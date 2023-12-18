姿治通鑑：腰背痛禍首未必在腰背

【明報專訊】腰痠背痛乃都市人常見痛症，改善姿勢、更換工作椅、勤做腰背伸展都無甚效益？有沒有想過腰背發出疼痛信號可能是一個「救命鐘」，真正問題並不是腰背，而是其他身體部位？

髖關節僵硬致腰椎受力

腰椎向下連接盆骨及髖關節。髖關節過緊，會導致盆骨活動幅度下降。有一部分腰痛病人在站立時，臀部肌肉會不自覺地強烈收縮。經檢查後，發現臀部肌肉收緊的病人大多都伴隨髖關節幅度受限問題。正常站姿下當然需要啟動肌肉，以令身體可以站穩。但劇烈收縮代表身體缺乏良好穩定度，而需要增加肌肉收縮程度以維持身體平衡。何謂平衡？就是身體前後方的肌肉收縮程度一致，而非單純前方或後方的過分收縮。

然而，髖關節活動幅度不足，容易令盆骨出現前傾或後傾，從而導致腰椎受力。所以腰痛問題需要處理髖關節僵硬或臀部肌肉繃緊。除此之外，其他舊患如腳腕扭傷、膝關節退化或半月板撕裂等，處理不當亦會導致身體久而久之出現代償，令站姿歪斜，增加單側腰背關節負擔。

糾正坐姿 反愈改愈差？

文章開端提到改善姿勢未必可以改善腰背痛症，是因為有可能「愈改愈差」。好的坐姿除了需要坐直，更重要是坐得省力，以減輕腰背負擔。可嘗試感受一下坐成一條直線，你會發現「坐直」後身體並沒有形成一條直線，反而胸椎會向上仰，腰背會挺得更後，增加受壓情况。其實，正確坐姿並不需要挺直，而是在坐直時將身體向上拉直，便可令胸椎腰椎前後的肌肉取得平衡。

改善坐姿是其中一個減低腰背痛的方法，但如果矯正坐姿及透過伸展運動都解決不了腰背痛困擾，便有可能是其他問題引起，例如下肢肌肉繃緊或胸椎僵硬所導致，需要透過詳細檢查才可找出痛症來源。

香港中華基督教青年會有為坐骨神經痛或其他痛症人士而設的物理治療評估服務，查詢：2743 1702／bit.ly/3swmdgy。

文：蘇文浩（香港中華基督教青年會物理治療師）