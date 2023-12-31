去埋呢度先：終結篇：一場輕鬆的告別 姊妹遊坪洲重拾童趣

【明報專訊】在年末一個明媚下午，我們與D、Natalie兩姊妹在中環往坪洲的碼頭相見，感情要好得會拖手行街的她們，即將前往不同的國家生活。12個月的12次「去埋呢度先」來到終章，恍似踏進重新出發的循環，我們與臨別這城的朋友一起發現香港更多，口袋裏愈來愈多「貨」，自身也慢慢化作一個還未說完的故事。有一天你可能會在呢度或嗰度的街頭，看見我們與朋友正在散步，然後發現，噢，你和我們一樣，仍留在這個地方，同處「去埋呢度先」的路途上；與香港的那場告別，無論存不存在，每一步都一直往未來延伸，繼續漫長。

簡介：《香港散步學》、《城市散步學》作者黃宇軒相約即將離開這座城市的香港人，了解其性情、喜好，設計一趟旅程，做幾粒鐘朋友、情留香港半天。「我一直覺得，我們每一個人到了這年代，不論是否別離，都似在跟香港進行一場漫長的告別。如果離開前，有許多地方想去埋先，一直去一直去，會否永不離開？」

日期：2023年12月19日

行程：坪洲碼頭→海邊小徑→島民空間→坪洲戲院→龍母廟→秘密花園→大利

重新發現坪洲 ／文˙ 黃宇軒

從要穿大褸行華富邨到現在添厚衣在坪洲冒着嚴寒閒逛，轉眼一年，「去埋呢度先」來到第十二回。D是我十年前首次在大學教書時認識的學生，她夏天時跟我說，妹妹明年初即將離港，想為她報名。那時我沒為意，這樣的「報名」比較特別，後來想起，雖然已多年沒見過面，我還隱約記得，D提過她跟妹妹和弟弟的關係緊密。

這欄目試過有參與者帶朋友和伴侶同行，也試過幾乎有母子同行，但從未試過有「兄弟姊妹團」、未試過有「代人報名」、也未試過有三人同行，出於好奇，我跟D聯絡上。跟D非常要好的妹妹Natalie，是今次的主角，十數年來日夕相對、無所不談的三姊弟，因為Natalie即將出行，可能迎來生活的大突變。我很想知道他們如何思考這回事，此行就如此約定了。

D和Natalie一直跟我聯絡，說到弟弟也可能加入，雖然結果他因課業未有來到，言談間她們頻繁提到弟弟，就像我也認識了他似的。她們二人說話都直腸直肚，你一句我一句的，聽她們「一輪嘴」的互動是大樂事。我問Natalie是否有從沒去過的香港角落，她爽直地笑說，「大部分地方都沒去過」，D也幾乎搶住幫她這樣答。我想起去年聖誕曾往坪洲散步，頗享受在冬日中曬太陽，於是提議從沒去過那兒的Natalie前往小島一行。

Natalie的回答也是幽默，說曾想過去探住在那兒的朋友，結果大家反而讓住在坪洲的朋友坐船出來中環跟他們會合，所以至今沒去過坪洲，而朋友如今也搬走了。於是我們約好，去看看坪洲，正好這也是近年我重新發現的地方，一直在跟不同朋友推薦，我也計劃把讓我重新發現和愛上坪洲的小誌《島民》送給她們，作為此行的禮物。

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手足情深毋懼分離 異地聚首亦美好 ／文˙ 曾曉玲

在半小時多的船程上，我們搖搖晃晃地聽姊姊D說着與弟妹的關係。她與妹妹Natalie有6歲之差，還有個小Natalie兩歲的弟弟，「我幾年前才接受到他們已經過了18歲，因為從前到幼稚園接放學，印象裏常覺得他們仍是好細個」。她回憶會用權威方式讓弟妹跟從自己的想法或做法，直至有一天，聽正在讀建築的弟弟說些陌生術語，「我覺得他終於進入了一個領域，是我完全不懂得的」。

Natalie明年春天將動身往加拿大生活，姊妹似乎都有了關係要進入新階段的覺悟，D說：「我們的牽絆有點太深了，對彼此的影響太大。大概從這一年起我才比較明白到，我們身處同一房間，狀態或頻率可以突然之間不同，會互相打擾到對方。」

「大客廳」共享椅子

踏上坪洲小島，很快就看見一堆劃了紅交叉的共享椅子，讓空地變得像個大客廳。Sampson（黃宇軒）說要帶我們到他心中香港「最正的一個體驗」。來訪坪洲的人也許會自然地走向面前超級市場，再一路往裏面探索，不過這次我們先拐向右邊，進入島形「G」字下方的海邊小徑，在地圖上它有一段與坪洲永興街平行，卻沒有街名，標示為「坪洲南灣休憩處」，「這是我心目中香港其中一條最美的路」。站在這兒既可看海，亦可回頭看面海的一排小樓：粉色的黃與藍與綠配襯得和諧；「坪洲商會」與「潮州會館」字體各具特色，不失為一片可愛小風景。

沿小路鑽進小樓背面，會找到永興街上的「島民空間」。我們與經營空間的Kit和Myriem打個招呼，Sampson說因為參與這裏舉辦的一場音樂會，才重新發現坪洲是個美妙地方。二人出版小誌《Islanders 島民》，第一本便研究島上椅子的由來和管理；他們亦是策劃「船到橋頭生活節」的團隊成員，生活節剛在11月結束，連接長洲、坪洲、梅窩、芝麻灣這個由橫水渡路線織成的離島地區，發掘其中獨特文化。Kit在過往訪問曾提過籌辦過程中需小心處理對島民的影響，棄用打鑼打鼓式的宣傳，保持一份尊重。

「遠東發展」反差

離開「島民空間」，會看到在圍仔街已荒廢的坪洲戲院，轉個角，我們倒把目光停留在毗鄰大廈，覺得入口歪歪斜斜貼着「遠東發展坪洲大廈」，與其架勢名字呈現出有趣的反差，原來大廈與戲院同為1970年代末由富商邱德根的遠東發展有限公司興建，成為了這個角落一座突出的大樓。這附近有小公園，平日顯得清靜，兩姊妹二話不說就跳上鞦韆盪得很高，玩得興起。

穿到另一邊海岸有龍母廟，廟前搭建有蓋遮頭的一個涼亭，邊框變作海灣的畫框。循志仁街回頭走，是現時坪洲的熱門景點牛皮廠「秘密花園」，閒日完全不見其他遊人，Natalie同樣毫不猶豫攀上木梯到了平台，坐在懸吊的藤椅裏，隨後跟上的D即用手機為妹妹拍照。

我們回到島中心找間茶餐廳歇一歇，談談她們的移民決定。對於D而言，意識到妹妹也已長大了的時刻，或者就是她往捷克當交流生的時候。Natalie自言是個節奏較慢的人，連交流時碰上的台灣人都說她慢得不像香港人。初到捷克時孤身一人，姊姊D從電話也聽出她的聲音帶些沮喪，不過久了以後，她漸漸從妹妹的分享中察覺到一份自在，「我會想像沒有親人在身邊的她亦可有自己的一套生活節奏」。Natalie自言「當我下了決定就會很堅決」，雖然最初是姊姊問她會否移民，最後倒是她先踏出一步。我們都以為姊姊D比較果斷，D反而說做重大決定時會想很多，不過仍期待「做隻脫韁野馬」，往英國後更開放地接受各種生活，或會試試藍領工作。

Natalie曾「發明」一套與地方建立連結的方法，「我曾看一本關於遊歷日本的書，覺得未能感受作者所感，於是打算從自己的地方開始，整個月每天上家附近的魔鬼山，細佬怕我會迷路，就每日早上7時陪我去行山」。雖然相當神心，但她笑自己不久後帶朋友上山已認不得路。

她又分享姊弟去迪士尼的合照，我們才發現二人口中那受盡管教又疼姊姊，兼且聽說愛寫詩的小弟，竟是個高大少年。將來身處異地，三姊弟會不會每天視像見面聯繫感情？D和Natalie皺皺眉，想像不到這樣的畫面：「其實未必，三地時差超難克服吧？」、「視像時不知該在什麼時候開口，我沒很掌握到。」Natalie提出：「未來3個人約在同一個地方旅行，一起談談一段日子以來各自經歷了什麼，不是更好嗎？」

這天行程最後，我們往與坪洲另一頭相連的小島大利走去，筆直的路上迎着大風，姊妹倆走得輕快，走着走着牽起手來。不怕別離的這種親密，大概就是相伴成長點滴灌溉出的手足之情吧。

【我的私藏】

飛鵝山日出、油塘青山道小巴

對於香港的眷戀，姊與妹各有所好。D推介飛鵝山日出，強調並非駕車到達的觀景台：「要凌晨3至4時行飛鵝山道經過一堆豪宅，再轉入山路經過一堆墳墓，上到停機坪及氣象站，看雲散日出與樓景。當然行山不能強求，即使看不到日出，睇霧睇雲都靚﹗」而Natalie則記掛可遇不可求的切身體驗：「住在油塘十幾年，只是很勉強上到油塘的青山道小巴兩次，但中途到觀塘都被叫換上觀塘往青山道的小巴。有次打去留位，司機哥哥好好心叫我唔好等，落觀塘搭那邊的青山道小巴﹗好人一生平安（加個比心手勢emoji），希望他們之後的生意蒸蒸日上，搭到的人都是被神眷顧的一群啊~」

{ 圖 } 黃宇軒

{ 編輯 } 王翠麗

{ 美術 } 張欲琪

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