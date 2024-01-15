解開身心枷鎖 助殘疾人士走出家門

專用手托--為殘疾人士度身製作的手托及由治療師教授的香薰按摩，幫助他們在家伸展手腕。（作者提供）

【明報專訊】試想像一下，肢體殘疾的人，日常生活是怎樣？他們每天面對什麼困難？不少殘疾人士飽受痙攣和痛症困擾，有些嚴重殘疾人士更長時間把自己困在家中，身心靈狀况不斷走下坡。

職業治療師透過積極介入幫助殘疾人士解開身心枷鎖，重塑生活，重燃生命火花。

作為地區支援中心的職業治療師，平日接觸不少肢體殘疾的人，深深明白他們飽受痙攣、攣縮及痛症等問題困擾，大大影響精神健康及日常生活。約5、6年前，我們觀察到一個現象，肢體殘疾人士對於職業治療服務的需求非常迫切，然而，他們的社區參與度卻十分有限。即使社工組織很多休閒或群體活動、社交聚會，實際上只有少數人參與其中，很多人興致缺缺。此外，地區支援中心會安排家訪一些嚴重殘疾人士，團隊發現他們往往將自己困在家中，苦於應對各種疼痛和身體活動的限制，過着灰暗無望的生活。

治療以生活為本 融入社區

我們評估和研究為什麼會出現這種情况，發現傳統針對肢體功能的治療不是最到位，因為肢體殘疾人士有很多隱藏枷鎖。事實上，他們難以適應患病後長期面對的身體限制。此外，對失去某些活動能力的哀傷也未得到妥善處理，導致身心靈狀况不斷走下坡。

我們堅信每個人都應該有平等參與社會的權利，希望通過積極治療手段和支援介入，幫助他們重塑自信和多元生活功能與角色，重拾對生活熱情，積極融入社會。因此，基督教靈實協會（靈實）打破傳統思維，構思了「舒筋樂活新里程」（計劃由香港公益金贊助）。計劃中，應用很多生活為本的治療活動，並引入職業治療的生活重整課程，旨在解開困擾他們的身心枷鎖，幫助重新融入社區。治療不僅幫助他們強化肢體能力，促進心理復元，更致力提升抗逆力，重建有意義和有價值的生活方式，希望他們重新認識自己，明白即使要面對長期身體障礙，仍然有能力活出與別不同的生活。

減少依賴治療師 主導復康路

首先，肢體殘疾人士常常認為身體復元必須依賴治療師。我們希望扭轉這種觀念，激發他們內在力量，相信自己可以主導復康旅程，成為治療師的好拍檔。因此，計劃中會加強他們身體功能的自我管理，教導他們選擇適合自身情况的伸展運動、自我按摩和放鬆技巧，以促進身體復康和紓緩疼痛，擁有掌控自己復康進程的能力，養成良好復康習慣，逐步擺脫對治療師的依賴。

第二個枷鎖就是視自己為病人，手不能動，腳不能走。我們希望幫助殘疾人士超越疾病的束縛，重拾生活中的各種角色和責任。因此計劃中，我們會逐漸改變活動方式，不由我們帶領小組，而是由參加者幫忙引領，按他們身心復元程度設計不同項目，例如夏日單手廚房，其實烹飪並不一定需要雙手，單手雖然沒那麼便利，但一樣可以切東西。通過這些治療活動，讓他們親身體驗到，原來日常衣食住行自己也可以做到，不要覺得是身邊人的負累。他們參與過這些小組後，開始在家裏煮飯，為女兒預備飯盒，重塑生活角色。

樂活勇士策劃行程 遠赴澳洲

第三個枷鎖就是不少殘疾人士的生活，局限於醫療和疾病之中。因此，生活重整班就會啟發他們擬定夢想及向夢想進發的多個小目標，一起克服困難、實現夢想。我們曾引導一班輪椅會員「轆」出香港，遠赴澳洲，他們自己策劃行程，全程參與並解決各種問題。不少會員因而「技能解鎖」，學會使用通訊軟件與人溝通，使用Google地圖搜索路線，上網尋找旅遊景點，甚至拍短片記錄旅行點滴，與同路人分享，影響更多生命。

有會員擺脫了20多年盯着天花板過日子的生活，如今他們駕着輪椅在港、九、新界四處穿梭，成為社區活躍的一員。在我眼中，他們不僅是再生勇士，更是樂活勇士。

燃點希望 重拾自信勇氣

靈實「舒筋樂活新里程」計劃的目標不僅是幫助殘疾人士重拾生活樂趣，更讓他們重新找回自信和勇氣，重新燃起生活火花，燃點希望，邁向更加充實、有意義的人生旅程。我們相信，每一個人都有無限的潛力和價值，只要給予適當支持和關懷，就能超越各種限制，展現出自己的特長和才能，更為其他人帶來希望和啟示，成為社會中積極的力量。

文：譚曉茵（靈實將軍澳及西貢地區支援中心高級職業治療師）

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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