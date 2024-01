next

【明報專訊】2015年,時尚網站YOOX與紐約導演Alison Chernick合作拍下以The Artist Is Absent為名的時裝短片,道出時裝設計師Martin Margiela真人不露相的特質。這個現於邁阿密Parodi Costume Collection展出的Margiela : In the Void展覽(A),便按同樣道理為展品留白,一如品牌的簽名白色。

這個與時裝購物網站Byronesque及策展人Alexandre Samson合作的展覽,一改時裝展以完整造型示人的手法,反以裝置方式來作另類作品解說,展示13件Margiela本人的簽名式設計,如放於牀上展示的1999秋冬系列的棉胎褸(B),又或是放在巨型齊陰裝置下的交疊褲頭巨型牛仔褲(C),都是以裝置代替展品簡介,讓觀眾一目了然地了解作品的創作理念,不失Margiela直截了當的設計精神。展覽規模雖不大,但卻是近年少有地沒有被裝置喧賓奪主的時裝展。●

網址︰https://parodicostumecollection.com

文:Dawn Hung