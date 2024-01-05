憶轉戰影圈「水土不服」 林家棟籲迎難追夢 靜候香港電影曙光

【明報專訊】2023年11月的最後一天，也是本學期香港浸會大學「香港電影與社會」課程的最後一課，林家棟親臨參與人文及創作系副教授張志偉課堂的「香港電影有今生，冇前世？」專題講座。講座採用對談形式，希望借助能演能編能監的資深業界代表，解答近年一些熱烘烘的電影議題，像「香港電影困局」、「當中可有傳承」或「年輕觀眾可有貪新棄舊」等議題……林家棟認真思考，從容回應，與一眾大學生暢談香港電影現實、發展與未來，還有香港電影人未來的可能。

這天，過百名想一睹這位影帝真身的浸大學生帶着好奇與求知參與這次「派對」，說是「派對」，全因林家棟特意要求跟學生互動，想通過是次交流，知道學生對香港電影的看法，是故僅聚焦讀人文學系與電影學系的同學參與。

沿用電視劇演法受挫 學習前輩後人

張志偉一開始問林家棟何以在電影不明朗的後九七年代加入影圈。「內心」是林家棟在講座中經常提及和回應時用的字眼，在他眼裏「想」與「不想」才是決定事情的重要關鍵。當年毅然離開電視台這個舒適圈，只為更進一步。

要踏進陌生的電影圈重新嘗試，需面對更多不確定情况與挑戰。簡單如電影拍攝的自由度，也曾讓林家棟「水土不服」。他提及在拍攝《龍鳳鬥》（杜琪峯，2004）時，臨時收到對白稿，「我當然地沿用習慣多年的理解去演出」，但效果未如人意，「再看重播，發現未能配合胡燕妮姐姐的演出節奏，才意識到過去在電視台那一套慣性處理都沒法滿足導演要求，原來在電影鏡頭下容許更多可能」。

身處前輩與後輩之間的中生代，無論幕前幕後，林家棟從不為自己設限，他不時向前輩討教，希望取長補短；又嘗試從新一代視角看待事情，吸收新知識。他進一步對我們說：「大學的知識一定是專業的，但不能忽略經驗的重要，如今要面對一個疲弱的市場，難免讓人泄氣。面對夢想我們該如何自處，惟內心的堅持才是最重要，但重要又並不代表盲目。」

囿於門派風格易迷失 堅持「貼地」

席間被問及新導演應如何突圍昔日香港電影風光，建立「風格特色」，林家棟說：「王家衛被歸類為風格化導演前，也參與過許多不同類型的電影。新人在剛入行時，容易以學過的知識作『天書』，但忽略了原來電影有很多門派，不同導演有不同的說故事手法，如困在某個門派裏，或一心只為風格化，容易使自己陷入迷失。」他續說：「藝術就是堅持？商業就是妥協？其實『妥協』也是一種藝術。」這裏的「妥協」並非貶義詞，而是在既定的空間裏嘗試從不同角度與方法達至目標。他曾着一名剛畢業的電影系學生跟進後期剪接，好讓他能嘗試換一個新的角度看待故事。「妥協」於此，是靈活的，代表着和解的過程，即由自我理想和現實矛盾衝突的和解與調和，在堅持內心理想的同時，也嘗新與改變，開拓自己的視野。

林家棟深信，觀眾在乎的不僅是導演的風格，更重要是主旨，作品能否讓人產生共鳴，「電影作為一種大眾文化，受眾不應只是小部分人，其對象更應是普羅大眾」。

從演員到監製，從編劇到填詞人，電影打開了一扇扇門，讓他在業界以不同身分穿梭自如。長江後浪推前浪，作為演員，他堅持那顆進取的心，「我們必須『貼地』，導演如是，編劇如是，演員亦如是。（對我來說）不管什麼崗位的工作都要試，不好看的電影都要看」。至於在生活上，他認為演員要把觀察養成習慣，感受生活，吸收不同素材，為將來的演出作儲備。他又舉例周星馳的電影裏，哪怕是路過的小人物，也能讓觀眾印象深刻，足見周星馳在日常對人物細節的捕捉。

着重「一劇之本」 抓緊細節

巿場要求的「快靚正」從沒在林家棟身上出現過，他深明「一劇之本」的重要，哪怕一字一句都得精準。對白後的潛台詞尤為重要，他總是想盡方法和創作人調節到最好，其鑽研和打磨之細，從電視劇《新上海灘》（1996）可見一斑。在拍攝一場許文強被切小拇指的戲時，導演希望飾演丁力的林家棟補上一句「我要尾指」，目的是避免觀眾不知道劇情正在發生什麼。為此，林家棟和導演不斷討論：「觀眾不明白，無非有3種原因：一、劇本寫得不好；二、導演拍得不好；三、演員演得不好，到底是哪部分不好，需要用這麼直白的台詞？」他續補充：「一介武夫的丁只切許的小拇指，旨在留一條活路給學識淵博的許，好等他日把許留為己用。沒有情與義和這內在利益關係，何不直截了當殺掉許？」當鏡頭已經說明一切，角色的情緒配上合理的對白，已經足夠。林家棟對自己監製的電影一樣狠下心腸，他要求編劇何靜怡多觀察生活，特別是老人。二人在7年間，反覆打磨劇本三十多次，最終《殺出個黃昏》（高子彬，2021）才得以面世。

林家棟對細節的掌控從沒鬆懈，當演員、編劇和監製也好，這些身分都有其存在的意義，他自言經常思考，絕不容「逢場作戲」。跟副教授張志偉的訪談後，緊接是學生對林家棟的熱烈提問，當中，攙雜着的是電影迷聲聲感慨、圈外人的疑惑、電影新人的迷茫。

一名從內地來港讀電影製作的碩士學生，訴說曾面試多家製作公司，最終均被拒絕，深感內地與香港長年矛盾，讓在港內地生感到困擾，他希望林家棟能給他們一些建議。林家棟以過來人作例：「一定要經得起考驗！電影人先天就是要不斷接受考驗，將不可能變成可能，其實有很多前輩也在等待機會。首先要梳理自己情緒，這些拒絕你的人都是人生過客，你用不着改變別人，別人也無法改變你，你只需做好自己，堅持本心，以淡然從容的心態來面對，記着你是為自己而活，慢慢練就自己的實力，耐心地等待發揮才華的機會，終有日能願望達成。」

他又續以周星馳作例子說明：「周星馳的電影之所以深受大眾喜愛，除卻無厘頭，是因為他的電影裏充滿着夢的投射。你和我都好像有『做夢』的權利，但現實世界裏，我們從小被教導要找舒適的工作，有穩定收入，過安逸的生活，『做夢』已被認為不切實際，但周在電影裏仍堅持迎難而上，繼續追夢。」他認為，「電影夢」的背後，需要有極頑強的意志來支撐，才得以克服難題。只要釐清自己的心態，漫長的等待也會變得值得。

「你永遠不知道機會何時出現，我們應像塊海綿般不斷吸收新的知識，不要鬆懈，抓住分秒，展現自己。」林家棟認為，等待絕不是空等，在等待與主動之間，自身在時間的沉澱下，自會找得答案。

後記

這次講座的來由，是因應課堂中對香港電影那此起彼伏討論下作延伸，觀乎香港電影行業在整體長久低迷下，如何重塑對本土電影的關注與自處。作為中生代電影人的林家棟，在現行業枯榮輪流之間，仍盡力傳授自己的經驗——對內心的堅持、對作品的執著、對創作的思考，在講座中連結着各個對香港電影有心、身懷所長並有夢想的年輕人，重新對港產片抓着新的生機。訪談中，不難發覺他以自身的善良和智慧，繼續擔當又守護着港片的新時代，為後輩連結更多的機會，與業界前輩碰撞新火花。所謂港產片精神的傳承理應如此，那又何愁香港電影沒有下一個黎明？

作者簡介：香港浸會大學人文及創作系畢業生

文：徐舟源

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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