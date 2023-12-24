周日話題：奧本海默與科學館

【明報專訊】今年最受人談論的國際電影，必然是《奧本海默》（Oppenheimer），這是一部描述這位物理學家參與研製原子彈過程的影片。原子彈的研製對結束第二次世界大戰有重要的影響。但相信沒有多少人知道，香港科學館的建設過程，亦和奧本海默拉上關係。

香港科學館的建館倡議於1976年開始。在1979年，總館長（策劃主任）麥錦榮博士上任，預期1986年開館，但過了近8年時間，科學館建築仍未開始，他已離任。1987年，曾任香港太空館館長的戴明興博士接手科學館策劃工作，他知道要讓科學館順利開館，需要讓當時市政局、政府高層和相關人士認識未來香港科學館的展品所屬類型，特別是如何吸引參觀者的興趣，以便獲得更多更有效的支持。

倫敦科學博物館太冰冷

在當時來說，容易令人聯想到的科學館展覽模式，是英國倫敦的科學博物館和自然歷史博物館。倫敦的科學博物館以英國工業革命所衍生的大型機械為主角，雖然有重要歷史價值，但給人一個較冰冷的感覺。而自然歷史博物館則有大量藏品，主要以標本及展覽櫃形式展出，學術意味較濃。這兩者都需要不少研究和藏品收集，才能成為具吸引力的展覽。

市政局雖然同意建設科學館，但並不支持學術研究作為轄下博物館的職責方向（這個政策的影響亦遺留至今，並反映在館長職系薪級表的制訂上）。香港科學館在不以藏品為主的情况下，要令展品具有吸引力，便需要加強互動。戴館長明白對於不熟悉這個形式展覽的人來說，最有效是製作示範樣板。他上任後，便要求館內員工依照美國三藩市探索館（Exploratorium）的《探索館食譜》（Exploratorium Cookbook）製作約20件展品，放在臨時辦事處內。

奧本海默就是探索館的首任館長。當然，這個奧本海默和電影主角的奧本海默並不是同一個人，而是兩兄弟。探索館的館長是法蘭克（Frank Oppenheimer, 1912-1985），而原子彈的主角是羅拔（J. Robert Oppenheimer, 1904-1967）。法蘭克亦曾在曼哈頓計劃期間進行了核物理方面的研究，並對鈾濃縮做出了貢獻。戰後，他卻因為早期參與美國共產黨受到審查，不能在美國大學找到教職。到1957年，他才被允許在科羅拉多州的一所高中任教，相信這段時期讓他產生對科學普及的興趣。1969年，法蘭克‧奧本海默創立了探索館並擔任館長，直至1985年去世。

拜訪三藩市探索館

1969年是科學館世界重要的一年，因為有兩所新型科學館開館，標誌着新一代科學館以互動展品為主的開始，除了美國的探索館外，另一所是位於加拿大的安大略省科學館。但我認為，探索館的影響遠較安大略館大得多。

我第一次拜訪探索館，是在1988年，我剛從太空館調職往科學館作籌備，要對不同地方的展覽成品學習考察。探索館就是我行程的第一站。

探索館當時位於三藩市的藝術宮（Palace of Fine Arts）內（於2013年遷往同市的15號碼頭）。這個藝術宮是為於1915年舉辦的博覽會中展示藝術作品而建造，是少數能保留至今的博覽會建築物。藝術宮連同旁邊的人工湖，到今天仍然是受歡迎的拍照熱點。

探索館外型雖然亮麗，但內裏給我的感覺更似一個工場，館內的燈光並不明亮，展品看來有點殘舊。在展廳內可以看到館內職員製作展品的位置，工場與展廳只以矮櫃分隔開。

與《探索館食譜》作者交流

我雖然已沒有機會見到奧本海默館長，但仍然能夠與《探索館食譜》的其中一位作者希普施曼（Hipschman）交談，探討探索館的展覽設計理念。

奧本海默心目中的展品，首先着重啟發性，好的展品應能引發參觀者的興趣和好奇心；其二，參觀者可以動手操作，即互動，從而更了解展品的科學與技術奧秘；其三，是普及性，他認為科技與每個人息息相關，每個人都可以動手應用科技。很多美國房屋都有車房，通常都有一些工具，所以他希望探索館的內部與家居工場相似，讓每個人都可以通過觀看探索館職員的工作過程與交流，從而利用自己所獲得的意念製作有用的東西。

探索館展品製作工場和展廳無障礙互通，是神來之筆，因為奧本海默深信，無論一件互動展品意念有多好，在製作完成後必然仍有很多可改善的地方，特別是觀看用者如何使用展品，會引出一些之前完全沒有考慮到的問題，亦有機會帶來新的啟發。所以，他們製成的新展品，必然會放在工場附近，讓員工隨時可以看到公眾如何與展品互動，從而作改良。

其中一件具代表性的是名為「懸鏈線拱」的展品。這展品的特色是以21塊積木為主角，參觀者要將積木砌成直立的懸鏈線拱。這個看來不可能完成的任務，卻能夠讓參觀者輕易地完成。此展品製作看似簡單，但從構思到成品必須花上很多心血時間測試改良。

《探索館食譜》共有3冊，最早的一冊在1984年出版。3冊共201件展品均附有設計圖和文字資料。香港科學館當年選出在開館前製作的展品便包括懸鏈線拱。科學館亦順利在1991年開館。

在過去40年，我在全世界不同地方參觀了過百所不同的科學館。我在不同地方，無論是發達城市，或是偏遠鄉郊，在不同語言和文化背景之處，在幾十年前到今天，都不難找到《探索館食譜》展品的身影。

奧本海默將藝術引入展館

《探索館食譜》是讓眾多地方進入現化科學館世界的入門天書。探索館並不收取展品製作的版權，任何人只需要按《食譜》製作便可。不同地方的科學館因此能以較低廉的價錢，複製出一系列可行並具啟發性的互動展品，對不同地方的科學館發展，並吸引更多人參觀有莫大幫助。這之中又有多少人因此而畢生進入了科技工數的世界，雖然難以量度，但我認識的為數不少。

奧本海默的另一貢獻，是將藝術引入探索館之內，並開展藝術家駐館計劃，研發出不少具藝術美感的科學展品，有些亦放在《食譜》之內。

我在科學館工作多年，深知展品創作困難之處。探索館將201件自己研發的展品不斷測試和改良，變成《食譜》讓人自由複製至世界不同角落，對我來說，弗蘭克．奧本海默對世界科學普及所產生的影響，絕對不低於其兄長在原子彈上的成就。

文˙香港科學館前總館長葉賜權

編輯•朱建勳

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