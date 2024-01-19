沒有演員的表演 同謀合裝 幻燈下尋「人」

藝術家何倩彤為展覽及早前劇場演出繪製了背景畫（圖左），她也是話劇第二幕「隱形人」的文字創作者。（藝發局提供）

與《我們來真的》一樣，在不同位置看作品的觀眾，會看到「同謀合裝」的不同部分，但今次觀眾可以自行走動。（藝發局提供）

「同謀合裝」展覽延續2023年的多媒體劇場演出《我們來真的》，策劃人黎蘊賢把展場視作「沒有演員的表演」。（藝發局提供）

【明報專訊】2023年10月，跨界藝術策劃人黎蘊賢執導多媒體話劇《我們來真的》。有別傳統話劇做法，黎蘊賢開宗明義道那是一場「假裝的演出」，她對演出的真實有甚多反思，認為無論多麼逼真，觀眾都可以選擇相不相信，一切依賴觀眾接受戲劇的「make believe（假想為真）」。近日，她再用實驗方式轉《我們來真的》為展覽「同謀合裝」，稱之為「沒有演員的表演」。

話劇轉化展覽

「同謀合裝」概念來自《我們來真的》話劇第二幕「隱形人」，當中又分為「目光」、「欺騙」、「見鬼」和「痛楚」四回，講述隱形人走進盲人按摩店，與盲人互動的4個平行故事（場刊有記載完整文字故事）。

這樣的故事設定，可讓觀眾無限延伸想像空間。無法被人看見的隱形人，遇上無法看見東西的盲人，發現自己與對方，都是無法調整自我呈現，以回應外在世界的個體；比較起來，盲人尚可有旁人提點，隱形人反而更弱勢，連自己都看不見自己。

執導話劇時，黎蘊賢的編排已非常大膽，讓每一幕中的4個演員，分別在4個角落朗讀獨白，再不斷走馬燈轉台；觀眾席分為四邊，每個觀眾只能看到眼前演員的表演。表演途中旁白的干擾，更讓觀眾無所適從；離開劇場後質疑自己一個多小時到底看了什麼。

「同謀合裝」的抽象層次更上一層樓。細讀展覽介紹，每個字都看得懂，但仍一頭霧水：什麼叫「整體藝術的多元體驗」？什麼是「展覽本身成為一種媒介」？不要緊，大館的《什麼是當代藝術》小冊子提醒人看不明白當代藝術不用擔心，因為藝術不總是有特定意思；即管大膽先體驗看看。

隱形人遇上盲人

展覽把劇場中的機動裝置、繪畫和射燈等物件擺到大館F倉的黑盒空間，黎蘊賢說她要在展場重現這幕話劇。記者有幸比其他觀眾早一天觀展，但說是導賞環節，卻沒有多少介紹。黎蘊賢簡單交代了展覽的想法，未夠兩分鐘，就被身旁的工作人員提醒說得太多，要讓一眾記者自行感受。

內進展廳後，工作人員沒有任何指示。記者跟着前面的人向前走了好一會兒，才發覺這個僅有微弱燈光的空間內，掛着深綠和深紫色的兩塊大絨布，包裹空間內的又一個四方形展品空間。絨布在程式設定下沿着鐵軌拉開，但觀眾與展品仍被黑色紗網隔絕，要清楚看見裏面的機械動態，只能自行游走，在不能碰到紗網的情况下，從空隙中一窺究竟。

一塊幻彩的光面布料，和數個黑色立方體、球體，被凌空用繩吊着，向上收緊，又被放下；射燈時而藍色，時而變紅，倒掛的光管則經常都是白色。藝術家何倩彤為劇場創作的兩塊背景布幕繪畫，也像窗簾一樣吊在空中，從一端來回折合。

地下有一部在噴氣的吸塵機物體於黑色框線內走動，噴走紙屑，像盲人左右晃動「盲公竹」辨別前路時，旁人避開的反應一樣。兩隻機械手則在不斷旋轉的圓形舞台上抽搐，這應該就是看不見自己身體的隱形人。

在水流聲和噴氣聲播放完畢後，一把女聲開始朗讀「目光」。燈光繼續變幻，裝置仍在按編程語言律動，再輪到「欺騙」。當朗讀者讀到「店裏裝了一些會變色的燈泡，顏色一時藍，一時綠，一時粉紅」，燈光亦應聲變色。

展品何在？

在展覽中，劇本換了展現形式，從演員主動表演，變成被動被觀看之物。黎蘊賢表示，這教人難以確定「展品」所在。的確，記者肯定不了展出的究竟是一個空間，還是裏面的裝置，抑或是燈光和音效的重奏。在嘗試對應其餘故事情節時，帷幕突然拉上，職員告訴大家「導賞已經結束，可以在正門離開」。

記者發現，黎蘊賢正把所有觀眾變成展品一部分。我們不是盲人，也不隱形，可以靠視覺辨認眼前大部分事物，但擁有視覺卻變成我們的障礙，無法細察聲音，和隔着眼皮盡用自己的視錐細胞。倒不如閉上眼聽展。

如果黎蘊賢的話劇是在以演員的真情演出，嘗試突破劇場被編排過的感覺，使觀眾共情共感，她的展覽就是用冷冰冰的機械死物，喚起觀眾主觀的詮釋。觀眾可以用五感自行理解，也可在展場內自由游走，選擇自己的視點。但不論怎麼看怎麼理解，都要願意與策展人同謀和合作，才能「看見」故事中不能被看見的隱形人，和看不見他人的盲人；用想像建構所謂真實。

同謀合裝—— 「藝術‧科技」展覽2.0

日期：即日至1月28日

時間：上午11:00至晚上7:30（周二至日）

地點：中環荷李活道10號大館F倉展室

詳情：bit.ly/3O19KsR

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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