【明報專訊】他？他是？他是誰？

他是昨日（4日）出爐希克獎2023得主——內地藝術家王拓。獲獎錄像作品系列「東北四部曲」藉東北投影整個中國的寫照，東北長春是他的家鄉。系列4部作品分別是《煙火》（2018）、《扭曲詞場》（2019）、《通古斯》（2021）和《哭陣門》（2021），虛構劇情交錯歷史時空——自1919年五四運動烈士郭欽光、1948年國共內戰時的長春圍困戰，到2018年陝西張扣扣為母報仇殺人案，翌年張扣扣被判死刑處死，時間剛好100年，從死亡瞥見歷史輪迴。

王拓是滿族人，滿族定居東北逾千年，其薩滿信仰同樣悠久，他形容歷史重複的感覺就像「泛薩滿」。薩滿的核心是人成為靈魂的媒介，讓人和動物的靈魂進入人體，「泛薩滿」隱喻看歷史時，透過自己的眼睛進入不同時代的人和事。

2023年，王拓在刺點畫廊首辦香港個展，展出新作《第二次審問》，創作藝術家與審查員之間的故事，取材自身與審查員交往經歷。不過王拓稱創作時沒有自我設限，透過藝術上的修辭和隱喻來製造空間，當觀眾跟故事共情，就會連結現實面對的情景，變成屬於觀眾自己的敘事。但有時還是要直白討論，「可能有些問題，你選擇修辭的辦法，它其實有一種迴避或浪漫化的嫌疑」。

王拓認為獲得藝術獎是肯定他一直創作的方向，也鼓舞同類型創作的藝術家。藝術獎其中最重要的功能是為新進藝術家帶來討論，讓他們曝光，建構健康的藝術生態。然而，香港的藝術獎是否足夠？現存的藝術獎又有何不足？

■藝術家簡介

王拓在中國東北城市長春成長，先後到北京和美國波士頓修讀繪畫藝術，後轉以錄像為創作媒介，藉作品系列「東北四部曲」奪希克獎2023。2023年在刺點畫廊首辦香港個展，展出全新作品《第二次審問》。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

[開眼 文化特別版]