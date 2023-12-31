家常便飯：剩酒入饌 延續節日香氣 香料熱白酒煮雞腿

在大型連鎖超市找到這種mulled wine香料包，可翻去標籤查看包含的香料種類。優點是方便，缺點是每包香料比例不一，難以調控味道。（屈曉彤提供）

【明報專訊】像我這種假日廚娘，往往待休假才有空認真煮食，煮中菜還好，一時興起做西餐，或是各樣材料也攙雜一點的日式鍋物，總會剩下一堆配料。往後一兩星期，每每打開雪櫃，也想着如何不重複菜式，又可把材料一一清掉，只要盡其所用好好發揮，內心便有說不出的暢快。有天工作到沒頭沒腦，跑到廚房倒杯水清空腦袋之際，不經意看到置物架上的香料包。那不是C先生去年買回來的嗎？去年聖誕，我嚷着要嘗熱紅酒，於是他買了一盒mulled wine香料回家，只用了兩包來煮，餘下的一直在密實袋中擱着。如此又一年了，這些香料可用來做什麼呢？

熱白酒 果香更突出

天寒地凍，雙手捧着溫熱的杯子，嗅着肉桂和柑橘香氣，喝一口熱酒，確是讓人感到暖和又幸福。但說實在，我們都談不上十分喜歡香料熱紅酒，淺嘗幾口，當是感受節日氣氛便夠。煮一瓶紅酒，兩個人喝不完，放涼了就不好喝。忽發其想，如果用餘下的香料紅酒來做紅酒燉牛肉也可以吧？只是紅酒和牛肉味道濃郁，即使注入香料，煮出來的味道未必有太大分別，無甚驚喜。

如果改為白酒呢？紅白之間，我一向偏好白酒，之前確有看過一些白酒版的mulled wine食譜，雖然不及紅酒普遍，但改用白酒來煮，味道較清爽，果香也會更突出。若把剩下的香料白酒留着，之後用來煮雞腿，雞肉肉味不致太濃，應可保留香料風味，微微酸甜的果味又可平衡肉類的油膩，好像不錯呢！如此一來，聖誕過後，這些期間限定的香料也就可以用來入饌。除了煮雞腿，猜想用來配豬肉腸，把香腸煎香，最後灒少許香料白酒提香，該也不錯！

呷一口冬日市集香氣

在網上查找香料熱白酒（German Mulled White Wine，德語：Weißer Glühwein）的資料，發現用白酒作基底的版本，在德國和法國部分地區的聖誕市集也流行，相信這跟葡萄酒的產區有關。綜合不同食譜，再試試調整香料、水果和糖的分量，這款香料熱白酒，香料味不過濃，而且果香滿滿，很易入口。

每款白酒和水果的甜酸度也不同，緊記自行試味。像我買來作基底的Riesling酸度頗高，故最後再添加了一點糖，省卻杯中的檸檬片。按自己的口味、喜好調製便是！

宜選低甜度、乾身白酒

煮香料酒時會加糖，故不要選甜度太高的白酒，建議揀選一款較乾身的。價錢方面不用太貴，但也別要「求其」買，畢竟花上心機和時間自製，煮出來難喝的話就太可惜了。

老實說，我不懂酒，由於這次參考的是德國食譜，於是跟隨食譜建議找尋德國Riesling。在大型超市找到的德國酒不多，最後買到一瓶約200元，酒標注明是乾型（德語：Trocken）的白酒。不然可直接跟店員說明來意，着他推介。

原粒香料香氣較佳

自製香料酒，肉桂、丁香可說是「基本盤」，煮起來滿屋洋溢溫暖的節日香氣，其餘香料可隨意增減，不妨嘗試不同配搭實驗。

建議用原粒香料，一來香氣較佳，不會殘留苦味和沉澱物，效果比瓶裝香料粉為佳。二來認識香料是個有趣的過程，像「星星狀」的八角，一般煮鹵水才派上場，看着討喜，但一度擔心加入飲品會否令味道怪異。還有綠色的小荳蔻，嗅着有點似藥油氣味，真的沒問題嗎？誰知每款香料下這麼一點，和合而成的氣味比我想像的要溫和，跟柑橘類的水果十分搭調。最後刨一點肉豆蔻粉，可輕輕添上草木芳香，有點睛作用。

超市的香料較貴，而且很可能已存放良久。建議到專售香料的店舖找尋，不少店家會在門前掛着小包裝的原粒香料，有些只消幾塊錢便有一包。剩下的可做其他菜式或甜品，例如肉桂條、丁香、小荳蔻就可用來煮印度香料奶茶（masala chai）。

若你不願花時間，斷定自己是玩票性質，只在聖誕用一次，不用講究，也可選購香料包。在大型超市可找到紗布裹着的mulled wine香料包，事先配搭好香料和乾果皮，投進酒中煮熱便成。

香料熱白酒。食譜

【材料】​​

•白酒……1瓶（750毫升）

•糖……25至30克

•橙汁……30毫升

•肉桂條（Cinnamon stick）……1條

•丁香（Clove）……3粒

•多香果（Allspice）……2粒

•小荳蔻果莢（Cardamom pod）……1粒

•八角（Star anise）……1粒

•橙……2至3片

•檸檬……1至2片

裝飾用：檸檬、橙薄片，肉桂條，肉豆蔻（Nutmeg）

【做法】

1.將白酒、糖、橙汁倒進鍋中，開小火，攪拌至糖融化

2.用刀柄壓碎小荳蔻果莢，連同其餘香料、橙和檸檬片一併加入酒中，以小火慢煮約30分鐘，讓香料和果皮味道注入酒中

（小貼士：必需用小火溫熱酒液，注意不要煮沸，以免酒精揮發）

3.最後試味，可增加糖分調整甜度。趁熱倒進杯中，加上檸檬片、橙片和肉桂條裝飾，刨少許肉豆蔻粉可增添香氣

（小貼士：喝剩的熱白酒，先濾走香料粒和水果片，放涼後用瓶子放入雪櫃儲存。飲用前再用小火加熱便可，也可留作烹調。）

參考白酒燉雞 善用剩酒

煮一瓶香料熱白酒，淺酌兩杯過後，餘下的剛好可以煮這道二人份菜式。做法跟白酒燉雞相似，但我刻意減少淡忌廉的分量，吃起來不會滯膩，且有淡淡橙香，特別適合冬日節慶享用。

香料熱白酒煮雞腿。食譜

【材料】

•雞全腿……2隻（建議用帶骨雞腿）

•意式煙肉Pancetta……1塊（或用一般煙肉Bacon代替）

•洋葱……半個

•紅葱頭……2至3個

•磨菇……100克

•甘筍仔……100克

•新鮮百里香……2至3束

•自製香料白酒……150克

•水……100克

•淡忌廉……50毫升

•鹽……適量

•黑胡椒碎……適量

【做法】

1.雞腿洗淨，印乾水分，兩面撒上鹽、黑胡椒碎，靜置醃製一會

2.預備配料：煙肉切粒，洋葱切片，紅葱頭一開四，磨菇開邊，甘筍仔和百里香洗淨便可

3.開中至大火煎香雞腿表面（可加入1束百里香，一邊煎，一邊將香味沾上雞腿），至兩面呈金黃色，取出備用

4.炒香煙肉至出油，接着下洋葱和紅葱頭爆香

5.加入磨菇和甘筍仔，炒至略為軟身

6.倒入香料白酒，略為揮發酒香，續加水煮滾

7.用鑊鏟輕輕推開配料，把雞腿放在中間，加入1束百里香，蓋起用小火煮約10分鐘（其間可翻轉雞腿一遍）

8.倒入淡忌廉，拌勻汁料，煮至收汁。最後試味，再加入鹽、黑椒調味

配菜。簡易薯蓉

【材料】

‧薯仔……1個

‧牛油……1小片

‧淡忌廉……少許

‧法式芥末醬（Dijon Mustard）……1湯匙

‧鹽、黑胡椒碎……適量

【做法】

1.薯仔去皮切塊，蒸熟或煠熟後趁熱壓碎，加進牛油、淡忌廉及調味料拌勻，放入鍋中保溫。

2.上碟時先將薯蓉鋪在碟中心，放上雞腿及配料，最後淋上熱騰騰的醬汁，完成！

【廚房裏的碎碎念系列】

文、圖˙ 屈曉彤

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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