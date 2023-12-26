2日1夜 黃昏之約+清早導賞 米埔小住 盡享觀鳥良辰

新觀鳥屋採用自然通風設計，屋內有以太陽能發電的風扇。無論是2日1夜或各種主題生態導賞團，大家都可以全新方式探索米埔。（馮凱鍵攝）

雙牀房--斯科特訪客中心共有9間雙牀房，部分房間可相連。每房基本入住人數為2人，部分可接受1人加牀（每牀收費$1300）。現時「米埔的日與夜」活動約每月舉行1次，待運作成熟後或會增加場數。（馮凱鍵攝）

雀鳥天堂--米埔自然保護區是「雀鳥天堂」，區內濕地生境豐富，既為本地野生生物提供棲身之所，也是水鳥遷徙的重要中途站。圖為小白鷺。（馮凱鍵攝）

觀鳥最佳時機--參加者在首天傍晚到米埔自然保護區欣賞日落，並於新建成的米埔斯科特訪客中心留宿。翌日活動約於上午7時開始，野生動物都開始活躍起來，是用望遠鏡和相機觀察的最佳時機。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】每年11月至翌年4月，大量候鳥南遷，米埔自然保護區是牠們的中轉站之一，黑臉琵鷺、琵嘴鴨、赤頸鴨、針尾鴨、青腳鷸、紅腳鷸等有機會途經，是觀鳥的最佳時機。以往由世界自然基金會舉辦的米埔公眾導賞團，多為歷時4、5小時的體驗活動，對大自然愛好者來說或有點意猶未盡。最近保護區完成多項設施升級工程，新增2日1夜住宿體驗，讓大家晨早起來聽着鳥鳴吃早餐，把握每分每秒投入大自然之中，感受米埔的日與夜。

由昔日斯科特野外研習中心重建而成的斯科特訪客中心，除設有多個學習及活動區域如餐廳、禮品店、天台花園等，還新推出「米埔的日與夜」住宿體驗。中心設有9間配有露台及獨立浴室的雙牀房間，房間設備跟一般酒店相若，包括免費無線網絡、電視、迷你雪櫃、電風筒、電熱水煲等，但為了減少垃圾，中心建議住客自備牙刷等個人用品，避免使用即棄用具。

想於斯科特訪客中心留宿，可參加2日1夜「米埔的日與夜」活動。參加者以2人1房為單位，入住當天於元朗集合，乘專車往米埔保護區後，先參加約1小時的黃昏之旅，在淡水沼澤欣賞日落景色。晚上在餐廳享用簡單中式晚餐，之後可進房休息。翌日享用簡單西式早餐後，便有約4小時生態導賞活動，由專業導賞員講解米埔各種濕地生境，包括：魚塘、基圍、蘆葦叢、紅樹林及淡水塘，並於全新觀鳥屋及木棧道上觀察野生動物。

據世界自然基金會資料指出，原來大部分野生動物，特別是鳥類，於黃昏及清晨都較活躍。這個2日1夜活動正好讓大家一次過體驗米埔的日與夜，比以往的半天導賞更能深入了解米埔濕地生物的多樣特質。

新建1公里無障礙木棧道

除了訪客中心，觀鳥屋及教育中心亦換上一番新景象。首先是新建長約1公里的木棧道，讓大家舒適地在保護區漫步欣賞自然風貌，路面按無障礙設施的標準設計，闊度最少達1.65米，讓輪椅使用者也能暢通無阻。

此外，木棧道架設在原有的水泥小徑上，並在水泥路和木棧道之間預留了最少6厘米的空隙，這樣做除了配合保護區的自然風貌，亦能減少對野生生物的影響，令細小的哺乳類動物及無脊椎動物如歐亞水獺和蛇類等容易通過。

全新觀鳥屋大三成 自然通風

另外，兩座全新觀鳥屋亦相繼建成。「賽馬會翠鳥觀鳥屋」主要讓公眾及學校團體使用，另一座3層觀鳥屋「賽馬會魚鷹觀鳥屋」則專為專業研究人員及觀鳥人士而設，除了有無障礙路面通往觀鳥屋下層，更採用自然通風設計，加入百葉簾及太陽能發電風扇，面積亦比原有觀鳥屋大三成，讓更多遊客同時觀鳥。●

■米埔的日與夜（住宿體驗）

對象：8歲或以上；8至17歲參加者必須由成年人陪同。每團上限16人

價錢：$2600/2人（包1晚住宿，晚餐、翌日早餐及導賞團）

預約網站：shorturl.at/iEWX2

查詢：2526 1011（辦公時間）

文：顏燕雯

模特兒：Pamela、Karlie

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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