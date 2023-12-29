屋邨改造靈感之泉 AI激發彩虹邨重建想像

學生杜伊佳認為彩虹邨色彩繽紛的外牆與昏暗無盡的走廊對比強烈，內外光線不協調。她透過橫向擴展及改造走廊，讓更多陽光穿透入建築，照亮空間，營造更溫馨宜居的環境。單位之間的連橋亦增加居民之間的互動。AI讓她見到這些可能並將空間一一呈現。（杜伊佳提供）

學生潘加悅利用AI圖像生成技術，生成50多幅圖像並打印出來，帶回彩虹邨讓老人選擇他們最嚮往的圖像。在她的項目中，她將2D的AI生成圖像轉化為3D空間（圖），呈現出她承諾提供的空間。（潘加悅提供）

學生熊哲劍以鐵閘中間的布為靈感，探索布料如何劃分公共與私密空間，同時AI幫助他生成將布匹應用到大廈外牆的視覺效果（圖）。（熊哲劍提供）

潘加悅希望AI可於切面圖生成貫通各層的路線（circulation），AI卻錯誤詮釋circulation為血液運送系統（blood circulation）（圖左），但同時激發了她思考行人路線參考人體血液系統的可能（圖右）。（潘加悅提供）

【明報專訊】早前政府宣布重建彩虹邨，同時還有約10個公共屋邨正在進行或計劃重建。隨着近年人工智能（AI）普及和迅速發展，今個學期我跟香港大學建築系副教授Christian J. Lange，以及建築系碩士建築設計課程學生共同探討如何利用AI，為香港的舊公共房屋注入新生命。

政府上周（21日）宣布，初步估計彩虹邨重建後約有9200伙，較目前多1800個，多約24%。我們參考了法國建築師事務所Lacaton&Vassal的作品，他們為上世紀六七十年代的歐洲典型住房區賦予了第二次生命。以他們在波爾多的Grand Parc建築設計為例，他們在原有建築外立面增加了逾3米空間，為住戶提供更多實用空間。

建築學生妙用AI 研增三成空間

我們的設計工作室（Master of Architecture Design Studio）是香港大學建築學院首個將AI應用於建築設計的工作室。在這次設計課程中，我們選擇位於九龍的彩虹邨作為研究對象，探討如何將AI應用於住房升級過程，包括使用AI圖像生成技術（如Midjourney）和文字生成技術（如ChatGPT）。學生需要對彩虹邨作初步研究，然後提出設計策略、與AI溝通的過程和方法，利用圖像生成技術為改造彩虹邨、增加額外30%可用空間提供方案。

彩虹邨11幢樓宇屬於長形大廈，單位設於兩側對外位置，中間設有長而窄的走廊，高座第7層或以上每層設有遊樂空間供居民日常聚集活動。每一戶的廚房及廁所均並排於露台旁。

學生先在屋邨裏找尋靈感，以改善現有居住環境作出發點，包括增加屋內及走廊的空間感、採光及通風，增加居民活動空間及居民之間互動的可能。

現時的圖像生成AI，容許用戶輸入文字或上載圖片，作為生成圖像的起點。學生透過在彩虹邨拍攝的照片，加上對其想像作為生成圖像的元素，AI再將學生腦海裏的想像以圖像顯示出來。

「溝通出錯」反成驚喜

有時候，AI未能完全呈現學生想像的東西，畢竟AI的資料庫跟我們的認知不一樣，AI亦有不同解釋。譬如，有學生希望AI可於切面圖生成貫通各層的路線（circulation），AI卻錯誤詮釋circulation為血液運送系統（blood circulation），但同時激發了學生思考行人路線參考人體血液系統的可能。

我們有時純粹將AI視為實驗場，幫助我們於短短數分鐘內不斷嘗試，讓我們發掘當中的可能，很多時卻發現到意想不到的驚喜。學生熊哲劍以鐵閘中間的布為靈感，探索布料如何劃分公共與私密空間，AI卻同時幫助他生成將布匹應用到大廈外牆的視覺效果。透過不斷嘗試，就能夠將想像活靈活現地呈現出來。

生成老街坊嚮往之景

我們其中一個學生潘加悅對AI有另一種看法與應用方法，她認為，AI技術可以作為鼓勵參與式設計的工具。傳統上，建築師往往需要滿足用戶或客戶的需求，但溝通和表達可能並不完全準確。在她的項目中，她以住在彩虹邨20多年的老年居民為設計對象，多次實地考察，蒐集他們的故事和回憶，並借助AI技術將其轉化為圖像。

潘加悅發現，當她詢問老人如何改善生活空間時，他們總是回答「不知道」，因為他們已習慣現有生活環境。於是，她決定利用AI技術為他們創造一個想像中的未來。她利用AI生成50多幅圖像，並打印出來，帶回彩虹邨讓老人選擇最嚮往的圖像，他們從中選出了3幅最能代表期望的圖像，並提供了原因。

作為建築系學生，潘加悅希望將這些圖像中的理念付諸實現，為老人提供更好的生活空間。在她的項目中，她將2D的AI生成圖像轉化為3D空間，運用建築師的智慧和批判思考，呈現出她承諾提供的空間。

不久之前，大家還在爭論是否該使用AI，擔心它可能對我們有害等問題。但現在，至少從我見到的情况來看，AI幫助我們預視及構思了一個更美好的未來。我亦樂於見到AI在建築設計中的潛力，為改造香港舊公屋注入了新的創意和可能，將為未來的城市設計帶來更多創新和進步。

香港大學建築學系

2023年度秋季作品展

日期：即日至2024年1月5日

時間：上午9:00至下午6:00（周一至五）

地點：香港大學鈕魯詩樓3樓建築系Public Forum Exhibition

網址：bit.ly/47acScB

文：童昭安

香港大學建築系助理講師 - 近年關注科技如何影響建築界

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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