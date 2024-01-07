【明報專訊】跨年大型煙花匯演將時間送進2024年，緊接再由內地旅客擠爆邊關和車站的埋怨聲拉開序幕，預視了搞好經濟將仍然是今年頭號關注的大事，股市樓市將如何變動，國際局勢如何影響經濟，新年伊始，依例會出現不同的分析和預測。林康琪試做了《經濟學人》新年例牌的超級預測，發現2024「超級難測」，難料今年會變得更好抑或變更壞。

駱穎佳讀文化研究學者阿巴斯教授最近發表有關變動的文章，藉由股市的變動、蔡明亮的電影以至Pina Bausch的舞蹈劇場去思考變易（Volatility），文章讀來抽象，但例子卻如順手拈來，譬如11月11日點解會演變成全球最大型的24小時購物狂歡？又如像Covid-19一般的「黑天鵝」，到底是如何出現？

4月1日香港實施垃圾收費是早已預見的事情，踏入新年代表日子又近了，不同持份者都在努力就位，迎接此一政策變動。實施細節大家似仍一知半解，也難料會否觸發什麼「黑天鵝」或亂象，但政策的本心原是為了推動污者自付、回收減廢，今期起我們推出新版「打開垃圾」，與社會一同迎向4月，從各方面探討社會如何準備及預見什麼困難，同時一起做回收練習。

相對台灣人從小接受減廢教育，香港的起步無疑是遲了，我們可以後來居上？

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編者話˙黎佩芬

圖•曾憲宗、朱安妮

編輯•王翠麗

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