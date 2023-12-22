百年建築風交碰 巴黎莎瑪麗丹百貨公司

建築群近河的建築現為酒店，其餘部分主要為零售，高層為辦公室、住宅及日間護理中心。整個項目涉及不同範疇的專業知識，共有7間建築及設計相關事務所參與復修及重建。（作者提供）

莎瑪麗丹百貨公司的版圖。建造年份：第一期：1883至1912，第二期：A）1891至 1910； B）1906至1910； C）1926至1928，第三期：1930，第四期：1932至1934、2015至2021（拆卸重建成現址）（作者提供）

【明報專訊】在Emily in Paris（《艾蜜莉在巴黎》）第二季裏其中一段，眾主角身處在一幅黃色的壁畫背景前，邊試着香水，邊談起公私二三事。隨着鏡頭移動，又會看到淡藍色的鐵欄杆，慢慢地牽引觀眾視線到中庭的樓梯——這是巴黎逾150年歷史的莎瑪麗丹百貨公司（La Samaritaine）。這家百貨公司有趣之處，在於它是由數座不同時期、不同建築師設計的建築群。

多次擴張 糅合新藝術與裝飾藝術

劇中取景位置是百貨公司的第二期，因應對面街的原址不敷應用而擴張。第二期分批於1910年落成，當時正值新藝術運動（Art Nouveau） 盛行的年代，因此其建築立面以鮮豔的顏色及富自然元素的裝飾主導。後來第二期再度擴張並向塞納河邊延伸，於1928年落成。從這擴建部分所採用的褐石物料，以及強硬縱向線條可見，建築風潮在20年內由崇尚自然的新藝術，轉向講求幾何的裝飾藝術（Art Deco）時期。1934年百貨公司已擴展至第四期，並保持這規模至2005年，後來因政府部門關注二期建築日久失修所引起的結構、防火等安全問題而關閉。

建波浪形幕牆 「格格不入」遭反對

此後百貨公司便迎來了漫長的復修。妹島和世（Kazuyo Sejima）與西澤立衛（Ryue Nishizawa）的日本建築事務所SANAA於2010年贏得競賽，方案範圍集中在第二及第四期，包括保留第二期的外牆，以及復修中庭空間的樓梯及半透明地板；此外建議將第四期拆卸重建成波浪形幕牆大廈，並架起天橋連接第二期。方案牽涉不同層面的保育及重建，共有7所建築及設計相關的事務所參與。當中保留的部分未遇太大阻力，但SANAA提出的拆卸重建部分則引來不少反對聲音，原因不外乎與周邊建築格格不入，方案更曾被法院兩度推翻規劃申請而要停工。最終市政府在2015年拍板，經過16個寒暑的討論及修葺後，2021年重新開放。

除了前方的裝飾藝術建築成為酒店，建築群主要面積作零售用途，高層為政府要求設置的住宅、日間護理中心及辦公室。方案以「街道」作為概念，利用首3層空間將3組不同時期、不同功能的建築物相連。整個線性的空間規劃中，「街道」以商店為主，穿過的第二及第四期中庭部分成為樓層間的主要樞紐。中庭以輕盈的玻璃頂結構覆蓋，讓「街道」保持於室內之餘亦能引進自然光，成為訪客的聚腳點。

整個建築群最具爭議的地方，也是最令人驚豔之處。新翼的全玻璃建築立面，為充滿19世紀氣息的大街，帶來一股新氣象。立面由兩層玻璃幕牆組成（double-skin façades）：內層的垂直玻璃模組才是真正具備防水及保溫功能的外牆，而外層的波浪形玻璃模組只具裝飾用途，並將街道對面的古建築折射成有趣的形狀。

多變建築手法 衝擊古街道

SANAA在日本及國外的作品，皆以強調輕盈及不規則的風格馳名。合伙人西澤立衛曾說過，這源自日本作為島嶼國家，面對地震及海嘯下的地理環境，而發展出這種多變、不拘泥於規律的建築手法。SANAA將這種堅持帶到法國，看似為巴黎街上的石造建築帶來衝擊，但想深一層，這又恰似在呼應一個世紀以前，巴黎世博及艾菲爾鐵塔所象徵的勇氣及新氣象。

作者簡介：戰後建築研究檔案（FAAR）成員

文：陳卓喬（Jefferson Chan）

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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