院長性侵智障院友，護理員芳姐對院友掌摑、釘手，脫光衣服集體冲涼……院舍主管的形象就是「壞人」。

一個行業可能有害群之馬，這些「壞人」嚴重影響了院舍及主管的形象，但我的經歷卻見證了院舍仍有很多好主管。

我在香港老年學會「疫途有你」醫護及安老服務同工情緒健康支援計劃工作，過去年多，到訪不同安老院舍，提供情緒支援服務。眾所周知，院舍日常照顧流程緊湊，同工鮮有機會閒下來，若主管能大方騰出人手，給同工在上班時段放鬆一刻，照顧自己情緒健康，值得給一個讚。院舍同工對「培訓」安排並不陌生，但「培訓」內容卻是與工作無關的浮游花製作，以及觀看臨牀心理學家的失眠治療短片，這些療癒活動，讓同工又開心又驚歎。

團隊合作 互相補位

院舍服務行業不易為，各職級人力流失嚴重，如《白日之下》電影中，2個護理員要照顧80個院友，如何挽留同工是主管一大課題。一些院舍十分積極運用我們的服務，以配合人性化管理，實行留人先留心。來到這些重視員工價值的院舍，我們馬上感受到同工精神煥發、動作利落、步履輕快及活力十足的氛圍。活動期間，院友好奇張望，活潑精靈的老友記還會借故走近同工，搭訕閒聊，言談甚歡。淘氣些的更有本領獲同工乖乖奉上剛完成的手工藝製成品，場面有趣。院友樂意親近同工，撒嬌賣萌，兩者關係良好。近年因着疫情，院舍生活壓抑，同工及院友皆承受前所未見的壓力，以上賞心悅目的情景，實屬珍貴。

跟不同機構的主管訪談，其中一間大型院舍的主管馮先生及社工鄺姑娘分享疫情期間挑戰，兩人不約而同道出一個令人欣慰的信息：同工之間的「團隊合作」支撐着整體運作。鄺姑娘一句「互相補位」，肯定而有力。當工作吃力之際，若有同工染疫，人手更見緊張，崗位缺人情况時有發生。全體忙得不可開交時，同工邊忙着手上工夫邊嚷道：「讓我穿回保護衣，有什麼需要幫手？」主動擔負起更多責任。在最嚴峻時刻，全院上下皆落場幫手，分擔前線照顧工作，哪兒缺人手主管就往哪兒，大伙兒一起幹活，壓力愈大，凝聚力愈強。馮說：「同事開開心心，我最開心。」創造氣氛良好的工作環境，讓同工的「工作幸福感提升」，正是院舍的人力管理方向。

營造和諧工作氣氛

除了緊急情况，主管平常忙些什麼？行政、策劃等工作當然佔了很大部分時間，對於員工的管理，主管亦沒有掉以輕心。另一間院舍主管董姑娘分享致力營造和諧的工作氣氛，讓同工「開心返工，開心收工」。她密切留意同工身心狀况，不會逼迫他們令體力透支，燃耗精神。她深明主管的職責，是作為同工與老闆之間一道「傳達的橋樑」，樂意為大家爭取福利，讓老闆明白同工的努力付出，值得善待。

對於安老服務業前景，鄺姑娘正面樂觀，致力改變固有觀念，讓大眾對安老服務有正面的了解。鄺姑娘了解新同工需要時間適應，入職時積極幫助他們融入工作環境，「資深同工樂意傳承經驗」，加上在職培訓，令新人更快掌握工作竅門。為免出現工作倦怠，會安排同工互換工作區域，讓他們有喘息空間。當同工遇上情緒困擾，鄺姑娘明白他們需要輔導，適時主動了解，加以疏導。至於董姑娘，她相信縱然科技日新月異，但不會全面取代真人的直接服務，仍然需要投放資源培育人才。入行逾10年的董姑娘，由保健員進升至主管崗位，十分樂意分享工作經驗，傳遞「不獨親其親，不獨子其子」的思想，循循善誘，讓同工打從心底愛護長者，照顧院友，滋潤其晚年生活。有遠見的主管，明白同工身心舒暢，才能夠更細心照顧院友。

盼長者吃得香、吃得飽

董姑娘及鄺姑娘皆表示院友可愛可親。她們入行以來保持初心，以好好照顧他們為目標，而且愈幹愈起勁。鄺姑娘放假歸來，院友喜悅之情溢於言表，感受到院友待己如親，彼此建立如親人般感情。兩間院舍皆大力推介院友的膳食，董姑娘更向我們發出試味邀請。院舍重視長者是否吃得香、吃得飽，這樣才有足夠營養支撐身體及精神，對有復健需要的院友尤其重要。想深一層，長者年紀漸長，五感中只餘味覺較佳，一日五餐美味與否不容忽視，直接連繫心情好壞，更甚者會左右其入住院舍的決定。

一個行業可能有害群之馬，這些「壞人」嚴重影響了院舍及主管的形象，但我的經歷卻見證了仍有很多好主管。以上兩間院舍的管理模式傾向人性化主導，同工也好，院友也好，皆獲溫暖感覺。主管肯花心思照顧同工的身心靈需要，不吝讚賞同工，肯定他們的貢獻；同工感受到主管愛惜自己，在心理契約上起了關鍵的作用，院舍是我家的念頭不知不覺間牢牢植根心中，願意留下來共渡時艱，造福一眾老友記。

「愛自己工作坊」——情緒健康支援活動

香港老年學會「疫途有你」提供認知行為治療（CBT）的技巧和策略，以管理壓力並在工作與個人生活之間找到平衡。另透過靜觀實踐（mindfulness），鼓勵參與者覺察其思想、情緒和行為

對象：醫護及安老服務同工、照顧者

費用：免費

註：2024年1月開始，分別設有晚間網上工作坊、全日網上工作坊及實體工作坊。查詢及報名：致電2775 5155或電郵至mentalhealthp@hkag.org與香港老年學會「疫途有你」職員聯絡

文：羅寬（香港老年學會賽馬會「疫途有你」醫護及安老服務同工情緒健康支援計劃助理項目主任）

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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