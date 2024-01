Friday Planner：藝術世界盃

理查德‧漢布頓Take This and I'll Kill You(HKwalls提供)

【明報專訊】港隊遠征卡塔爾,周日將出戰亞洲盃。睇波前先扭波,到港島睇轉「藝術世界盃」。一個個「影子人」現身上環Soho House,形同惡魔,貌似鬼臉,幾乎可湊成「魔鬼隊」。原來這是HKwalls帶來的「紐約街頭藝術教父」理查德‧漢布頓(Richard Hambleton)展覽「The Last Shadows」。他筆下的剪影人像神秘懾人,如Take This and I'll Kill You充滿爆炸力;他生前最後一幅畫The Final Work鮮黃背景大膽矚目,驟看旋即被捲進其意識,輪轉在光與暗、喜與悲、生與死之間,彷彿不容世人遺忘其藝術世界有多瘋狂。

漫步至中環卓納畫廊(David Zwirner),正舉行德國「新萊比錫畫派」(Neue Leipziger Schule)代表畫家尼奧‧勞赫(Neo Rauch)個展「地標」。同名畫作《地標》(Feldzeichen)繪有多個出自古羅馬的地標牌。畫像由室內延展至室外,一男一女似乎在爭吵,遠處鄉村有團火,女人碰巧指着那不合比例之地。超現實的畫面,恍似時空交疊,高深莫測。場內多幅巨畫靜待觀賞,可來個中場休息再上陣。

走上位處大館的畫廊Ora-Ora,有「戈勃朗:人文主義者」展覽。西班牙藝術大師戈勃朗(Cristobal Gabarron)為是次個展創作5個新系列,包括油畫、雕塑,傳遞人文精神。比如雕塑Green Mowing B以一條輕拂小草的姿態示人,卻不像球場草地全然的綠,令人不禁思考存在本質。近在咫尺的季豐軒畫廊,展出「探本尋源」奧斯瓦爾多‧

[開眼 藝述速遞]