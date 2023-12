飲了米奇「頭啖湯」 Roy Lichtenstein 化媚俗為不朽

1961年完成的Look Mickey(左圖)奠定了Lichtenstein為人熟知的漫改風格基礎:紅黃藍三色與擷取戲劇化畫面,現為華盛頓National Gallery of Art館藏。原圖出自1960年的迪士尼繪本Donald Duck Lost and Found(右圖)。(National Gallery of Art網站圖片、網上圖片)