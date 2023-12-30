打破巨型屏幕日韓品牌獨大 小米100吋電視 2萬有找

為港版而設：贈送的Xiaomi TV Stick 4K（上）專為港版Max Series而設，預裝了港人常用串流平治，支援Google Play Store，可使用Android TV 11系統，亦支援Google Assistant語音。（黃志東攝）

暗位細緻：Max Series的HDR表現不錯，遊戲中車廂內暗位仍能提供不少細節之同時，天空的雲層亦有一定的層次感。（黃志東攝）

【明報專訊】隨着近年電視機價格下降，不少用家都追求更大屏幕，在家中打造家庭影院。但當尺寸大至80吋以上，價格便開始「3級跳」，入門級都要2、3萬元，主要原因是大尺寸電視機多數由日韓生產商推出，而價錢相對便宜的內地品牌選擇不多，競爭小，價錢亦難以降低。最近有內地生產商在香港推出大尺寸電視機，100吋售價不足2萬元，對於追求大屏幕的用家，終於有個性價比高的選擇。

85吋入屋之選$7999

以往在香港要買80吋以上的電視機，主要選擇包括Samsung、LG、Sony及Panasonic；而能夠推出類似尺寸電視機的內地生產商，主要只得TCL，而且售價並不便宜，令一眾追求大屏幕的用家望而卻步。最近，小米香港正式將內地的電視機引入，宣布推出全新Max Series，包括100吋（Max 100）及85吋（Max 85）兩種選擇，定價分別為$18,999及$7999，性價比極高。

4K解像度 分區控光

價格吸引，但功能又能否滿足用家需求？Max Series提供3840×2160像素的4K解像度畫面，其中Max 100的屏幕採用Full Array LED背光技術，峰值亮度為1000nits。而為了進一步提升顯示質素，整個屏幕都設有LED可控制背光區域，共有384個分區，可因應畫面內容來調整亮度和密度。此外，Max Series亦支援Dolby Vision技術，當播放支援的內容時能提供更高亮度、對比度和色彩。

144Hz更新率 減殘影問題

至於愛看運動節目或打機的用家，Max Series屏幕更新率達144Hz，每秒能顯示最多144幀畫面，從而減少播放高動態畫面時出現殘影；同時系列亦設有120Hz動態補償（MEMC）技術，當高速動態畫面顯示模糊時，會自動修正畫面，減少晃動和拖影，令影像更順暢。此外，Max Series支援AMD FreeSync，延時低至4毫秒，打機時畫面反應更快，並且兼容Xbox新一代主機，可自動辨識及切換遊戲模式。

色彩校正 多維分析處理

Max Series亦顧及愛煲劇用家的需要，採用DCI-P3 94%廣色域，能顯示10.7億種色彩，使影像在色彩過渡之間更加流暢，配合寬廣色域（WCG）色彩校正，無論看電影或電視劇，都能顯現更精確的顏色。其中Max 100更能夠對畫面內容以多維分析處理，並針對色彩、對比度及分區控光來演算，進一步提升畫質。音效方面，Max Series內置兩組支援DTS-X的15W立體聲喇叭，其中Max 100亦支援Dolby Audio技術，以提升音效。

隨機送TV Stick 支援Google Apps

今次買Max Series電視會贈送Xiaomi TV Stick 4K，這支像USB手指的外部裝置，支援Android TV 11系統及Google Assistant語音功能。用家可透過TV Stick 4K安裝不同的串流影視應用程式，並直接在電視上觀看，亦毋須像一些水貨國產電視般，開機後要被迫看廣告。此外，Max Series支援Wi-Fi 6及Chromecast built-in，用家可把支援相關技術的裝置畫面，直接投射到電視上播放。●

Xiaomi Max Series電視系列規格

尺寸：85吋 / 100吋

處理器：Cortex A73 四核

記憶體：3GB / 4GB

儲存容量：32GB / 64GB

連接：HDMI×3、USB×2、LAN、光纖、藍牙5.2、Wi-Fi 6

淨機體積：1890×1087×94mm / 2235 ×1281.5×87mm

淨機重量：40.74kg / 83kg

售價：$7999 / $18,999

查詢：2698 8871（小米）

文：吳一鳴

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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