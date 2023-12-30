e新品：上網串流聽歌 HIFIMAN慳位耳擴一機兩用

玩法多變：EF499續用直立式設計，但由於機身更窄，能當成耳機架使用（左圖）。除了機背設有傳統的同軸及USB輸入之外，用家可也透過LAN插頭把機體連接到網絡（右圖），串流聽歌。（品牌提供）

【明報專訊】近年不少愛玩音響的用家，都由大座的Hi-Fi改玩更慳位的發燒耳機，不過除了有一對靚聲耳機，還需要一部高質素的耳機擴大器，才能將發燒耳機的音質發揮出來。最近內地音響生產商HIFIMAN發布串流媒體解碼耳擴一體機EF499，延續之前EF600和EF500的直立式工業風設計，甚至可當成耳機架，令用家使用時更加方便。

高平衡輸出 減失真耗電

EF499內部設計延續了前作的R2R基本架構，並採用了Philips的R2R DAC晶片，音色表現與HIFIMAN自家研發的喜馬拉雅DAC晶片十分近似。機面上主要設有1個4.35W 6.35mm全平衡輸出，能提供更低的失真、雜訊及耗電，以滿足低靈敏高阻抗耳機的驅動需求。除了機面的耳機插槽之外，機背亦設有XLR平衡輸出及RCA輸出，用家可把耳擴連接到其他音響中播放。

作為新一代的耳擴產品，廠方亦特別加入更多連接方式以滿足現今用家需求： 除了傳統的同軸輸入及USB輸入之外，用家可也透過LAN插頭把EF499連接到網絡。上線後用家可連接NAS並播放機內的音樂檔案，也可透過手機內的串流音樂應用程式把音樂推送到耳擴，用法很靈活。此外，機背亦設有Coaxial／NET+USB輸入選擇鍵，用家可自行設定音源。●

HIFIMAN EF499規格

總諧波失真：THD+N: 0.008%（0dB）

聲道分離度：95+3dB

最高輸出功率：4.35W@32Ω 平衡 / 1.28W@32Ω 單端

重量：3.3kg

售價：$1680

查詢：3971 0242（DMA）