未來城市：乘夜繽紛餘勢 捉緊深度遊熱潮 多辦國際盛事 留高端旅客過夜

圖為去年中秋大坑復辦舞火龍。江玉歡指疫情後不少人的消費模式改變，減少購買「無謂嘢」，香港不能再吃老本，單靠購物賺旅客收入，也要演繹好香港特色。（資料圖片）

【明報專訊】與內地多個城市今年叫停倒數活動的氣氛相比，本港除夕倒數煙花匯演前後，人潮迫滿尖沙嘴街頭，印證「夜繽紛」成功以結果為目標。只是，12分鐘璀璨煙火落下後，香江沒有留住內地同胞，不少旅客連夜衝關，未願多留一宿。有人質疑香港旅遊業旺丁不旺財，有人則指發展高端旅遊是必要轉變；港府去年花重本推廣旅遊，未來要怎樣檢討再前進？

檢討公帑是否用得其所

元旦前，立法會議員（選舉委員會）江玉歡剛從馬來西亞馬六甲旅遊後回港。讀到除夕倒數後大批內地旅客通宵離港的新聞，她不感意外，因為以2023年整年的數據來看，內地客不過夜是新趨勢，她確實對香港旅遊業的未來感到擔憂。「如果未來不過夜旅客的比例愈來愈高，對香港的影響就很大。香港是做不到薄利多銷，地方小，景點不多。但就算可以做到，也要思考這麼多人來，香港是否能承載得到？」

翻查香港旅遊發展局的統計資料，2023年1至11月的訪港旅客總人次是30,069,674，當中內地旅客有23,815,818人次，佔各地區遊客的首位，但其中只有不足一半（11,115,548人次）是過夜旅客。

過夜旅客與不過夜旅客，對於旅遊業的最大分別，是消費力的差距。在疫情與社會運動前的2018年，內地過夜旅客的人均消費，是不過夜旅客的近3倍。兩者差距在2023年再度拉開，以上半年的統計計算，內地過夜旅客人均消費7605元，而不過夜旅客人均消費僅1345元，為5倍有多。

江玉歡說近年不少國家或地區都在研究，如何延長旅客逗留的時間；但無論是哪種方法，靠單一地方的即日來回旅客，肯定不能維持旅遊經濟。「這不叫旅遊，而是day camp（日營），只不過是放大版。」她呼籲政府好好檢討不同旅遊推廣活動能否達到目標，公帑是否用得其所，「我們用了這麼多錢做盛事，有那麼多酒店，但只是不斷叫人來，是不是能cover到成本？如果是有利各行各業，那為何現在很多地舖幾個月就執？」

重奪高消費力客群芳心

港大馮國經馮國綸基金經濟學教授鄧希煒就表示，要理解現在訪港旅客的消費模式，沒有什麼經濟學可言。「（對於普通消費力的內地旅客）在香港吃碗面都要三四十蚊，而你去深圳隨便一個商場，用同樣價錢已經有更多選擇。」

他說，香港還有一些旅遊景點，但不夠多姿多采，「服務差、東西舊，又貴。去內地價錢便宜一半，服務又好好多」。他相信旅遊業若要健康發展，未來整體結構或須轉型，從大集團過渡至類似台灣的小店模式，讓消費選擇不再單一。

鄧希煒建議政府若有決心以旅遊帶動經濟，不能忽視高消費力客群：「要吸引有錢客人，能住5星級酒店的，包廂吃米芝蓮的，是看演唱會或演奏會會坐第一排的一類遊客。」他觀察到目前政府的做法是「做大個餅」，可能看到有不少港人北上消費，就想盡辦法讓內地旅客增加，但做法未能對準目標客群。政府籌辦夜繽紛夜市，他認為活動能改善市面氣氛，但對經濟幫助有限，畢竟魚蛋難賣到100元1粒。

2023年政府曾推出「你好，香港！」向全球多地旅客送出50萬張機票，再提供100萬份旅客消費優惠券。鄧希煒說隨機抽獎的做法，或是措施不夠精準的體現。要吸引高消費力的旅客，他提出可以舉辦更多國際會議，再配合文化旅遊、體育活動，延長商務旅客的逗留時間，消費更多。他指旅遊業雖然佔GDP比例不高（2018年佔4.5%），但能夠帶旺周邊產業，連同飲食、零售業合共可佔上10%至20%，不能忽視潛力。

深圳酒店競爭力大

對大部分內地旅客選擇即日來回，美國維珍尼亞理工大學經濟學教授曾國平有更多體會。曾國平的一名內地好友，近日從武漢搭高鐵到深圳，以深圳為南下旅遊據點，抽了半日時間到港與他敘舊。「去深圳跟去香港，對他來說都要用1個鐘，但香港的酒店比較貴，他在深圳住可以慳酒店錢。現在香港跟深圳重新通關後兩地往返方便，不少人都有這樣的做法。」

他認為現在香港、內地經濟狀况差，即使港府用盡方法吸引內地旅客來港，都不會改變得到人均消費力低的事實。「香港現在有夜繽紛，但旅客不過夜，就顯示旅遊政策錯重點，治標不治本。」但他指，當內地經濟轉好，這個難關才可解決。現在的內地客，跟以往香港人見到的內地豪客，分別是「以前豪客能預見將來生活愈來愈好，現在他們連將來都看不見，不知道下一步朝令夕改的政策會怎樣影響到自己的行業，有錢都不敢使」。

搞醫美旅遊 離島變度假勝地

江玉歡強調政府必須及時糾正政策，否則情况將愈演愈烈。她提醒「夜繽紛」只是政策手段，不可能是目標，「繽紛是要帶動旅遊經濟，不是街上多人、旅客開心就可以了。放煙花12分鐘放完，嘩嘩嘩嘩，但就完咗？我們的政策要有整體觀，不能一時鍾意就又做一樣出來」。如果在香港旅遊的只有本地和即日客，那很多酒店都將結業。

除了用國際會議和盛事吸引商務旅客，她提出着手建立特色旅遊產業，例如仿效台灣的醫療和美容旅遊，以及利用離島建設度假勝地。至於街頭景觀，她就建議政府要撫心自問，什麼是香港特色。剛從馬六甲回來，她對當地保留的歷史建築如唐樓印象深刻，但覺得香港能拿得出手的活化建築，最厲害的就只有尖沙嘴鐘樓和中環大館，「太零散，我們講不到一個完整、有意義的故事。如果歷史文化是我們一個賣點的話，要演繹出來，不能只有那一條廟街，幾個夜市」。

廟街獨力難支

此外，要有更多晚上活動「令人可以行耐啲」。「現時香港9點後就靜晒，但我們去行街是去感受，去台灣都會去coffee shop，去夜市。我們要想辦法令香港食肆開到更夜，再加上為pub增加liveband表演，讓按摩店開到1點。現在得Donki叫做開24小時，難道下下都要去廟街？」

曾國平則對香港旅遊發展比較悲觀，他指雖然部分舊建築仍在，能讓人打卡，但香港整體洋化的程度在倒退，歐美遊客和外籍居民已經減少，英語文化也正減退。而受疫情多年的防疫措施影響，市民習慣早回家，店舖因此早打烊，就算再最旺的地區，晚上8、9時也已經沒有人流。對於遊客來說，很少人打算8、9時就回酒店睡覺，但在街上沒有活動，覺得不如早點回家離開香港，也是人之常情。

他同意內地客消費力比以前低，但認為至少現時更多內地人對香港感興趣，願意發掘城市景觀，比如喜歡在城市深度遊，是好的發展。有見整體經濟低迷，他認為包括旅遊業在內，香港的物價可能會被迫調整至與內地看齊，是一個痛苦的過程。不過，他也補充，現在航空的承載量還未恢復2018年的水平，自己從美國回來香港的航班選擇都比以前少，「香港比以前難去」；未來旅遊業走勢還有改善空間。

多講「唔該、多謝、歡迎」

立法會議員（批發及零售界）邵家輝形容目前旅遊周邊產業正面臨艱難時期。「疫情期間，大家都是捱住捱住，以為復常後會好好，香港市民會消費更多，但沒有預料港人會離港消費，星期五六日就去內地超市購物。這種北上購買日常用品的情况，過去少見。」在這樣的情形下，他認為夜市、工展會等活動對業界有幫助，能吸引內地旅客消費。

外勞陸續來港 可降經營成本

對政策是否要針對吸引高消費旅客，邵家輝有不同意見：「環境差的時候，也不一定要靠高消費，消費是豐儉由人。以香港的情况來說，出口數字不算很好，股市樓市都低迷，高消費族群對未來經濟的信心低，那業界就可以給消費者更多着數。」他因應特首李家超呼籲，在聖誕假期留港消費，除夕又到旅遊區親身觀察，表示旅遊區生意稍好，廟街等夜市人流暢旺。有商家告訴他消費情况比預期好，估計因旅客消費力始終比港人高，有一定「食玩買」的計劃。不過民生區的店舖銷情則一般，有的更錄得跌幅。

目前旅客的消費仍未能解決市道困局，邵家輝寄語商界自強，要調整價錢，提升競爭力。服務業、關口人員和市民也要合力改善香港予人的印象，要多講「唔該、多謝、歡迎」，讓遊客覺得消費是開心的，不用受氣。

他相信接下來內地外勞陸續到港後，業界的經營成本會降低，能紓緩局面。在政策方面，他希望政府放寬內地旅客來港一簽多行，「單單是大灣區，已經有7、8000萬居民，現在香港市民多了去大陸消費，如果內地居民也可以多次來港，可以將情况平衡番」。

【振興內地入境旅遊篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 }資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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