Friday Planner：萬變城景

【明報專訊】築起我們城市的，有山水，有建築，有文字，也有昆蟲。深水埗Whatever. Coffee驚現一堆「昆蟲」，途經店外可見巨型蝴蝶駐留門窗，該不是現實版《變形記》吧？步入店內，蜻蜓、螳螂等盤踞牆壁和木桌，仔細一看，牠們身體刻印「報稅」、「小心地滑」、「配匙快如閃電」等趣奇文字，原來承載的是手寫招牌字體靈魂。這個「見字圖鑑‧深水埗」展覽，展示由「都市字治學」主理人Dave在深水埗捕捉各類字體芳蹤，包括香港北魏真書、李漢港楷，融合昆蟲標本的成果。作品結合人類藝術與自然美學，寄存快要消逝的事物。

城內風景到處有，換個眼光可洞察獨特景象。3名建築師憑敏銳建築觸覺，創作一系列攝影及水彩作品，置於北角油街實現「山水再築城」，呈現社區點點滴滴回憶。吳永順《0430×北角春秧街市集》以水彩記錄賀姜濤生辰的電車緩緩駛入春秧街街市一幕，畫面恍如跨越兩代時空；董正綱《穿越》運用旋轉相機手法，加上持續變焦技巧，以抽象形式表現中環急促節奏；岑延威《維港繽紛華燈初上》則繪畫從紅香爐峰遠眺維港的晚霞醉景。油街陽台同步展出「數碼體：虛實之境」，4件數碼媒體作品連結藝術與科技，讓人在鬧市中躍進忘我幻境，逃離煩囂片刻。

壓力大的中環上班族，今可有幸在午飯時間參與「特備節目」，聽古典樂鬆一鬆。「樂‧心」音樂會系列自2015年起，定期舉辦免費古典音樂會，助觀眾紓壓之餘，亦為充滿潛力的年輕樂手築起舞台，讓雙方互動交流。2024年新樂季於今日（19日）下午1時，在花園道3號Eaton Club拉開序幕，由獲譽為最年輕鋼琴演奏博士的查海倫，與新秀郭柏愉四手聯彈，譜寫新樂章。過後步離「城中音樂廳」，樂聲可會迴盪耳邊，眼前商業區又會否抹上一片文藝色彩？

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