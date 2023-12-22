競投「唐寧街10號」、王座 過足戲癮 《王冠》女王戴妃戲服拍賣

王室金馬車複製品，估價：3萬至5萬英鎊（約29.4萬至49萬港元），特色：王室金馬車沒機會擁有，但精美的複製品就可以帶回你的車房或倉庫（拍賣行提供）

劇中戴安王妃訂婚戒指道具，估價：2000至3000英鎊（約1.96萬至2.9萬港元），特色：對追看此劇的劇迷來說，這道具可能比真正的戒指更具收藏價值（拍賣行提供）

加冕王座——又稱聖愛德華寶座（Saint Edward's Chair）複製品，估價：1萬至2萬英鎊（約9.8萬至19.6萬港元），特色：寶座象徵權力和地位，複製品則把劇集中當權者的動人和充滿張力的劇情記錄下來（拍賣行提供）

唐寧街10號外觀場景模型，估價：2萬至3萬英鎊（約19.6萬至29.4萬港元），特色：由場景及道具組精心製作，標誌的黑漆大門及刻上「首席財政大臣」（First Lord of the Treasury）字樣的信箱、門燈、鐵柵及鞋底刮泥器，手工精美（拍賣行提供）

劇中戴安娜王妃所穿之量身訂製露肩黑色雞尾酒裙，估價：8000至1.2萬英鎊（約7.8萬至11.7萬港元）（連鞋、袋），特色：Elizabeth Debicki在劇中飾演戴安娜王妃，曾穿上這量身訂製的露肩黑色雞尾酒裙，被時裝界稱為「復仇之裙」（Revenge dress），在第5季第5集出現（Netflix、拍賣行提供）

劇中英女王所穿藍綠色舞會長裙，估價：3000至5000英鎊（約2.9萬至4.9萬港元）（連鞋），特色：Claire Foy飾演的英女王曾穿著的藍綠色舞會長裙及淺金綢緞尖頭高跟鞋，曾在第2季第1及第4集亮相，手工極精細（Netflix、拍賣行提供）

劇中英女王所穿粉藍色舞會長裙連珍珠配飾，估價：5000至7000英鎊（約4.9萬至6.9萬港元）（連披肩、鞋），特色：劇中英女王曾穿著和佩戴，包括曾在第1季第5集出現的皮草披肩配灰色船形高跟皮鞋，非常高貴（Netflix、拍賣行提供）

【明報專訊】Netflix重磅劇集《王冠》（The Crown）最終季結局本月登場，此劇全數6季皆入圍金球獎最佳劇集，可謂史無前例！有拍賣行亦適時宣布，下月起拍賣《王冠》6季近450件道具和戲服，拍品包括劇中英女王的舞會長裙、戴妃的「復仇之裙」，甚至唐寧街10號的外觀場景模型和加冕王座的複製品，讓大家在拍場上回味精彩情節及劇中王室恩怨情仇。

《王冠》劇情雖然已發展到威廉王子和凱特一代，但對劇迷來說，最搶眼的始終是英女王伊利沙伯二世和戴安娜王妃之間的恩怨情仇。相信兩演員的戲服和道具，勾起劇迷不少回憶，別具吸引力。

約300拍品下月搶先網拍

今次共有450件拍品，當中150件將於2024年2月7日在倫敦邦瀚斯新邦德街總部拍賣中心現場舉槌，而其餘約300件拍品則會搶先在1月30日開始，至2月8日期間在網上拍賣。這批引人入勝的電視劇集道具，拍賣收益將用作英國國立電影電視學院（NFTS）建立「左岸影業《王冠》」獎學金計劃，為業界作出貢獻。

《王冠》一劇由Peter Morgan編劇、左岸影業（Left Bank Pictures）及索尼影業電視公司（Sony Pictures Television）共同製作，是近年備受關注的大製作，劇中衣著和道具製作均十分認真。邦瀚斯私人及顯赫藏品部集團總監Charlie Thomas指，《王冠》的服裝、道具及布景統統是經製作團隊深入研究的成果，交由工匠大師以巧手製作。雖然是道具，但品質也相當之高。藏家想得到王室真品絕對不容易，不過要投得戴安娜王妃的訂婚戒指道具卻不是難事，也不是天價。如果你有興趣，唐寧街10號的外觀也能帶回家——那當然是道具模型。專場中每件東西都有其「故事」，而且十分精巧。如果把大部分道具收藏起來，也可以建立一個有趣的收藏系列，甚至建立一個迷你劇集或「英國王室史」博物館。

奧斯卡得獎設計師領軍製作

劇組的服裝、道具及布景製作由專業團隊負責，由奧斯卡得獎設計師Martin Childs領軍。除唐寧街10號外，他們也為白金漢宮製作了一個估價6000至8000英鎊（約5.9萬至7.8萬港元）的布景模型。這些布景模型十分逼真，甚至令英女王加冕大典的場景重現。劇中英國王室金馬車複製品，以至當中的加冕王座（又稱聖愛德華寶座（Saint Edward's Chair））的複製品，收藏家都有機會帶回家。

戴妃「復仇之裙」、女王長裙成焦點

但筆者相信劇中的戲服有較大吸引力，因為真的可以穿在身上，過一過扮演英女王或戴安娜王妃的「癮」。劇中王室成員穿著的服裝由3名得獎設計師負責，包括Michele Clapton（第1季）、Jane Petrie（第2季）和Amy Roberts（第3至第6季）。當中被稱為「復仇之裙」的戴安娜王妃著名連身裙最矚目，劇中由演員Elizabeth Debicki在第5季第5集於倫敦蛇形畫廊（Serpentine Gallery）出場時完美展示。

此外，還有不少有趣的拍品，例如Claire Foy飾演英女王身穿的藍綠色舞會長裙及淺金綢緞尖頭高跟鞋（出現於第2季第1及第4集）；粉藍色舞會長裙連珍珠配飾及皮草披肩，配灰色船形高跟皮鞋（出現於第1季第5集）；Emma Corrin飾演戴安娜王妃所戴的訂婚戒指，甚至劇中戴安娜王妃駕駛的一輛1987年XJ-SC 3.6型號積架（Jaguar） 開篷車也上拍。拍品類型之廣及其吸引估價，相信會令一眾劇迷心動。

《王冠》拍賣會預展

倫敦：2024年1月11日至2月5日

拍賣會

地點：倫敦邦瀚斯新邦德街拍賣中心

現場拍賣：2024年2月7日

網上拍賣：2024年1月30日至2月8日

網址：www.bonhams.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：朱建勳

電郵：friday@mingpao.com

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