宗教建築--芬蘭設計師Alvar Aalto有不少具靈氣的設計作品,其中將宗教建築現代化的作品如Church of the Three Crosses,是其代表作。由Sofia Singler所著的The Religious Architecture of Alvar, Aino and Elissa Aalto,該是喜愛宗教建築的親友的禮物之選。49.99英鎊(約495港元)/ www.lundhumphries.com(品牌提供)