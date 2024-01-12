重現史詩片段 碰撞青春經歷 《天真與世故之歌》回溯成長掙扎

【明報專訊】時間回到疫情時，一班香港演藝學院學生在劇團「天台製作」的帶領下，由零開始編作劇場，最終選擇以約翰‧密爾頓（John Milton）的著名史詩《失樂園》作敘事主軸，穿插演員的個人故事分享，並以聖詩、動漫歌曲、原創曲目串連，記錄及探問成長的掙扎。劇作取名為威廉‧布萊克（William Blake）回應《失樂園》而創作的同名詩歌《天真與世故之歌》。儘管當時是校內製作，但已獲「IATC(HK)劇評人獎」提名。兩年過去，部分演員已踏足社會，在處事圓滑和保持棱角之間有了新反思，劇本因應經歷作修訂，再以真摯剖白交出充滿思辨的創作，將於西九創作人系列節目上演。

由零編作 兩年後重演

聯合監製及導演李婉晶（Michelle）、導演及音樂總監艾浩家（Ivor Houlker）揀選了《失樂園》中路西法因反抗全知全能、威權至上的上帝而被打入地獄，成為墮落天使撒旦的神話故事段落作為主軸，同時借密爾頓另一部著作《論出版自由》來討論「成長是什麼」。Ivor認為，神話中談及叛逆、反抗、權力或復仇的主題永不過時，利用史詩般規模的故事形式來提升討論當下社會事情的層次。Michelle補充，觀眾也會明白史詩不止是神話，內裏的英雄都有弱小一面。那種反叛、軟弱和困惑的狀態正如即將踏入社會的年輕人，迴旋於天真與世故、追求自由與尊重權威之間。

放肆想像 解碼《失樂園》

兩年前因為疫情，香港演藝學院學生一年只能參與一個作品，創作演員及填詞陳琬瑜（Caroline）和創作演員莫珏邦（Michael）那年就參加了《天真與世故之歌》的創作。他們一開始花了很長時間在工作坊上，工作坊教會他們什麼是編作劇場，任由學生以不同形式創作，他們可以寫歌、寫字、寫笑話，放肆在劇場空間想像。Caroline說過程非常寶貴，加上兩名導演要求高，不斷逼迫他們思考《失樂園》故事、布萊克的態度、怎樣去講解自己的經驗等，全部都很有挑戰。Caroline接着說：「我是香港傳統中學長大，那個學習系統都是spoon-fed（填鴨式），但這裏真的挑戰你，為什麼你這樣想、你這樣想背後的原因，而我們要將所有人的想法、創意創造出新的故事。」Michelle指不希望觀眾入場後會覺得演員自說自話，對他們分享的故事感覺抽離或只得金句，因此在創造過程最重要的是坦誠，使他們直視沉重的議題，才會勾起共鳴 。Michael回憶起那時還未有劇本，他們只是分享彼此生命中最重要的事情，互相引導，探索共同成長背景和點子，整個過程似是解碼，「《失樂園》那本書這麼的厚，當中有很多密碼，在解碼的過程中，自然會有投射，自然會找到我和密爾頓可能有共同的想法。當那些想法出現，就是將自己的故事拿出來的過程」。

劇本隨經歷改動 「失敗者」坦誠面對人生

Michael飾演米迦勒，是天使長之一，上帝身邊最強的戰士。在《失樂園》中米迦勒的篇章關於死亡，因此Michael的個人故事亦談及生命中脆弱的話題，從自身經歷出發，討論怎樣面對生死。要重提他最害怕的一件事情，並在台上演繹出來，對演員來說是赤裸且需要很大勇氣的表現。Caroline則飾演路西法，是上帝最寵愛的一個天使長，後來發現在天庭可做的事情有限，望脫離上帝的管控和箝制。路西法那種成長的反叛，似乎每個人都有相似的經歷，哪個演員飾演都可以，但Caroline混血兒的身分，使她對路西法有更強烈的感受，「因為我的膚色，別人看我就覺得我是外國人或黑人，但其實我是很connect（連繫）到香港人的身分，在這個大環境裏面，有一種outsider（局外人）的感覺」。成長時長期經歷一些不太公平的事情，她也想像路西法單純地問一句「為什麼？」經過兩年的成長和沉澱，劇本的細節變化很大，對話、角色關係、歌曲也不一樣，演員的個人故事全部都改了，例如Caroline不再以詩去說她的童年故事，轉為重演她在tanning salon（曬燈沙龍）擔任接待員，不被上司尊重的經歷。Michelle笑言，「也許真是生活逼人，演員有更多思考和想法，他們表達的掙扎更真實，例如面對更內心深處的『究竟我還愛不愛自己』」。演員和團隊的目標並非展示英雄軼事，而是「失敗者」對於誠實的追求，坦誠地面對人生的故事。

《天真與世故之歌》

日期：1月27至28日、2月2至4日

時間：晚上8:00

地點：西九文化區自由空間大盒

票價：$280、$380

詳情：bitly.ws/39qt7

文：何詩韻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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