劉彥希以版畫技法及陶泥將日常於路上拍下的照片立體成像，放置在《失真圖記》台階前的長方體上。（劉彥希提供）

【明報專訊】「美藝客廳」今期邀來中大藝術系客座教授陳育強擔任「客席策展人」，對他來說，近期「開眼」的展品是由劉彥希創作的白瓷及炻器作品《失真圖記》（Chronicles of Distortion）。陳育強在香港藝術學院畢業展首次看見這件作品，它由4層台階和一個長方體組成，長方體上是一幅立體成像的街邊攝影「版畫」。作品2023年參賽浸大「藝術未來—亞洲傑出畢業生獎」，陳育強是比賽評審之一，有機會了解這件最終得到二等獎的作品更多。

這件藝術品不同於傳統陶藝表達方式，利用絲網印刷技術，透過層層疊印，營造作品頂部立體畫的荒蕪「廢墟」效果。陶藝作品通常是空心，而絲印往往用以印刷平面圖像；劉彥希卻結合兩種技術，讓陳育強見到新奇的美學取向。《失真圖記》的立體圖部分，按絲印「從大到小」、「從輪廓到details（細節）」的印刷順序創作，但畫者刷上的不是顏料，而是陶泥。製作開始後，陶泥會在網格上殘留，令畫作逐漸「失真」。

觀眾要踏上台階才能完整觀賞立體圖，陳育強說，從高處用「上帝視角」看「廢墟」，荒涼的感覺會更強。與此同時，正俯視畫作的觀者，在其他觀眾看來猶如作品一部分，觀看與被觀看的角度互換。陳育強表示，「（在參賽作品中）它的複雜程度不是最高的，但可以看到藝術家的處理方法好夠膽。」

（美藝客廳‧二）

「客席策展人」簡介

陳育強先後畢業於中大藝術系及美國鶴溪藝術學院，1989至2016年於中大藝術系任教藝術創作課程。

陳育強是藝術家，也是教育工作者，他的研究興趣涵蓋多個領域，包括香港藝術、混合媒介及公共藝術。他於本地及海外參加超過80次展覽，包括第51屆威尼斯雙年展和第3屆亞太三年展等。近年，陳育強專注融合水墨及西畫傳統的創作。

「藝術未來2023—亞洲傑出畢業生獎」展覽

日期：即日至1月14日

時間：上午11:00至下午6:00

地點：九龍觀塘道51號香港浸會大學啟德校園AVA Gallery

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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