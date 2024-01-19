【紐約】Emma Amos：畫與布

【明報專訊】第一次偶爾看到Emma Amos的作品，是在一家紐約畫廊。這件創作於1980年的Zebras，是用手織布和丙烯畫做的拼貼。兩隻斑馬親密地頭碰頭，身體由黑白條紋的布料構成，底部和脖子上的毛，是用手織布特有的多餘經線做的。這真是很了解手織布特性的人才能做出的巧妙作品。

大概織物藝術家都愛惜自己織的布，很多人希望全部工作都在織布機上完成。把自己千辛萬苦織的布剪開，需要一點勇氣。在布上作畫，而非用更艱難耗時的編織完成，有時候也會面對不夠純粹和勤奮的批評。不過如果深究，油畫帆布也是織出來的，只是這個材料易過於普通和理所當然，讓人忽略了底層布料也可以更有性格。

最近，紐約Shah Garg畫廊辦了一場大型女性藝術家群展，也展出了一件Emma Amos的作品。這個展覽包括80多個藝術家，創作年代從1940年代開始到最近，包括裝置、雕塑、紡織品、繪畫等，非常精彩。主題為「Making Their Mark」，是因為這些女藝術家很多在當時的環境下被邊緣化，並未獲得足夠分量的承認。

展廳入口處掛着Emma Amos的一幅大型拼貼畫：一個在黑色背景中跳躍、頭髮飛揚的女性。材料用得不拘一格：手織布和機織布拼貼在素色帆布上，幾筆顏色勾勒出肩頸線條。其中一些莫名的細節很有趣味：小腿上的襪掛着一串凌亂的線頭，或織布時突然加了幾行綠色，線頭上吊着小小一片橘色色塊。

Emma Amos是美國非裔畫家、版畫師和紡織品藝術家，2020年過世，享年83歲。她的創作主題很多關於故鄉亞特蘭大，也關於膚色和權力。她曾說：「城市對於有夢想的黑人來說是個好地方。」她22歲搬到紐約，在美國著名紡織品設計師Dorothy Liebes手下工作。這份工作讓她愛上了紡織品，之後的很多年裏，她的作品既會用自己織的布，也會用具有非洲特色的肯特布（Kente）和蠟染印花布（Batik）。

作為非裔女性，她對身分政治的感受有過掙扎和變化。她不希望自己的作品被「Black Art」概念一筆帶過。年輕時，她參加以城市白人為主的女性主義藝術家聚會，但感覺格格不入。Emma Amos曾說：「無論是哪個階層的黑人女性，她們的體驗都被忽視了。」作為來自工薪階層的黑人女性，她周圍的女性不僅是母親，也要工作掙錢，和丈夫的家庭地位相對平等。直到1980年代，她加入了紐約著名女性主義藝術家組織Heresies Collective，組織自知在種族、階級、性取向等方面的代表性有限，Emma才覺得找到了歸屬感。

對Emma Amos來說，女性和非裔確實是繞不開的標籤。她當然也承認種族是她創作中很重要的主題。大家看她的作品，也會迅速從人物的膚色角度解讀。但是在我知道她的創作年代和身分背景之前，只看着作品也已經覺得足夠愉悅——在大塊布料上，拼接、縫紉、刺繡、作畫，女性的身體伸展着，充滿生命力。

作者簡介：織物藝術家，常駐紐約

個人網頁：www.linqiqing.com

文：林綺晴

設計：賴雋旼

編輯：何詩韻

電郵：friday@mingpao.com

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