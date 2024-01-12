MPavilion澳洲年度展亭 灌注文化活力

MPavilion 2015--倫敦建築事務所AL_A重構置身森林的感覺，運用極幼支柱做出輕盈通透、像花瓣形狀的結構，是一個貌似可以隨風飄走、感覺夢幻的展亭。（作者提供）

安藤忠雄精妙控制MPavilion的長形開口大小和高度。展亭的圓形屋頂與四邊的清水混凝土牆身以詩意的形態框出藍天和綠意。（作者提供）

【明報專訊】建設年度展亭，在文化活動盛行的城市已逐漸成為趨勢，有依附美術館委託的作品，亦有透過各個基金會特設的計劃。除了國際矚目的倫敦「蛇形畫廊」（Serpentine Galleries），位於南半球、正處炎炎夏日的澳洲亦有同等級數、邀請世界各地名師來設計，為城市注入文化活力的年度臨時建築計劃——MPavilion。

「蛇形畫廊」啟發 巧思空間連繫居民

「MPavilion」指的並不是香港的M+或臨時展亭，而是墨爾本的年度文化盛會。MPavilion每年於澳洲盛夏來臨前的11月開幕，會開放近5個月，其間於不同月份舉辦不同主題的活動。MPavilion每年均坐落於維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria）對面的維多利亞女王花園（Queen Victoria Gardens），是一片屬於公園的青草綠地，擁有靠近墨爾本主要文化區、位於市中心及交通便利的地理優勢，非常適合舉行各種文化活動。

MPavilion自家出版的書籍中提到，MPavilion展亭計劃創辦人Naomi Milgrom在倫敦參觀蛇形畫廊年度展亭時受到啟發，她當時覺得如果能將現代建築設計帶到自己居住的城市，讓這些具巧思的空間與當地居民建立連繫，會是一項非常值得做的事。她的基金會在2014年起與市政府和州政府以公私合營方式，展開這項計劃，至今已經建成10個展亭。

MPavilion透過委託建築師設計，項目團隊每年會尋找適合的建築師，藉探訪他們的工作室，了解設計概念，進而落實展亭的設計。過往獲邀設計展亭的有澳洲當地建築師，譬如Sean Godsell和Glenn Murcutt，亦有世界知名建築事務所像OMA、Studio Mumbai等。除了展亭主體建築，每年亦會同時舉辦展亭椅子的設計比賽，務求讓更多年輕設計師能夠大展拳腳，獲得被世人看見的機會。

安藤忠雄澳洲首項目 「盒子」尋永恆

現屆的MPavilion 2023由擅長運用水泥作建築物料的日本大師安藤忠雄設計，這也是他第一個位於澳洲的項目。安藤忠雄形容，這個設計初衷是希望從維多利亞女王花園中尋找一種「永恆」的感覺，但這種永恆並不是指建築的物料或結構，而是透過對景觀的記憶，長駐於每個人心中。

當初公布設計渲染圖的時候，所展示的只是簡單方形盒子，當中設有水景和圓形的展亭。安藤忠雄簡單直接的幾何線條運用，在三維圖像中貌似與周遭環境格格不入，然而早前建成開放後親身到訪，發現水泥表面和水中倒影將周遭的綠意和藍天融入其中，成為園林一分子。安藤忠雄透過設計巧妙且精細的開口，營造展亭中恬靜淡然的氣氛，同時保留內外的關聯。

歷屆展亭重置各處 延續回憶

造訪展亭時，正是晴朗的周末，雖然沒有活動舉行，但有家長帶着小孩在展亭內奔跑遊玩，亦有人坐在樹蔭下享受閱讀。展亭會每日開放直至3月下旬，其間會舉行不同活動，之前有專注身心健康、於清晨開班的普拉提，其後亦有各種手作工作坊、音樂會和設計講座等，將為墨爾本市民帶來許多重要回憶。

MPavilion另一個特別之處是展期完結後，大部分展亭都會作為「禮物」重置於城市各處，譬如博物館、動物園、公園或大學裏，都有歷屆展亭的蹤影，因此這些夏天的回憶不會隨着展期完結而消散，而是成為大家生活的一部分。每年建造、營運，甚至重置這些展亭所費的心力絕對不小，但因為市民一直以來積極參與文化活動，項目籌辦團隊、政府和大眾都認同其價值所在，才有辦法舉辦至今。如果香港也設立這種年度展亭項目，又是否可行呢？

文、圖：泰迪斯、查龍

（廣東話podcast「建築宅男」主持）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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