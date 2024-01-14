{登峰達人}曾朗傑 20歲征服七大洲最高峰 難忘6歲那年富士山

【明報專訊】在電話另一端，是20歲的曾朗傑（Bob），他在南極時間1月6日下午成功「問頂」文森峰，成為目前登上七大洲最高峰的最年輕港人。消息傳開以來的一周內，恭喜聲音和訪問邀約不斷，對於自己的成就，他沉着地說了一句「開心」。當大家的着眼點都放在極具挑戰的七大洲最高峰，他卻對東京富士山念念不忘，「富士山最影響我的人生，它對我來說永遠是最personal（有個人情感連結） 、『最親切』的一座山」。

登南極洲「死亡地帶」：或多或少有一點運氣

在世界邊端的南極圈正值永晝，24小時只有白天，沒有黑夜，陽光的亮度全日幾乎沒有分別，莫談時間是早上、中午、下午和黃昏，Bob笑稱除非有大風雪，不然帶備太陽能板為電子裝置充電，那裏的陽光可以馬上充滿。記者原本約了Bob於香港時間上周三夜晚7時進行電話訪問，Bob的手提電話卻失靈了，他苦等了兩小時後電話才能運作，撥通了電話。南極洲那麼大，不同地域時區不同，Bob說：「我發覺我的手機時間跳來跳去，有時是凌晨3點，有時是凌晨5點。」加上網絡不穩定，跟他固定聯繫不是一件輕鬆的事。

不過讓人好奇的是，在南極洲全天日照，他該在什麼時間睡覺？睡覺的生理時鐘，「在這裏基本是沒有的」，所以Bob會為自己定一個特定時段，戴上眼罩也好，塞自己入睡袋也好，用不同方法逼自己睡覺。聽上去Bob似乎是個自律的人，他婉轉地更正：「應該說是登山令我變成一個在哪裏都能睡的人。」他13歲開始挑戰七大洲最高峰，首站是海拔5892米的非洲最高峰吉力馬札羅山，成年時登上世界第一高峰的亞洲珠穆朗瑪峰，上周六終完成最後一站南極洲文森峰，整整花了7年時間。7年間在七大洲翻山越嶺，他說：「我克服不了時差。」無論是海拔4000米，還是6000米的高山，或者天氣惡劣也好，Bob說他仍要睡得下，因為休息對於登山者回復狀態很重要。

Bob登頂後回到南極中轉站基地Union Glacier，等待飛機到智利，受風雪影響，至上周四遲未離開，可嘆南極天氣是如此變幻莫測。海拔4892米的文森峰，高度相較其他洲的最高峰不算高，卻是七大洲高峰中最後一座被人登頂的山峰。文森峰長年被冰雪覆蓋，山勢險要且風速高，被稱為「死亡地帶」。Bob比預期時間早一天攻頂，他認為或多或少有一點運氣，他從大本營（base camp）上低海拔基地（low camp），再攀上高海拔基地（high camp）的兩日一直都是晴天，「我問了問climbing guide（攀登導遊）和其他人，他們都沒聽說過登頂會一點風也沒有」。

與父登珠峰 遇冰川崩塌

12年前的1月6日，Bob的爸爸——登山達人曾志成（John）也成功登上文森峰，同時完成攀登七大洲最高峰，叫Bob深感今次的經驗更具意義，「想都沒想過會剛好跟John在同一天完成這個夢想 」。Bob自6歲跟隨John行山，他第一座挑戰的雪山是東京富士山，即使時隔14年仍記憶猶新。「我記得那天早上8時問John要爬多久才下山，他很輕佻地回答晚上9時。」Bob當下沒意識到他要登山十多個小時，走了3小時覺得不太對勁，才開始埋怨路程辛苦，更哭鬧着要John揹他下山，「John不太情願，到最後半小時才肯揹我，也是那次我發覺我不喜歡登山」。過了幾個月後，Bob做賽後檢討卻別有體會，「那時候雖然辛苦，但從富士山俯瞰的景色真是漂亮，是值得我辛苦」。他更主動叫John帶他登另一座山。

由6歲到20歲，Bob的登山軌迹一直有John，人們或許會說他們是「父子兵」、子承父業、Bob青出於藍等，也會好奇Bob今次攀登文森峰沒有父親陪同會否有另一番感受，但對Bob來說，John是家人、是朋友，也是同伴，「就算有John陪着，他不是我的servant（僕人），而是登山同伴，全部事情都要靠自己做」。Bob這份獨立始於高中，他當時念的是寄宿學校，見到父母的時間相對少，開始獨自行山。

不單記者問起，Bob也常被其他登山者問：「為何你不以爸爸作稱呼，而是叫他John？」在Bob心中，對爸爸既有尊敬，也有同行者的感覺，他形容這是一段「像朋友多於父子」的關係，平日除了爬山，聊的都是跑車、電子產品的話題，亦師亦友。Bob說自己比John還要「老餅」，他愛看上世紀80年代的電影，聽70年代的音樂，所以「他（John）不叫我Bob，不叫我朗傑，會叫我叔叔，我跟John都很喜歡Elton John和David Bowie」。

2022年Bob跟John一起登上珠穆朗瑪峰，這座雪山逾海拔8000米高，攀登過程自然是困難重重。對Bob而言，高聳的山頂並不是唯一險地，他說從大本營進發下一個山上的休息站，途經尼泊爾坤布冰河（Khumbu Glacier）最尾一段「Khumbu Icefall （坤布冰瀑），每一天（冰）都融掉不少」，Bob與登山隊友唯一可做的便是凌晨起步，趁熾熱的太陽還沒升起，「未曬到冰層，冰沒那麼快融」，才能安全行過冰面，但始終這個方法不是百分百安全。方才還說得起勁的Bob提到珠穆朗瑪峰時仍心有餘悸：「我記得那時走到一半，休息一陣子後繼續，便聽到巨大的bang bang聲。」原來是一塊雙層巴士般大的冰塊掉下來，前面的冰川崩塌，他跟隊友要重新編排整條登山路線。Bob不敢想像要是當時剛好有人行過，頭頂迎來一塊大冰塊會是怎樣。

「呢座山我都行到」 自勉面對大小挑戰

征服了七大洲最高峰，Bob說歷年來最辛苦的登山旅程是2016年冬天攀上富士山。原以為Bob只記掛富士山的美景和他的登山初體驗，沒想到作為觀光景點、打卡勝地的富士山實不容登山者小覷。位置靠海的富士山，山頂一凍起來氣溫可以低至零下30℃，而且起風時會捲起山上的冰雪，形成類似雪龍捲的氣象，Bob說他當時第一次看見幾個「巨型的雪球飛來飛去」，雪球撞過來時只能趴下躲避。他續說，要是在夏天登富士山的話，有事不怕找不到人幫忙，「夏天光是Yoshida Trail （吉田路線）這條登山徑每天可能有4000人攻頂，冬天則全部登山路線加起來也不過60人」。這是因為富士山冬天會因積雪半封鎖，沿途山屋關閉，登山者沒有食宿的地方。

有別於登山支援早已發展成熟的珠穆朗瑪峰，冬天要爬富士山「一切都要靠自己」，這也解釋為何登山者總要揹着幾十公斤的背囊，因為上山前他們要買夠10多天分量的糧食，並帶上裝備以應對任何突發情况，因此Bob平日要做負重訓練，讓身體習慣高達50公斤的重量。每座山的特性、氣候和地理位置不同，對體能和裝備的要求有所分別，但無論哪座山，Bob強調「事前準備一定很重要」，認真對待登山的心態和評估風險比任何事都重要。

攀過世界最高峰，打破了香港紀錄，Bob的下一步是？「我想我還會挑戰印尼的Carstensz Pyramid（又稱Puncak Jaya，查亞峰）。」部分人認為查亞峰也是其中一座七大洲最高峰。不過登山也講求天時地利人和，Bob未能確定他何時挑戰。他說登山的確佔他人生一大部分，也改變他不少，譬如面對生活大小挑戰，他會激勵自己：「呢座山我都行到，點會寫唔出幾千字嘅essay呢？」不過比起要登上哪座山，打破什麼紀錄，Bob有其他目標，他坦言自己未必會繼承爸爸「登山達人」的衣缽。

Bob說拍片是他的興趣，他為此努力，正在英國一間大學修讀電影相關課程。有趣的是，登山某程度上加強了他對拍片的喜愛，這便不得不再提富士山。Bob說2016年那次冬攀富士山，他初嘗攝錄影片的滋味，以短片記錄登山過程，慢慢演變成當上John的助理導遊，為登山團團友製作紀念影片。他未來想要製作更專業的紀錄片和電影。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 王翠麗

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