【巴黎】賈科梅蒂的《鼻子》

【明報專訊】賈科梅蒂研究所基金會（Fondation Giacometti Institut）於10月7日至1月14日展出《鼻子》（Le Nez），是阿爾伯托‧賈科梅蒂（Alberto Giacometti，1901-1966）其中一個最著名的作品。這位瑞士藝術家從1926年12月開始，於塞納河左岸一個面積只有23平方米的工作室繼續他往後的藝術創作，在巴黎一待就40年。踏進賈科梅蒂博物館，大家會看到一個玻璃小房間，是參照當時賈科梅蒂的工作室仿造。正面連接玻璃的牆身寫着「我不知道我是一個演員、一個騙子、一個白癡，還是一個非常謹慎的人；我只知道我必須嘗試複製大自然裏的一個鼻子」。1947年起的17年來，賈科梅蒂致力創作名為「鼻子」的雕塑，館裏有着用各種材質包括青銅和石膏做成的《鼻子》作品。在巴黎創作的《鼻子》是第二個版本，用青銅所製。它的頭很小，懸掛在籠子裏，卻有一個長長的鼻子伸出來，好像一不小心就會被它刺到。另外的作品也總是長長的，帶有陰暗的感覺，其中一個作品，就有一個四肢很長的金屬人在籠裏。

《鼻子》是賈科梅蒂最神秘的作品，藝術家沒有在訪談中解釋這件作品的涵義，館內也找不到任何他創作的靈感線索。根據賈科梅蒂研究所基金會的研究員雨果丹尼（Hugo Daniel）分析，賈科梅蒂直到生命的最後一刻，仍對「鼻子」有種迷戀，《鼻子》可能承載他對第二次世界大戰關於死亡的記憶；這些都是瘦弱的絲狀剪影。這位藝術家一直為死亡的問題所困擾，似乎透過做《鼻子》這個作品，探問個體的獨特；在整形未普及的年代，這些鼻子可能記載着一個個獨特的靈魂，以及藝術家對他們的記憶。另外在4個有關「頭部」的作品後面的牆身，亦引用了賈科梅蒂的話：「如果我從正面看你，我會忘掉你的側臉；如果我望向你的側臉，我會忘掉你的正面，最後會變成碎片。」這句反現象學式的抽象話可看出藝術家對於人類的理解——我們並不能目測整體，所有都是由碎片拼湊而成的。

館內最特別的是史無前例地使用了全像圖（hologramme）的方式輔助展出。因為賈科梅蒂於1947年雕刻的第一個《鼻子》是用石膏所製，作品過於脆弱所以無法離開瑞士的巴塞爾當代藝術博物館，賈科梅蒂研究所基金會因而善用了全像圖這個做法，把賈科梅蒂的《鼻子》再次呈現在觀賞者眼前；在光的配合下，觀看者能更仔細感受《鼻子》的細緻，看到作品的紋理。賈科梅蒂研究所基金會表示，希望這個較新穎的全像圖技術可讓人視為一個教育設備，而不止是一個「小玩意」，用以教育觀賞者有關作品不同階段的資訊。

文：塞納河專業投訴員

（一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人）

編輯：何詩韻

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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