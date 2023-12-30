Sony細緻度進化 專用App呈現電影原味

【明報專訊】日系電視機近年雖被韓系搶盡風頭，但作為日本影音界「老大哥」的Sony仍亦有不少捧場客。2023年推出的BRAVIA XR X90L 4K LED電視系列（55至85吋），內置Cognitive Processor XR影像處理器，並採用全新設計的局部變暗結構，從而提供更廣闊動態對比度、細緻黑色、高峰值亮度和自然色彩的圖像。而新機採用的Full Array LED與上一代型號相比，亮度大約提高130%；配合XR Contrast Booster和XR Triluminos Pro背光技術，加強HDR效果。為了令畫面更細緻，新系列設有XR Clear Image功能，會利用區域劃分和動態畫面分析來減少畫面的雜訊、模糊。

一如以往，X90L系列都預載Google TV智能系統和BRAVIA CORE應用程式，當中提供4K UHD和IMAX Enhanced電影，能將畫質更原汁原味呈現在眼前。此外，電視亦為PlayStation 5提供Auto HDR Tone Mapping和Auto Genre Picture模式，能提升遊戲和串流媒體的影像質素。音質方面，X90L系列內置框架高音喇叭（兩側）及屏幕後喇叭，並且能夠分析畫面的聲音發放位置而調整聲效，以提升臨場感；配合XR Surround技術能模擬出環迴立體聲。系列兼容Chromecast built-in及Apple AirPlay連線，也支援Apple Home，想將電視融入家中的智能系列也十分容易。●

Sony BRAVIA XR X90L 4K LED電視系列規格

尺寸：55至85吋

解像度：3840 × 2160像素

連接：4×HDMI、2×USB、光纖、藍牙4.2、Wi-Fi

售價：$39,990（75吋） / $54,990（85吋）

查詢：2833 5129（Sony）