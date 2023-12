「搬運工」湯唯 親譯繁體《分手的決心》分鏡本

【明報專訊】韓國電影近年在國際影壇大放異彩,《上流寄生族》先後奪得康城影展金棕櫚獎和奧斯卡最佳電影,朴贊郁則憑《分手的決心》獲康城影展最佳導演獎。韓國電影取得佳績並非偶然,完善的電影工業絕對大有助益。湯唯有份參演《分手的決心》,劇組開拍前除了準備劇本,還奉上一份分鏡本,讓她清晰理解導演想法。於是她自稱擔任「搬運工」,親自翻譯和出版,向華語世界分享《分手的決心——分鏡本》。

韓國導演朴贊郁執導的電影素來風格強烈,湯唯也直言是「重口味」。但對於《分手的決心》,她卻形容為一道「番茄炒蛋」,一反常態般清淡和溫柔,「單純就是警察(懸疑)混合簡單的愛情故事的一套戲」。《分手的決心》不如過往作品狂放、大膽,反倒讓朴贊郁奪得康城影展最佳導演,全賴其出眾的電影語言。

拍攝跟足分鏡本 書籍收錄原台詞

開拍《分手的決心》前,劇本以外,湯唯早已收到導演朴贊郁、編劇丁瑞慶和分鏡畫師李允鎬準備的分鏡本。起初她覺得演員只需看劇本,分鏡本只供攝製隊參考,後來在導演建議下開始翻閱分鏡本。分鏡本將每一個細節都寫得清晰,例如鏡頭如何走動、演員走位、拍攝演員的角度或特寫鏡頭,讓她更清楚理解導演的想法,「想不到拍的時候又是跟足」。

拍攝期間,湯唯已萌生出版中文版分鏡本的念頭,導演朴贊郁聽後帶點愕然,並未即時答允。直至劇組在康城影展最後一頓飯,「在吃飯的時候,他(朴贊郁)經常是這樣,突然間殺出一個問題:『You really want to publish the Chinese version?』」她在最後一刻才終於說服朴贊郁出版中文版分鏡本。

《分手的決心——分鏡本》是湯唯第一次參與翻譯和出版工作,「我其實只不過是翻譯和搬運」。書籍完整記錄154幕分鏡圖,保留沒有拍出來的,原有和更改後的台詞也一併展示,「首先看那本書應該是enjoy的,因為我看的時候好像看漫畫書一樣」。卸下演員身分再看分鏡本,她也發現導演更多心思,或許解答到觀眾疑惑,「如果是專業人士去看,又可以看到其他不同的東西」。

調動語序 頭痛又好玩

湯唯表示,翻譯叫她頭痛又讓她覺得好玩,例如選擇翻譯的詞彙和斷句。連同她在內的3人翻譯小隊,一同將分鏡本從韓文翻譯成中文,「我(的韓文)是半吊子,但幸好我熟悉這個劇本,所以我很了解裏面的角色、感情,我可以猜一下導演在想什麼」。每一個晚上,她趁女兒睡着,就冲好咖啡,坐在電腦前跟翻譯伙伴一起奮鬥。

水魚、甲魚、王八和鰲有什麼分別?湯唯問起這個問題,但其實4個名稱都指涉同一種動物。「因為我是杭州人,我們說是甲魚,然後我問她(翻譯伙伴),她說鰲」,同一種動物在不同地方有不同叫法,「我們轉了普通話之後,再轉來做繁體字,我們又要查這些,其實很好玩」。

她還提起韓文跟中文不同語序的問題,譬如其中一個分鏡圖的直譯是「將已經用刀劃好的石榴掰開的海俊的手部」,「韓文就是這樣的,它全部都是連在一起,我發覺韓文本身很少標點符號」。為了讓中文讀者讀得明白,翻譯者必須調動語序,於是最後翻譯成「手部特寫:海俊掰開已經用刀劃好的石榴」。「你聽起來很簡單,當時我們是做得很頭痛的。」湯唯說。

